Espargaró croit en Aprilia malgré de nouveaux problèmes

Depuis le lancement de la tournée outre-mer, le vent a tourné pour Aleix Espargaró. Entre une erreur de son équipe en course et une moto qui rencontre des difficultés, l'Espagnol voit ses chances d'être titré de plus en plus réduites. Aujourd'hui à 27 points de Pecco Bagnaia, il sait que cela s'annonce difficile, d'autant plus que sa première journée sur le circuit de Sepang s'est révélée être particulièrement compliquée.

Victime d'une chute en début de EL1, il a finalement passé le reste de la séance dans son box après avoir essayé de rouler avec sa deuxième moto, et a semblé à nouveau en difficulté lors des EL2, ce qui lui a valu la 20e place aux temps combinés. Il doit donc espérer que la pluie se tiendra éloignée des EL3 demain pour essayer d'entrer dans le top 10 qui lui éviterait un passage par la Q1.

À l'heure de dresser le bilan de sa journée, le #41 ne pouvait qu'être réaliste. "Un début difficile pour le week-end le plus important de la saison", a-t-il lâché. "J'ai eu un gros problème avec l'embrayage avec la première moto, je me suis arrêté après un tour. Ensuite je suis reparti et j'ai immédiatement chuté à cause de ce problème. Et après avec la seconde moto, j'ai fait un seul tour et j'ai eu une alarme au tableau de bord, j'ai dû m'arrêter et je n'ai pas pu continuer avec cette moto à cause du moteur. Ça a été une séance depuis mon box et cet après-midi il a plu donc c'est difficile de dire quelque chose d'aujourd'hui."

Les difficultés s'enchaînent donc pour Espargaró, après avoir connu de sérieux déboires tout au long du GP de Thaïlande et d'avoir vu sa performance considérablement baisser pendant la course à Phillip Island. S'il s'est montré critique envers la performance générale d'Aprilia, il estime que ses paroles sont justifiées, n'en déplaise à son équipe.

"Ça a semblé trop critique pour les journalistes et pour Aprilia. Aujourd'hui vous pouvez analyser mes premiers essais libres, la situation est ce qu'elle est et les résultats sont là", a-t-il déclaré. "Durant cette seconde partie de saison on n'est pas au niveau auquel on a été lors de la première et je ne peux rien faire de plus. Je crois vraiment en cette équipe et je crois vraiment qu'on pourra se battre à nouveau pour le titre l'an prochain si on fait la même chose que ce qu'on a fait lors de la première partie du championnat, sans aucun doute. Si j'avais fait plus ou moins comme durant cette première partie, je mènerais actuellement. J'espère qu'on pourra en tirer les leçons."

S'il se montre si exigeant, c'est précisément parce que les premiers Grands Prix de la saison ont prouvé le niveau d'Aprilia. Espargaró s'interroge en effet sur ce changement de performance alors que la RS-GP n'a pas fondamentalement été modifiée depuis.

"La moto est exactement la même que lors du test de Malaisie. On ne peut pas vraiment beaucoup améliorer la moto durant la saison. La moto qu'on avait lors du test était très compétitive, mais si on analyse ma vitesse de pointe entre le début de la saison et maintenant, je ne peux plus doubler personne en ligne droite. Au début de la saison l'Aprilia était rapide, je doublais assez facilement en ligne droite."

Connu pour ses coups de sang, le pilote espagnol n'en reste pas moi fier de ce que lui et son équipe ont accompli jusqu'à présent, et a tenu à rappeler que c'est parce qu'il croit en elle qu'il se montre si dur.

"Je pense qu'ils m'aiment parce que je suis vraiment honnête et quand je les félicite et que je leur dis que la moto est fantastique, je le pense. Quand en 2021, ici en Malaisie, j'ai essayé la moto et que c'était une grosse révolution pour la première fois, j'ai pleuré dans les stands parce que je le sentais vraiment du plus profond de mon cœur. Mais quand je suis critique envers eux, c'est parce que je veux les pousser, parce que je sens qu'ils peuvent faire mieux."