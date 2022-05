Espargaró : "Ducati n'est plus la seule moto italienne compétitive"

Charger le lecteur audio

Si le circuit du Mugello a toujours été le fief de Ducati, où le constructeur italien a su montrer toute la puissance de ses Desmosedici, il a désormais fort à faire avec Aprilia, qui se révèle redoutable cette année.

Entre sa victoire en Argentine et ses trois podiums consécutifs grâce à Aleix Espargaró, la perte de ses concessions et maintenant la signature avec le team RNF pour développer une structure satellite pour les années à venir, la marque de Noale connaît une année 2022 pour le moment sans ombre au tableau. Et ce week-end, sur ses terres italiennes, elle était décidée à concurrencer Ducati en apportant un nouveau moteur ainsi que de nouvelles pièces aérodynamiques.

Au terme de ce premier jour d'essais, Espargaró a terminé en tête des temps combinés devant une armada de cinq Desmosedici, une vraie source de fierté à ses yeux. "Je suis vraiment content. Le Mugello a toujours été une piste Ducati mais cette année, depuis qu'on est arrivés, tout le monde se dit que peut-être qu'avec Aprilia, Ducati n'est plus la seule moto italienne compétitive", a-t-il déclaré auprès du site officiel du MotoGP.

"Ce n'est que le premier jour mais c'est bien de commencer de la bonne façon. Normalement quand on commence de la bonne façon c'est plus facile de maintenir le niveau durant le week-end donc je vais faire de mon mieux demain."

L'Espagnol a pourtant souffert comme les autres de la chaleur et de la compétitivité habituelle du plateau, mais a su bien mieux tirer profit que prévu de ses pneumatiques : "Il faisait très, très chaud et la piste n'était pas facile. C'est le MotoGP, les chronos ont été très rapides dès le début mais je me suis senti bien, surtout avec le pneu de course. Je ne m'attendais pas à être aussi rapide avec le tendre et à passer sous la barre des 1'46."

Néanmoins, la journée de demain s'annonce plus qu'incertaine en raison de fortes probabilités de pluie aux environs des qualifications. Les EL3 seront donc primordiaux pour se maintenir en Q2, et la position sur la grille le sera tout autant pour la course, à l'heure où les dépassements sont de moins en moins faciles dans la catégorie reine.

"Au Mugello on peut doubler un peu plus qu'au Mans, mais ça ne sera pas simple quand même, surtout avec une Ducati devant. Avec une Yamaha ça sera un peu plus simple car elle manque de vitesse de pointe mais la Ducati est très forte en ligne droite. Ça ne sera pas simple de doubler mais ma moto n'est pas mal donc la qualification sera importante et on verra si on pourra faire de bonnes choses", a-t-il conclu.