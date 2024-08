Espargaró : Malgré l'échec KTM, Sterlacchini "est ce dont Honda a besoin"

Motorsport.com vous rapportait ce mercredi que Fabiano Sterlacchini était à un stade avancé dans les négociations avec Honda, qui cherche à l'intégrer à sa structure technique pour la saison prochaine.

L'ingénieur a passé un an et demi chez KTM aux côtés, entre autres, de Pol Espargaró qui, après avoir pris sa retraite de pilote à plein temps à la fin de l'année dernière, est devenu pilote d'essai. De ce point de vue, le natif de Granollers s'est imprégné de la méthode de travail de Sterlacchini, dont le contrat n'a pas été renouvelé par KTM, comme cela a été annoncé le mois dernier.

Pour le cadet des frères Espargaró, le recul que connaît KTM dans le cadre de la saison 2024 montre que la philosophie imposée par celui qui fut, lors de son passage chez Ducati, le bras droit de Gigi Dall'Igna, n'a pas fonctionné chez le constructeur basé à Mattighofen. Cependant, aux yeux de l'Espagnol, cela ne signifie pas qu'il ne pourrait pas apporter beaucoup chez Honda.

"La situation de Sterlacchini chez KTM n'est pas la même que [ce qu'elle serait] chez Honda. KTM avait déjà une méthode de travail et il l'a changée pour imposer la sienne. Et les choses n'ont pas fonctionné comme nous l'espérions", a déclaré Pol Espargaró, au micro de Motorsport.com ce jeudi au Red Bull Ring, où il sera engagé en tant que wild-card ce week-end.

"Fabiano est un homme intelligent et très compétent, il est très bon. Chez Honda, ils ont besoin de quelqu'un comme lui, parce qu'il est un leader dans l'usine, avec les ingénieurs. C'est ce dont Honda a besoin, un Européen qui peut prendre les rênes", a ajouté le Catalan, insistant sur les capacités d'organisation et de coordination de Sterlacchini, ainsi que sur ses connaissances techniques.

"Il a plutôt un profil d'organisateur, non seulement dans le cadre de la compétition, mais aussi en essais. Il est très bon pour élaborer les processus et les protocoles qui doivent être mis en place pour développer les pièces, et pour établir les calendriers qui doivent être respectés pour le développement des pièces", ajoute le #44, qui connaît parfaitement les lacunes du HRC, puisqu'il y a couru en 2021 et 2022, en tant que coéquipier de Marc Márquez.

"Techniquement, il comprend aussi beaucoup de choses. Cela n'a pas fonctionné pour nous, c'est évident et les résultats en témoignent, mais Honda n'est pas dans notre situation et je pense que cela peut les aider", a conclu celui qui disputera son deuxième Grand Prix de la saison en Autriche, après celui en Italie.