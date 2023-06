Espargaró furieux que Ducati ait bloqué le nouveau format pour 2023

Le format des week-ends du MotoGP va évoluer en 2024, afin de réduire la pression sur les pilotes le vendredi. Avec l'arrivée des courses sprint cette année, le classement combinant les deux premières séances est retenu pour retenir les dix pilotes directement qualifiés pour la Q2, alors que les pilotes disposaient de trois séances pour entrer dans le top 10 jusqu'à la saison 2022.

Ce changement a contraint les pilotes à assurer des tours rapides tant en Essais 1 qu'en Essais 2 cette année, laissant peu de temps au travail sur les réglages et à l'évaluation de nouveautés. Il a ainsi été décidé que seule la deuxième séance comptera pour la qualification directe en Q2 l'an prochain, les dix premiers obtenant leur ticket d'entrée direct, avec toujours deux places supplémentaires à prendre en Q1.

Dans un premier temps, il était envisagé de mettre en place ce changement dès la prochaine course, à Silverstone après la pause estivale, mais il fallait un accord unanime des constructeurs pour faire évoluer le règlement en cours de saison et il est apparu que Ducati s'y était opposé. Aleix Espargaró, qui militait pour un changement dès cette année, s'agace de cette décision, d'autant plus incompréhensible à ses yeux que les pilotes de la marque italienne réclamaient eux aussi un changement.

"En commission de sécurité, il semble que tous les pilotes demandaient un changement dans le programme du vendredi, pour que la première séance soit 'libre' mais on dirait que Ducati n'est pas de cet avis", a expliqué le Catalan. "Ils ont voté contre ça."

"On n'a pas demandé ce changement pour les performances ou autre chose, c'était plus pour la sécurité, afin d'éviter des chutes dans la première séance, être plus calmes et que tout le monde ne soit sous pression que dans les 15 dernières minutes de la deuxième séance, mais il semble qu'ils n'aiment pas cette idée. C'est bizarre parce que, croyez-moi, leurs pilotes étaient en faveur du changement, mais pas les patrons de Ducati. Donc ça restera comme ça pour le reste de la saison."

Comment se fait-il que les constructeurs disposent-ils d'un droit de veto sur des questions liées à la sécurité ? "C'est une très bonne question, mais je ne pense pas pouvoir répondre", a commenté Espargaró. "J'étais très en colère [jeudi]. Je ne comprends pas pourquoi il fallait qu'ils votent, c'est une question de sécurité, donc pourquoi les laisser voter ? C'est bizarre, mais la décision de Ducati l'est encore plus. Ils peuvent évidemment voter comme ils le souhaitent mais je ne comprends pas. Et ils ne respectent pas vraiment les pilotes."

Le nouveau programme ne fait pourtant pas totalement l'unanimité. Jack Miller a estimé que le changement prévu pour 2024 serait minime, les meilleurs chronos étant rarement réalisés dans la première séance, et se dit satisfait que le règlement n'ait pas été modifié en cours d'année.

"Je m'en fiche que ça change ou pas", a confié le pilote KTM. "Ils nous ont dit qu'on est plus rapides en Essais 1 qu'en Essais dans 2% des cas. C'est sûr qu'on aura un peu moins de stress mais la saison est comme ça. Je suis d'accord pour ne pas changer le programme des Grands Prix en course de saison. Ça sera stressant en cours de saison mais c'est le MotoGP !"