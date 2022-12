L'Espagne et ses 30 ans de succès au plus haut niveau des Grands Prix

Charger le lecteur audio

Depuis la création des Grands Prix mondiaux en 1949, vingt pays ont réussi à figurer au palmarès de la catégorie reine en termes de victoires. Parmi eux, l'Espagne s'est constitué une place de choix depuis son premier succès, fêté il y a trente ans. Voici un tour d'horizon des grandes étapes de ce parcours :

27 juin 1992 Ce jour-là, l'Espagne célèbre sa première victoire dans la catégorie reine. C'est Alex Crivillé qui remporte le Grand Prix des Pays-Bas 500cc. Il a alors 22 ans et Assen est, comme pour beaucoup, l'une de ses pistes favorites, pourtant face à Eddie Lawson et Kevin Schwantz, il ne se sent pas en mesure de viser la victoire... Sauf que les deux Américains s'accrochent ! Désormais opposé à John Kocinski et Alex Barros, il tient bon et passe la ligne d'arrivée en premier ! À cette époque, Dorna Sports vient de prendre le contrôle des Grands Prix en tant que société détentrice des droits commerciaux et de télévision : une ère espagnole s'ouvre.

GP des Pays-Bas 1992 : l'Espagne fête sa première victoire en 500cc avec Alex Crivillé, accompagné sur le podium par son patron d'équipe, Sito Pons

7 mai 1995 Il faut attendre trois ans avant d'entendre à nouveau l'hymne espagnol à l'issue d'une course 500cc. Comble du bonheur pour les aficionados, c'est à Jerez, cadre du Grand Prix national, qu'Alberto Puig hisse le drapeau au sommet du podium.

24 octobre 1999 Sept ans après sa première victoire, et désormais pilote officiel Honda, Alex Crivillé devient Champion du monde.

L'Espagne termine les années 1990 avec 17 victoires en 500cc. Après Alberto Puig, Carlos Checa a lui aussi rejoint Alex Crivillé au palmarès, mais c'est bien le pilote Honda qui s'est affirmé comme le leader national en remportant 14 Grands Prix sur cette période (il décrochera une 15e victoire au début des années 2000) et en devenant le premier Champion du monde espagnol dans la catégorie reine.

14 mai 2006 Il faut attendre le Grand Prix de Chine 2006 avant de voir un nouveau nom au palmarès espagnol. Il s'agit de Dani Pedrosa, qui arrive tout juste dans la catégorie reine après trois titres consécutifs en 125cc et 250cc. Il se constituera l'un des palmarès les plus riches de son pays, mais sans jamais remporter le championnat MotoGP.

28 octobre 2012 Après avoir succédé à Crivillé en remportant le titre 2010, Jorge Lorenzo devient deux ans plus tard le premier Espagnol double Champion du monde dans la catégorie reine.

21 avril 2013 Un pilote qui n'était pas encore né au moment du premier succès de Crivillé signe une victoire qui fera date : Marc Márquez s'impose à Austin et, à 20 ans et 63 jours, devient le plus jeune vainqueur jamais applaudi dans la catégorie reine. C'est l'un des plus grands palmarès du MotoGP qui s'ouvre alors.

Quand il fête sa première victoire MotoGP, Marc Márquez partage le podium avec Dani Pedrosa et Jorge Lorenzo

10 novembre 2013 En remportant son premier titre MotoGP, Marc Márquez devient cette fois le plus jeune champion de la catégorie à 20 ans et 266 jours.

6 octobre 2019 Marc Márquez remporte son sixième titre MotoGP. Cela le place au troisième rang des champions de la catégorie reine derrière Giacomo Agostini (8) et Valentino Rossi (7).

15 novembre 2020 Joan Mir remporte à son tour le championnat MotoGP. Pilote Suzuki, il est le quatrième Espagnol à inscrire son nom sur le trophée suprême après Alex Crivillé (Honda), Jorge Lorenzo (Yamaha) et Marc Márquez (Honda).

6 novembre 2022 Au Grand Prix de Valence 2022, Álex Rins fête la 182e victoire espagnole dans la catégorie reine, trente ans après la première.

