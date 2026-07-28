Les équipes de test MotoGP reprennent le travail

Le développement des MotoGP en vue de la saison 2027 se poursuit sans relâche. Après une courte pause de mi-championnat, les constructeurs reprennent le travail avec deux tests privés organisés à Jerez et au Mugello.

Ce mardi, c'est le circuit andalou qui s'anime en présence d'Augusto Fernández et d'Andrea Dovizioso, pilotes d'essais et de développement de Yamaha. Tous deux sont en piste afin de poursuivre le développement de la YZR M1 répondant au règlement qui entrera en vigueur l'année prochaine.

Outre la limitation de sa puissance, la nouvelle moto de 850cc doit s'adapter à la réduction des aides aérodynamiques, à la suppression des variateurs de hauteur et à l'arrivée d'un nouveau manufacturier pneumatique, Pirelli, qui remplacera Michelin.

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Alors que la moitié de la saison est déjà écoulée et qu'aucune avancée majeure n'a été enregistrée avec l'actuelle moto de 1000cc équipée depuis cette année d'un V4, le constructeur d'Iwata concentre désormais tous ses efforts sur la moto de 2027.

Ce prototype sera confié à Jorge Martín et Ai Ogura lors du premier test officiel de l'intersaison, qui se tiendra à Valence le 1er décembre. Or, à moins d'un revirement de situation sur lequel il ne semble pas y avoir d'avancées, c'est ce rendez-vous qui devrait constituer le premier contact des pilotes en provenance d'Aprilia avec les nouveaux pneus Pirelli, tout en leur faisant découvrir la M1. Tout doit donc être préparé de la façon la plus aboutie possible.

Prochain arrêt au Mugello

Alors que Yamaha peut effectuer des tests sur n'importe quel circuit grâce à son niveau de concessions, les autres constructeurs s'organisent le plus souvent pour partager la piste et répartir les frais. On retrouvera donc les test teams de Ducati, Aprilia, KTM et Honda la semaine prochaine au Mugello.

Le circuit italien a été loué pour les 5 et 6 août, soit pour les deux jours précédant le retour en piste des titulaires avec le GP de Grande-Bretagne, qui se tiendra à Silverstone.

Takaaki Nakagami, toujours très actif pour Honda. Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Ces quatre constructeurs avaient déjà effectué un test en commun à Barcelone les 15 et 16 juillet. Trois semaines plus tard, ils se remettront donc au travail, a priori avec les mêmes protagonistes.

C'est en l'occurrence Takaaki Nakagami qui sera aux affaires pour Honda, qui attend toujours qu'Aleix Espargaró se remette de sa blessure vertébrale. Le Japonais doit travailler exclusivement sur la RC214V en cours de développement pour la saison prochaine.

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Chez Ducati, Aprilia et KTM, le travail sera également orienté vers 2027, cependant il n'est pas exclu que certaines pièces soient testées sur la moto actuelle. Les marques italiennes continuent en effet de la développer alors qu'elles sont en pleine lutte pour le titre, tandis que KTM cherche toujours à déterminer l'origine du problème qui provoque l'arrêt de ses motos en course. Il est à noter que KTM a d'ailleurs reçu le feu vert pour ouvrir ses moteurs, ce qui n'aura toutefois lieu qu'après Silverstone.

Une fois le GP de Grande-Bretagne passé, les test teams de Yamaha et de Ducati seront à nouveau sollicités : une séance d'essais conjointe est prévue à Misano les 25 et 26 août, soit quelques jours avant le GP d'Aragon.