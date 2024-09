Espargaró grand défenseur de la radio pour rapprocher le MotoGP de la F1

Depuis quatre ans, le MotoGP expérimente avec quelques pilotes un dispositif de communication par radio. Alors que l'on approche désormais de la mise en service d'un tel système, dans un premier temps dans le but que la direction de course transmette des messages audio aux pilotes avant d'avancer vers des échanges bilatéraux, Aleix Espargaró défend ardemment cette idée.

"Je pense être l'un de ceux qui poussent le plus la Dorna [pour avoir ce système]", indique-t-il, lui qui a pris part aux tests du dispositif depuis le début et était encore sollicité lundi, à Misano, pour évaluer la dernière évolution, "mais ça n'est pas facile. L'un des plus gros soucis pour le moment, c'est le système GPS. Ça n'est pas facile mais on y travaille dur et dès que ce sera prêt, ça ne sera que mieux pour le spectacle."

Si certains pilotes se montrent circonspects, voire totalement opposés à l'idée qu'on puisse leur parler en course, à l'image de Pecco Bagnaia et Pedro Acosta, l'Espagnol se fait le premier défenseur de ce qu'il considère être une avancée.

"Il ne s'agit pas uniquement de la communication, mais aussi de la sécurité si jamais on tombe", argumente-t-il d'abord, avant de mettre en avant le regard nouveau que le public pourra avoir sur les courses grâce à cet outil. En permettant, à terme, la communication entre les pilotes et leur équipe sur le muret, le MotoGP se donnera, selon lui, les moyens de grandement améliorer le show offert par la diffusion TV, le rapprochant de ce qui se fait en Formule 1 et gommant ce qui s'apparente à la plus grande différence entre les deux disciplines reines des sports mécaniques.

"Je pense que c'est bon pour le spectacle", explique le vétéran du championnat. "Je pense qu'une des clés du succès de la Formule 1, mis à part Netflix, ça a été la radio. De mon point de vue, c'est l'un des trucs les plus funs en F1. Je préfère notre show mais si on doit prendre ce qu'ils ont de bon, la radio en fait partie."

Et de s'imaginer déjà ce que des échanges entre les pilotes et le muret des stands pourraient donner dans certaines circonstances : "Imaginez [dimanche], si j'avais demandé au team si je devais m'arrêter ou pas, ce qu'ils voulaient que je fasse, si Tonio [Antonio Jimenez, son chef mécanicien, ndlr] avait été en train de me crier quelque chose et que je lui avais parlé… Je crois que ça peut être fun pour les gens."

Aleix Espargaró est impliqué dans les essais de radio en MotoGP depuis plusieurs années. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Fabio Quartararo a lui aussi déjà testé ces prémices de radio à plusieurs reprises, y compris lundi à Misano, et il est tout aussi convaincu que cela peut aider à résoudre des problèmes de sécurité. "Quand quelqu'un tombe, qu'il est au milieu de la piste ou qu'il y a un drapeau rouge, quelque chose de vraiment important, je pense que c'est bien d'avoir la communication pour [nous] dire quelque chose. [...] S'il y a de l'huile sur la piste, que personne ne le sait, c'est bien pour avoir les informations ", souligne-t-il, y voyant "une très bonne idée pour beaucoup de choses".

Maverick Viñales, qui n'a pourtant pas essayé la dernière version du dispositif, fait également partie des pilotes qui se montrent intéressés, réceptif à ces arguments. "Avant tout, je pense que c'est très bien pour la sécurité", estime-t-il. "Prenons un exemple : dans la descente de Portimão, un pilote tombe, il y a un drapeau jaune mais il n'a pas le temps de sortir, or si la radio avertit tout de suite 'pilote sur la piste', on fait attention. Donc je pense que c'est très bien pour la sécurité, et ça peut aussi être intéressant pour le spectacle. Et aussi, par exemple, pour une situation comme celle de l'autre jour avec un flag-to-flag. On peut avoir plus d'infos de la part de l'équipe, ça peut être sympa."

Moins contre-nature que le holeshot device

Certains pilotes mettent en avant les difficultés à rester concentré si des messages radio leur parviennent en course, mais Espargaró balaye cet argument et l'oppose à la nécessité d'expérimenter ce dispositif en conditions réelles avant de se faire une idée.

"On doit le découvrir, personne ne le sait. Le plus facile pour un pilote, c'est de vous dire 'Ahlala, ça va me déconcentrer !'. Pourquoi ? Il faut essayer. C'est pire de devoir tout le temps activer le variateur de hauteur arrière. Il faut tout le temps l'enclencher, puis freiner fort pour le désenclencher. Si vous aviez dit à un pilote il y a cinq ans qu'il devrait appuyer sur un bouton à chaque accélération… C'est bien pire. Les nouvelles technologies arrivent et il faut qu'on essaye. Peut-être qu'au final, ce sera dangereux et qu'on le supprimera mais je ne pense pas."

"Évidemment, on ne peut pas parler au milieu d'une ligne droite et il y a des circuits, comme Misano par exemple, où il sera très difficile de parler, tandis qu'en Malaisie ce sera très facile. Ça dépend. Mais il faut s'habituer aux nouvelles technologies, il faut essayer, se tromper, réessayer, faire des tests et voir où on peut aller."

"Ça va être sympa, croyez-moi. La Dorna travaille dur pour la sécurité des casques, ils travaillent dur avec les marques. Ça n'est pas quelque chose qui a commencé hier, j'ai été le premier à [le tester] et ça fait plus de trois ans. Donc quand ça arrivera, ce sera plus que prêt, ce sera sûr et ça sera très fun", promet Aleix Espargaró.