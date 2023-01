L'entraînement hivernal de Quartararo contrarié par sa blessure

Charger le lecteur audio

Fabio Quartararo a conclu la saison 2022 sur une seconde place au championnat qui lui a laissé un goût d'inachevé au vu des soucis de performance rencontrés par Yamaha. Cette année, le Français a pour objectif de reprendre la couronne qu'il a laissée à Pecco Bagnaia et compte sur le constructeur japonais pour lui fournir une machine capable de jouer des coudes avec les Ducati.

Tout n'est cependant pas entre les mains de Yamaha, et Quartararo va devoir s'entraîner plus dur que jamais afin de pouvoir affronter le nouveau format de courses sprint instauré cette année en MotoGP et qui va élever les courses au nombre de 42. Le physique et le mental seront également primordiaux, et il lui tarde de pouvoir pleinement démarrer son entraînement, qui a connu quelques perturbations au cours de la pause hivernale.

Déjà blessé au majeur de la main gauche lors du Grand Prix de Malaisie, il n'avait pas eu besoin d'une intervention et devait laisser faire le temps pour que la blessure se résolve d'elle-même. Mais à la mi-décembre, le Niçois a chuté lors d'un entraînement de motocross et s'est à nouveau blessé à la main, ce qui l'a contraint à revoir ses plans.

"La semaine prochaine je serai de retour sur une moto et j'ai vraiment hâte. Ça a été des mois intenses mais j'ai vraiment hâte de m'entraîner à nouveau sur deux roues. Je ne vais pas attaquer tout de suite mais retrouver un feeling sur la moto, retrouver de la force dans le bras. Ça me manque. Normalement, en hiver, on peut vraiment s'entraîner sur la moto mais malheureusement cette année j'ai été bien plus sur le côté cardio."

Il a par ailleurs confié prendre la direction des États-Unis après la présentation de son équipe, qui s'est tenue ce mardi à Jakarta, où il espère "pouvoir beaucoup rouler".

"Je me sens bien mieux", a-t-il assuré, lui qui a repris le guidon d'un vélo il y a quelques jours. "J'ai récemment passé un scanner de la main pour voir si tout était consolidé et tout va bien désormais. J'ai effectué une convalescence complète."