Quelle place occupe l'Espagne ?

>> Avec 182 succès, l'Espagne est la deuxième nation la plus victorieuse dans la catégorie 500cc/MotoGP, après l'Italie et ses 264 succès. Elle a dépassé l'Australie (128), le Royaume-Uni (141) et les États-Unis (154).

>> Depuis le premier succès de 1992, ils ont été 13 à hisser le drapeau espagnol au sommet du podium, le dernier en date à avoir rejoint la liste cette année étant Aleix Espargaró. Seuls le Royaume-Uni (26) et l'Italie (25) ont connu plus de vainqueurs différents. L'Australie est elle à 12 et les États-Unis à 11.

>> Parmi les pilotes, Marc Márquez et ses 59 victoires occupent le troisième rang des statistiques derrière Valentino Rossi (89) et Giacomo Agostini (68).

>> Au rang du plus grand nombre de podiums en 500cc/MotoGP, c'est également un pilote italien qui domine (Valentino Rossi, 199), mais devant trois Espagnols : Jorge Lorenzo (114), Dani Pedrosa (112) et Marc Márquez (100).

L'Espagne compte 24 triplés et quatre quadruplés lors de Grands Prix MotoGP

>> Les pilotes espagnols ont trusté le podium de la catégorie reine une première fois lors du Grand Prix du Japon 2012, remporté par Dani Pedrosa devant Jorge Lorenzo et Álvaro Bautista. Depuis, l'Espagne est devenue le pays ayant affiché le plus grand nombre de triplés, en l'occurrence 24 (les États-Unis se sont arrêtés à 21). La saison 2013 y a largement contribué avec pas moins de dix triplés en 18 courses !

>> Mieux, l'Espagne a même verrouillé les quatre premières places à l'arrivée de quatre courses ! Il s'agit des Grands Prix du Japon 2013, d'Aragón 2017 et 2020, puis d'Argentine 2022. C'est le signe que, si le trio Márquez-Lorenzo-Pedrosa a très largement porté cette présence du pays aux premières places, on voit aujourd'hui de nouveaux noms prendre le relais.

>> Le record du plus grand nombre de pole positions en 500cc/MotoGP est, lui, détenu par un Espagnol : Marc Márquez avec 63 réalisations.

>> L'Espagne est également très représentée au palmarès des autres catégories, à tel point qu'une première triple victoire du pays a été fêtée au Grand Prix de France 2003 avec Sete Gibernau en MotoGP, Toni Elías en 250cc et Dani Pedrosa en 125cc.

>> Malgré cette place de choix de l'Espagne au palmarès depuis trente ans, 2022 a marqué un coup d'arrêt à la position que le pays occupe dans la catégorie reine. Aucun de ses pilotes ne figure en effet sur le podium final du championnat, Aleix Espargaró ayant perdu la troisième place lors de la dernière course, à Valence. C'est une première depuis 2006 et la cinquième position obtenue par le meilleur représentant espagnol, Dani Pedrosa. Depuis, durant quinze saisons, l'Espagne a toujours eu un pilote soit Champion du monde MotoGP (avec au passage neuf titres consécutifs de 2012 à 2020), soit deuxième ou troisième. Il y eut même un triplé en 2013 et bien souvent deux pilotes du pays dans le trio de tête final.

Les pilotes espagnols au championnat depuis 15 ans :

2007 D. Pedrosa 2e 2008 D. Pedrosa 3e 2009 J. Lorenzo 2e D. Pedrosa 3e 2010 J. Lorenzo 1er D. Pedrosa 2e 2011 J. Lorenzo 2e 2012 J. Lorenzo 1er D. Pedrosa 2e 2013 M. Márquez 1er J. Lorenzo 2e D. Pedrosa 3e 2014 M. Márquez 1er J. Lorenzo 3e 2015 J. Lorenzo 1er M. Márquez 3e 2016 M. Márquez 1er J. Lorenzo 3e 2017 M. Márquez 1er M. Viñales 3e 2018 M. Márquez 1er 2019 M. Márquez 1er M. Viñales 3e 2020 J. Mir 1er Á. Rins 3e 2021 J. Mir 3e

