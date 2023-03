L'équipe de Miguel Oliveira en appelle à des pénalités plus sévères

Charger le lecteur audio

Au lendemain de l'annonce du forfait de son pilote, le team RNF qui aligne Miguel Oliveira en MotoGP cette saison a lancé un appel à plus de sévérité dans les pénalités infligées par les commissaires.

Dimanche, au troisième tour du Grand Prix du Portugal, Miguel Oliveira a été violemment percuté par Marc Márquez, qui a également heurté Jorge Martín en manquant un freinage. Le Portugais a été touché à la hanche, où il souffre d'un tendon. Sa blessure l'empêche de marcher normalement et de disposer de toute sa mobilité sur une moto, ce qui a entraîné son forfait pour le prochain Grand Prix, confirmé après des examens complémentaires passés lundi à Faro.

L'incident a immédiatement entraîné de vives réactions dans le peloton MotoGP, où certains pilotes ont exprimé leur souhait de voir Marc Márquez lourdement sanctionné. Le pilote Honda a vite été pénalisé par les commissaires, qui lui ont infligés une double pénalité long-lap. S'y est ajouté un moment de confusion, le document officiel faisant mention de la course du dimanche du Grand Prix d'Argentine pour s'acquitter de la pénalité en question, alors que l'Espagnol a par la suite déclaré forfait pour cette manche, souffrant d'une fracture à la main qui a requis une opération lundi matin. Une clarification des instances ce mardi a confirmé qu'il purgerait malgré tout sa sanction, lors du prochain Grand Prix qu'il disputera.

Le team RNF ne souhaite cependant pas en rester là et "demande des sanctions plus sévères de la part des commissaires de la FIM" dans un communiqué de presse transmis ce mardi.

"Les courses MotoGP, qu'il s'agisse des sprints ou de courses principales, sont disputées à grande vitesse et avec une haute intensité, où chaque pilote veut gagner à tout prix. Cependant, un tel comportement agressif peut souvent avoir des conséquences désastreuses, non seulement pour les pilotes eux-mêmes, mais aussi pour leurs concurrents", argumente l'équipe dirigée par Razlan Razali.

"L'incident survenu lors de la dernière course entre Marc Márquez et Miguel Olivera devrait servir de déclic pour les pilotes de MotoGP, Moto2 et Moto3. Il est donc impératif de leur rappeler la sévérité des sanctions pour tout type de pilotage imprudente et irresponsable."

"L'équipe CryptoDATA RNF MotoGP condamne un tel comportement et plaide fortement en faveur de sanctions plus sévères pour dissuader les futurs contrevenants, y compris les propres pilotes de l'équipe. Nous demandons instamment aux commissaires de la FIM de prendre des mesures rapides et décisives contre ce type de pilotage imprudent, afin de montrer l'exemple aux jeunes pilotes des catégories Moto3 et Moto2."

"Nous pensons que la sécurité est la priorité absolue dans tout sport et que le MotoGP doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de tous ses pilotes. Nous souhaitons soutenir les commissaires de la FIM dans leurs efforts continus pour développer un environnement de course plus sûr et plus responsable."

Immédiatement après la course, Aleix Espargaró s'était exprimé en faveur d'une suspension de Marc Márquez, et Jorge Martín, touché au pied et à la cheville dans la première partie de cet accrochage, avait également exprimé sa colère contre le pilote Honda, jugeant qu'il ne s'agissait pas de sa première erreur de ce type. Le #93 avait assumé sa responsabilité, admettant avoir commis "une grosse erreur dans la première partie du virage 3" et n'avoir pu éviter les deux pilotes qu'il a touchés, alors qu'il ne tentait pas de les dépasser. Miguel Oliveira lui-même n'avait pas voulu l'accabler, bien qu'il l'ait jugé "trop optimiste" dans ce virage.