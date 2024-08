Pol Espargaró à Acosta : "En MotoGP, le meilleur ne gagne pas toujours"

Titré en Moto3 puis en Moto2 en 2021 et 2023, Pedro Acosta est arrivé dans la catégorie reine fort d'une expérience aussi courte que riche dans les plus petites cylindrées. Annoncé comme l'étoile de demain, l'Espagnol s'est immédiatement montré à la hauteur de sa réputation en livrant des bagarres spectaculaires contre les plus grands du championnat, notamment Marc Márquez dès le premier Grand Prix de la saison.

Sur le podium au Portugal puis aux États-Unis, il a ensuite obtenu pour meilleur résultat une cinquième place en Italie. On l'a également vu abandonner deux fois (en France et aux Pays-Bas) et se classer à la 13e place en Catalogne puis en Autriche. C'est au Red Bull Ring que le pilote Tech3 a sans doute encaissé la plus lourde déception, étant donné qu'il s'agissait de l'épreuve à domicile de KTM et qu'il n'a pas pu s'y montrer à la hauteur de ses espérances.

Si le jeune Espagnol exprime volontiers sa frustration, la période qu'il traverse ressemble fortement à une phase naturelle de régression que peuvent connaître les débutants, sans être inquiétante pour la suite. Pol Espargaró, qui participe activement aux essais de développement de KTM depuis cette année et dont l'expérience contribue à aider Pedro Acosta, est persuadé que son jeune compatriote doit apprendre la patience, le temps de traverser cette période transitoire et surtout que la RC16 soit au niveau pour rivaliser avec la Ducati.

Interrogé par Motorsport.com pour savoir quels conseils il donnerait au rookie, Espargaró a expliqué : "Acosta doit comprendre qu'en MotoGP, que ce soit bien ou mal, ça n'est malheureusement pas toujours le meilleur ou le plus rapide qui gagne. Malheureusement, c'est un sport qui n'est pas comme le tennis ou le football. Un exemple encore meilleur serait l'athlétisme, où le meilleur gagne. Ici, il faut avoir d'autres choses que le talent pour pouvoir gagner."

Certain de la place majeure que tient l'aspect technique, Espargaró dit comprendre la frustration du pilote de 20 ans que KTM a fait débuter dans la catégorie reine cette saison : "Malheureusement, tout n'est pas de notre côté actuellement, ou du sien. Mais il doit se montrer patient, or je sais qu'à son âge, le talent et la niaque qu'il a ne vont pas de pair avec la patience."

Pedro Acosta a terminé le GP d'Autriche frustré. Photo de: Rob Gray / Polarity Photo

Cette impatience s'accompagne aussi de responsabilités, peut-être démesurées, qu'assume Acosta durant sa saison de rookie. Du haut de ses 20 ans, et après seulement quelques mois d'expérience dans la catégorie, il s'est déjà affirmé en leader de KTM pour la suite et c'est avec cette stature qu'il a décidé de se rendre en Autriche sitôt la pause estivale entamée pour comprendre les mécanismes internes du constructeur et chercher à identifier tout élément perfectible.

Il y a encore quelques jours, Acosta se trouvait à Misano pour suivre les essais privés de Dani Pedrosa et comprendre la direction prise par le développement de la RC16. Il ne fait aucun doute qu'il pose minutieusement les fondations d'une deuxième année qu'il vivra au sein de l'équipe officielle et qu'il veut, cette fois, axée sur la concrétisation de ce talent que personne ne conteste.

"On travaille aussi dur que possible pour rattraper la Ducati", a promis Espargaró. "L'année prochaine, je suis convaincu que ce sera le début de la fin d'une telle domination mais, malgré cela, il nous faut continuer à travailler et Pedro doit continuer à croire au projet, un projet sur lequel il mise beaucoup pour que les choses s'améliorent."

"Ces sensations, je les partage avec Pedro", a ajouté le pilote espagnol, qui participait au GP d'Autriche en tant que wild-card et a terminé neuvième du sprint et 11e de la course principale après avoir cassé deux de ses trois moteurs et s'être retrouvé limité à une seule moto. "La vérité, c'est que je pensais que ça se serait mieux passé ce week-end. Personnellement, j'ai été plus rapide ici pendant les tests que pendant le week-end. On n'a pas réussi, donc on a beaucoup de choses à analyser. Ce qu'il y a de bien, c'est que l'on a mené la nouvelle moto en piste, avec ses points faibles et ses points forts. On se rapproche d'une meilleure moto."