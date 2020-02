Espargaró : "Tout est positif" avec la nouvelle KTM

Comme Aprilia, KTM a enregistré des résultats solides lors des essais de Sepang. Outre des chronos impressionnants, puisque Pol Espargaró a bouclé les trois journées dans le top 10 et que Dani Pedrosa a terminé troisième de la seconde journée, c'est surtout le rythme de course qui a impressionné le pilote titulaire de la marque autrichienne. Il fait un premier bilan des points positifs de la nouvelle RC16, dont le châssis et le moteur ont été largement revus.

Les deux Espagnols avaient dominé la feuille des temps lors des trois journées du shakedown, et bien que les chronos ne soient pas le plus important lors de ces journées, les signaux étaient déjà très positifs pour l'équipe autrichienne et ses pilotes qui avaient réussi à signer leurs meilleurs temps sur le circuit malaisien. Outre des performances en hausse, les progrès sont aussi visibles en vitesse de pointe.

"C'est assez positif de rouler autant", expliquait Espargaró au sujet des trois jours de tests, qui faisaient suite au shakedown, disputé une semaine plus tôt. "Il nous reste encore beaucoup de choses à tester. Je suis plutôt content, la moto progresse, on a pas mal amélioré nos chronos par rapport au passé ainsi que notre rythme. La moto s'améliore, c'est clair, et on est tous très positifs. Le moteur est plus rapide, il contrôle l'électronique de manière un peu plus fluide, et dans la zone d’arrêt on est aussi un peu mieux. Je pense qu'on est encore plus forts là où l'on était rapides l'année dernière."

"Ce n'est pas une moto complètement nouvelle, on préfère avancer doucement avec de nouvelles pièces et tout mettre ensemble. Je pense que c'est une façon plus sûre d'améliorer le package. On a été plutôt compétitifs. Notre rythme est proche de ce qu'était notre meilleur temps ici l'année dernière, alors on est beaucoup plus rapides que l'année dernière. Au shakedown, on a abaissé d'environ trois dixièmes ce qu'était le record de KTM ici. C'est bien, je pense qu'on est plus compétitifs que jamais ici en Malaisie, un endroit où on souffre beaucoup."

Et l'Espagnol se veut d'autant plus positif que d'autres nouveautés doivent être apportées à la KTM pour les tests de Losail, et avant le premier Grand Prix de l'année, qui se disputera également au Qatar : "Le moteur est mieux, le châssis est mieux. Je pense que toute la moto a pas mal changé et qu'il y a encore de la marge, et 20% de la moto doit encore changer avant la première course."

"Ça s'améliore. L'année dernière, on a monté le bras oscillant et ça a roulé. Tout a besoin d'être compris. Pourquoi ça fonctionne ? Or, on ne comprenait pas vraiment pourquoi ce bras oscillant a fonctionné aussi bien et aussi vite, et quand vous ne comprenez pas quelque chose, les problèmes arrivent et on ne sait pas comment les régler. Les bonnes choses arrivent et les mauvaises aussi. Cet hiver KTM a fait du très bon travail pour comprendre quelle est la situation avec le bras oscillant, on en a eu un différent pour aussi essayer d'analyser où on peut les améliorer. Tout est donc positif."

Un bras oscillant qui, selon lui, est la clé des performances de sa nouvelle machine, puisque c'est lui qui permet de trouver une meilleure adhérence. Espargaró confirme d'ailleurs que c'est là que se situent les meilleurs progrès de la KTM : "La moto est plus stable, on a un peu plus de grip à l'arrière quand le pneu se dégrade et c'est bon pour la régularité Les sensations sont très bonnes. On a besoin du maximum de grip possible pour ouvrir les gaz plus tôt que les autres et pour freiner plus tard que les autres : c'est la clé en MotoGP pour faire un temps !"

Et dans cette refonte complète de la RC16, le constructeur en a aussi profité pour apporter un nouveau moteur. S'il ne sait pas exactement quantifier les progrès apportés par ce nouveau V4, le pilote est également très enthousiaste après l'avoir testé : "Je ne peux pas vous dire si ce sont 20% ou 30%, mais il y a un gros progrès sur la moto, c'est sûr. Et au final le moteur 'fait' la moto : il la fait tourner mieux, il apporte l'accélération, la stabilité, la puissance, l'électronique fonctionne bien mieux ou moins bien, alors le moteur est clairement une partie importante de la moto."

Cependant, il est hors de question pour le clan KTM de se laisser emporter par ces bons résultats durant les essais. S'il ne cache pas sa joie d'avoir terminé toutes les journées d'essais dans le top 10, Espargaró se veut prudent quant à la façon dont son équipe saura transformer ces performances en bons résultats lors des week-ends de Grand Prix.

"C'est important de faire les courses, mais c'est important aussi de faire une bonne pré-saison, parce que les premières courses de l'année sont difficiles pour nous. Tant qu'on n'arrive pas à Jerez, on a pas mal de difficultés sur les premières courses. On en ajoute une outre-mer cette année, qui est la Thaïlande, et je suis content qu'on ait commencé 2020 comme ça."

"Ces tests sont bons pour vérifier la moto et évaluer sa vitesse, mais au final en course tout peut changer. On a vu l'année dernière [Danilo] Petrucci faire le meilleur résultat et [Francesco] Bagnaia se classer troisième, et au final ils n'ont pas eu la meilleure année qui soit. Il faut donc être prudents avec les chronos qu'on a faits ici. Ce qui est important c'est d'être bons à Valence, à Jerez, ici et au Qatar. Tous les tests montrent une tendance et je pense qu'on est en bonne voie."

Il juge que lui et KTM n'ont jamais été aussi bien préparés avant une saison : "On se sent très prêts, on ne l'a jamais été autant. On n'a jamais été aussi proches sur un test qu'on ne l'a été pendant ces trois jours, et particulièrement en Malaisie. On a été super compétitifs tous les jours, la moto donne de super bonnes sensations. Franchement, je suis impressionné."

Avec Léna Buffa

