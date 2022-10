Contraint à la victoire, Espargaró pose la première pierre

Charger le lecteur audio

Aleix Espargaró n'a qu'une idée en tête alors que débutent les essais de préparation du 18e des 20 Grands Prix de la saison : repartir d'Australie avec 25 points supplémentaires en poche. "Gagner. Voilà ce dont j'ai besoin", prévient le pilote espagnol, actuellement troisième du championnat et convaincu que l'attaque est sa seule stratégie possible. "Vingt points, cela ne semble pas beaucoup, mais en réalité en trois courses, et face à Pecco [Bagnaia] et Fabio [Quartararo], 20 points c'est pas mal alors j'ai besoin de gagner si je veux me battre pour le titre."

Si l'objectif peut paraître quelque peu vertigineux, Espargaró y croit dur comme fer notamment après une première journée d'essais libres qui lui a permis de retrouver les sensations qui lui ont manqué sur les circuits récemment visités. "Je me sens à nouveau très fort. J'ai eu l'impression de pouvoir à nouveau me battre au sommet alors je suis assez content", se réjouit-il, tout de suite beaucoup plus à l'aise sur une piste dont les caractéristiques conviennent mieux à la RS-GP.

"En Thaïlande, j'ai vraiment travaillé très dur pour avoir la vitesse. Au Japon, ça n'avait pas été mauvais, mais en Thaïlande j'ai tout tenté, j'ai essayé deux motos complètement différentes, j'ai énormément insisté ; on avait un peu progressé au warm-up mais je n'étais pas plus haut que le top 10, ou que le top 8 peut-être. Par contre, aujourd'hui, je n'ai pas roulé avec le pneu avant dur parce qu'il faisait un peu froid et que j'ai décidé de me montrer un peu plus patient, et j'ai eu beaucoup de mal avec le soft à l'avant, mais j'ai quand même été assez rapide. Donc demain avec de meilleures conditions – parce qu'apparemment il fera un peu plus chaud – je vais pouvoir utiliser le pneu avant dur et progresser."

Profitant d'une moto bien équilibrée, Espargaró affiche à la fois une bonne stabilité et une vitesse élevée dans les virages rapides de la piste australienne. "Je perds beaucoup de temps dans le secteur deux, dans le virage le plus serré, mais sur le reste du circuit je suis rapide et le moteur semble fort, à la fois en ligne droite mais aussi dans le premier virage ou le dernier. Plus le virage est rapide, meilleure est l'Aprilia", résume-t-il.

"La base est solide, franchement. Le rythme de Fabio n'est pas meilleur que le mien, Pecco n'est pas sur son meilleur circuit pour le moment, Jack [Miller] non plus, mais tout peut changer demain", prévient le pilote Aprilia, septième à l'issue de cette journée qui poussait à la prudence.

Il faut dire que les MotoGP ont retrouvé Phillip Island dans des conditions piégeuses, typiques d'un circuit situé en bord de mer et d'une date déjà questionnée par le passé sans finalement avoir été changée jusqu'à présent. "C'était limite", juge-t-il, "parce que le vent était très fort et qu'il faisait assez froid. Sincèrement, pour moi, c'était un peu dangereux ce matin car à deux ou trois endroits du circuit c'était humide et donc piégeux. Aujourd'hui c'était difficile pour les pilotes de trouver le bon compromis entre avoir de la vitesse et ne pas faire d'erreurs, car ici elles coûtent très cher."

Sans même s'attarder sur le wallaby qui a croisé sa route au beau milieu de la deuxième séance, le pilote espagnol fait essentiellement confiance à la météo − qui annonce finalement l'éloignement de la pluie et une hausse des températures pour samedi − et entend monter en puissance pour confirmer qu'il a les armes pour se battre ce week-end. "Aujourd'hui on pouvait facilement tomber et faire des erreurs, alors je pense que tout le monde était assez relax… Enfin, ça n'est peut-être pas le bon mot à Phillip Island, mais il faut attendre, on verra."

"Je pense aussi qu'il est possible de courir avec les trois pneus arrière, donc ça aussi ça va créer des différences", souligne-t-il. Et de préciser l'objectif à suivre lors des essais restants : "Je me dis que c'est une course où le simple fait d'être rapide ne va pas compter autant que prendre soin du pneu arrière en vue des dix derniers tours. C'est là que celui qui aura le mieux travaillé pourra faire la différence."

Le sourire des grands jours pour Viñales

Pour mieux confirmer encore que ce Grand Prix a de quoi plaire au clan Aprilia, Maverick Viñales s'est lui aussi d'emblée montré rapide, jusqu'à se classer cinquième du jour. Vainqueur sur place en 2018, il est habitué à afficher tout son potentiel dans les virages rapides et en profite donc tout particulièrement à Phillip Island, même s'il assure se sentir aussi compétitif sur les freins car "beaucoup plus complet avec l'Aprilia" cette année.

Maverick Viñales et Aleix Espargaró

Toujours en quête d'une première victoire avec la machine italienne, le pilote catalan avait le sourire des grands jours à l'issue de ces premiers essais et il s'est fait écho de l'enthousiasme de son coéquipier quant aux pneus fournis et à la stabilité offerte par sa moto, aussi relative soit-elle sur cette piste balayée par les vents.

"Franchement, je me suis senti très bien. Il y a évidemment certaines choses à améliorer, mais même en prenant cela en compte, c'est fantastique de me voir ainsi au sommet. Je suis vraiment satisfait de cette première journée", se réjouit-il. "Une des choses que j'ai senties c'est que la moto devient plus normale parce que la carcasse du pneu lui convient beaucoup mieux, donc le grip revient, les sensations sur la moto aussi et il est beaucoup plus facile d'être devant. En Thaïlande j'ai beaucoup souffert, et c'était dû à une carcasse différente alors la moto a été construite pour un autre pneu."

"J'ai eu le sentiment d'être tout de suite en bonne forme, malgré des conditions loin d'être parfaites. Ce dont je suis le plus satisfait c'est que je n'ai jamais senti de véritable limite", ajoute Viñales. "Cela signifie qu'on a de la marge de progression, il faut donc qu'on continue à travailler parce qu'on peut s'améliorer dans chaque domaine."