Il y a deux ans : Quartararo au sommet, Márquez au tapis

Charger le lecteur audio

La fin d'une ère, le début d’une autre ? Il y a deux ans jour pour jour, Marc Márquez se blessait au Grand Prix d’Espagne, dans une journée également restée dans les mémoires pour le premier succès de Fabio Quartararo en MotoGP, le tout dans une manche d’ouverture de saison très atypique, repoussée de plusieurs semaines sur fond de crise sanitaire.

Les pilotes ont encore en mémoire la fournaise dans laquelle ils ont dû entamer cette saison 2020. "C'était un cauchemar", se souvenait Takaaki Nakagami le mois dernier. "Je n'irai jamais à Jerez au mois d'août, jamais de ma vie !" Car c'est bien au sud de l'Andalousie, sur le circuit le plus méridional du continent européen, que le coup d'envoi de cette campagne a été lancé, quatre mois après les premiers confinements, et dans une atmosphère inédite puisque les tribunes étaient restées vides.

Déjà impressionnant au cours de sa première saison l'année précédente, Quartararo était en pole pour la septième fois de sa carrière, devant Maverick Viñales, alors pilote de l'équipe Yamaha officielle, et Márquez. Le Niçois a été doublé par ses deux rivaux au départ puis par Jack Miller et Pecco Bagnaia en début d'épreuve, mais il a vite repris la quatrième place.

Márquez a dépassé Viñales pour la tête et en tentant de se détacher, l'octuple Champion du monde est sorti de la piste une première fois au virage 4. Même s'il a miraculeusement réussi à rester sur sa moto, il a dû traverser le bac à graviers et n'était plus que 18e en regagnant la piste.

Quartararo s'est de son côté débarrassé de Miller avant de profiter d'une erreur de Viñales, en délicatesse avec un pneu tendre à l'avant, pour s'emparer de la première place avant le cap de la mi-course. Très vite, celui qui portait alors les couleurs du team SRT a creusé un écart conséquent sur ses rivaux, et n'allait plus être rattrapé.

Pendant ce temps, Márquez faisait le show avec l'une des spectaculaires remontées qu'on lui connaît. Le Catalan a déposé chacun de ses adversaires avec une facilité déconcertante et semblait sur le point de sauver de gros points malgré son erreur. Il venait de remonter au troisième rang quand il est une nouvelle fois parti à la faute au virage 4. Pas de sauvetage miraculeux cette fois mais une très lourde chute, synonyme d'abandon et surtout de fracture de l'humérus.

Alors que le calvaire de Márquez ne faisait que débuter, Quartararo connaissait l'une des plus grandes joies de sa carrière en remportant la course 4"6 devant Viñales, Andrea Dovizioso venant compléter le podium. La France connaissait ainsi son premier succès dans l'ère MotoGP, le premier en catégorie reine depuis celui de Régis Laconi à Valence en 1999.

"Putain ! C'est le plus beau moment de ma vie", a commenté Quartararo à sa descente de la Yamaha du team SRT, après être devenu le premier vainqueur d'une formation satellite en quatre ans. "Je ne réalise pas encore. C'était une course étrange sans les fans et j'aurais adoré qu'ils soient là pour célébrer ça avec eux !"

Un MotoGP transfiguré

Ce Grand Prix mémorable à plus d'un titre a lancé une nouvelle ère pour le MotoGP. Une semaine plus tard, au GP d'Andalousie, Valentino Rossi montait sur le podium pour la toute dernière fois et Quartararo décrochait le deuxième de ses trois succès en 2020. Depuis qu'il a ouvert son compteur, neuf autres pilotes ont remporté leur première course dans la catégorie reine, et l'époque où Márquez empilait les succès semble bien loin.

Opéré le mardi suivant ce fameux GP d'Espagne, Márquez a tenté de reprendre le guidon de sa moto bien trop tôt, dès le samedi, à l'occasion du deuxième rendez-vous de Jerez. Après un total de 28 tours en EL3 et en EL4, le #93 a préféré renoncer mais le mal était fait : la plaque posée sur son bras a été fragilisée et s'est brisée quelques jours plus tard dans un accident domestique, nécessitant une nouvelle intervention et mettant fin à sa saison. Très fragilisé, l'humérus a nécessité une greffe osseuse pratiquée à la fin de l'année 2020 au cours d'une troisième opération, une sérieuse infection étant par la même occasion détectée.

Márquez a fait son retour en 2021. Diminué par le traitement antibiotique pour traiter l'infection et par son bras, il n'a pas joué le titre mais a néanmoins remporté trois courses. Après de nouveaux forfaits provoqués par des épisodes de diplopie, Márquez a une nouvelle fois ressenti ses limites physiques cette année et l'os étant désormais suffisamment consolidé, une quatrième intervention chirurgicale a été pratiqué après le GP d'Italie, afin de replacer l'humérus dans le bon axe. Cette opération de la dernière chance devrait permettre à Márquez de retrouver ses sensations.

Fabio Quartararo a remporté le titre en 2021

En son absence, Joan Mir a décroché le titre 2020, saison au cours de laquelle Quartararo a finalement remporté trois courses, au milieu de résultats très inconstants. Promu dans l'équipe officielle l'an passé, El Diablo a trouvé la régularité qui lui manquait. Désormais seul pilote capable de briller avec une Yamaha limitée en ligne droite, il s'est imposé à cinq reprises et a décroché le titre mondial, une première pour un Français au plus haut niveau, avant même les deux derniers rendez-vous de la saison.

Deux ans après la victoire de Jerez, Fabio Quartararo est le pilote le plus régulier aux avant-postes au cours de la première moitié de la saison 2022, avec trois nouvelles victoires, portant son total à 11, et la première place du championnat. Alors qu'il vient à peine de fêter ses 23 ans, Quartararo apparaît comme le nouvel homme fort du MotoGP. En attendant le retour de Márquez ? L'avenir nous le dira.