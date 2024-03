Bastianini a pris sa revanche en montant sur le podium de Portimão

Enea Bastianini a décroché la deuxième place du Grand Prix du Portugal, un résultat obtenu dans le dernier tour à la suite de l'abandon inattendu de Maverick Viñales. Pour le pilote Ducati, c'est avant tout une revanche personnelle après l'accident dont il a été victime sur ce circuit il y a un an quasiment jour pour jour, une chute dans laquelle il s'était blessé à l'épaule et qui avait grandement compromis sa première saison dans l'équipe officielle.

"L'année dernière, j'étais à l'hôpital et aujourd'hui, je suis ici. C'est beau de monter sur le podium, d'autant que je ne l'avais jamais fait à Portimão. C'est une belle émotion", a-t-il commenté à l'arrivée, seulement devancé par Jorge Martín pour huit dixièmes.

Ce trophée, c'était aussi une manière de se rattraper après sa bévue de samedi. Qualifié en pole position pour la première fois depuis 581 jours, il en avait en effet perdu le bénéfice lors du sprint dans un cafouillage avec son holeshot device.

"Ça a été très beau de remonter sur le podium aujourd'hui, y compris après le désastre d'hier parce que j'avais commis une grosse erreur au départ. Aujourd'hui, ça a été différent", a-t-il observé, bien qu'il ait avoué avoir eu peur de s'emmêler à nouveau les pinceaux avec le système de sa GP24. "Un peu, oui, je dois l'admettre ! Quand j'ai vu qu'il était enclenché, j'étais beaucoup plus serein. Même si je dois dire que j'étais un peu nerveux dans la première partie de la course et que j'aurais pu mieux faire."

Une victoire inaccessible passé le premier tour

Bastianini a effectivement admis avoir fait quelques erreurs dans les premiers tours, et c'est là qu'il a perdu ses chances de victoire, il en est certain : "Absolument. Je pensais pouvoir revenir, mais Jorge a toujours eu un petit quelque chose. Il a tout le temps gardé un dixième dans la poche et dès qu'on se rapprochait, il le reprenait."

Saluant un Jorge Martín absolument irréprochable, le pilote Ducati a, lui, passé la course dans le sillage de Maverick Viñales. Une confrontation compliquée pour lui, qui n'a jamais trouvé l'ouverture sur une Aprilia redoutable en fin de tour.

"J'ai pensé à la victoire dans les six ou sept derniers tours. Mais le problème, c'était le dernier secteur : Maverick y était très rapide et il me reprenait tout le temps deux ou trois dixièmes. Ailleurs, j'étais plus rapide, plus compétitif."

Enea Bastianini a longtemps suivi Maverick Viñales, sans trouver l'ouverture. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"C'est très difficile de dépasser. Surtout, la moto que j'avais devant était différente de la mienne. On avait deux styles complètement différents, donc [il y a des endroits où] je me rapprochais et où j'essayais de dépasser, mais il y en a d'autres où j'étais beaucoup plus loin. J'ai eu du mal. Maverick était vraiment rapide dans le quatrième secteur, alors j'essayais de le rattraper sur tout le reste du tour mais c'était très difficile."

Bastianini n'avait toutefois plus qu'un dixième de retard sur l'Espagnol à l'entrée dans le dernier tour, et il prévoyait de tenter sa chance quelques virages plus tard, et puis Viñales a finalement cédé. "La lutte aurait sûrement été belle dans le dernier tour, je crois que j'aurais pu le passer au virage 5", a-t-il estimé.

Quant à reprendre Martín, il ne l'envisageait plus vraiment quand l'arrivée a approché. "Je pense que la victoire était impossible. Il n'y a que si j'avais été en deuxième position que la course aurait probablement pu être un petit peu différente. Mais Jorge a été parfait pendant toute la course et je pense que ça aurait été trop dangereux."