Dovizioso pointe le finish "pas intelligent" de Pol Espargaró

Le Grand Prix de Styrie, la semaine dernière, a donné lieu à un finish haletant voyant trois pilotes arriver dans les derniers virages pour se disputer la victoire finale.

Alors que la lutte faisait rage entre Pol Espargaró et Jack Miller, c'est finalement Miguel Oliveira qui a tiré son épingle du jeu dans l'ultime courbe en parvenant à se faufiler devant ses rivaux occupés à tenter de prendre le meilleur l'un sur l'autre. Une histoire brillante pour le pilote Tech3, qui est ainsi parvenu à offrir son premier succès à l'équipe d'Hervé Poncharal en MotoGP, mais aussi pour le Portugal, dont Oliveira est le premier représentant à monter sur la première marche du podium.

Même s'il avait manqué une nouvelle fois la victoire pour KTM au profit d'un autre pilote du clan autrichien, Pol Espargaró parvenait cette fois à se montrer plus philosophe sur l'issue de la course qu'après avoir manqué son occasion à Brno, où Brad Binder avait offert à KTM le premier succès de son histoire. Néanmoins, le pilote espagnol n'est une nouvelle fois pas resté éloigné des polémiques : le fait que celui-ci ait tout de même pu préserver la troisième marche du podium sans subir de pénalité après avoir placé les deux roues de sa machine en dehors des limites de la piste a suscité des réactions indignées d'autres pilotes.

Pour Andrea Dovizioso, Espargaró aurait clairement dû être pénalisé car une manœuvre comme celle vue en fin de course n'aurait pas permis aux pilotes concernés de terminer sur le podium si la typologie du bord de piste avait été différente. "J'ai déjà beaucoup poussé et j'ai beaucoup parlé à la Commission de sécurité pour essayer de faire changer les règles au sujet du vert", commente l'Italien. "Mais dans le dernier virage, la situation était un peu différente : Miller a poussé Pol hors de la piste. Ceci étant dit, la manière dont ils gèrent les règles reste étrange car de mon point de vue il faut les gérer en imaginant ce qu'il en serait s'il y avait du gravier : et là, tout changerait, chaque manœuvre, chaque chose que feraient les pilotes."

"Pas intelligent de faire ça"

De quoi justifier, pour l'Italien, un traitement plus strict de part des instances sportives de la discipline lorsqu'un pilote dépasse les limites d'un vibreur et pose les deux roues sur la partie extérieure peinte en vert. "Je ne suis pas d'accord avec cette règle mais il faut qu'on la suive. Je ne veux pas en dire trop sur cette manœuvre. Ce que je peux dire, après l'expérience que j'ai eue avec Marc [Márquez, avec qui il s'est battu en duel au Red Bull Ring en 2019], c'est que je pense que certains pilotes poussent toujours à 100% dans les bagarres et que d'autres pensent aux meilleures manœuvres qu'ils peuvent faire."

"Si vous regardez ma bagarre contre Marc, je n'avais pas freiné très tard et essayé de fermer la porte comme Pol l'a fait. J'ai freiné tôt et j'ai essayé de couper le virage à l'intérieur, car quand on est à l'extérieur de ce virage et qu'un autre pilote est à l'intérieur, vous ne pouvez pas contrôler le freinage, d'autant que c'est en descente. Si vous essayez de fermer, c'est le pilote qui se trouve à l'intérieur qui décide de tout, et c'est ce qui s'est passé. Je pense donc que ça n'était pas intelligent de faire ça, car si le pilote est bon et arrive à stopper la moto et à sortir plus vite, ça va, mais si celui qui est à l'intérieur fait une erreur et élargit – et c'est ce qu'a fait Jack – il ne peut pas sortir vite. Alors vous êtes en mesure, comme Oliveira, de sortir plus vite. Je pense donc qu'il y avait quelque chose de différent à faire."

La colère du clan Suzuki était aussi palpable après le GP de Styrie : il faut dire que la course Moto2 avait vu un changement de vainqueur pour une situation proche mais que l'issue de la course MotoGP n'a pas été revue par les commissaires sportifs, qui ont décidé de maintenir le top 3 en place selon l'ordre dans lequel celui-ci a franchi l'arrivée.

"La décision de la direction de course m’a encore plus énervé [que son problème de pneus en course 2, ndlr], car ce n’est pas juste", lâche de son côté Joan Mir, quatrième à l'arrivée. "Martín n’a pas gagné la course [Moto2] car il est allé sur la partie verte, ce qui ne lui a rien fait gagner (voir la vidéo ici). Je suis d'accord si on ne pénalise pas quelqu'un qui se trouve devant et qu'un autre pilote le touche et le fait sortir de la piste : je suis alors d'accord avec la décision, car il fait ça pour la sécurité. Mais pour Pol, ce n’est pas le cas. Si vous regardez les deux derniers virages, Pol a pris l’intérieur du virage et ensuite il a élargi donc Jack a pris sa position. Puis Pol a décidé de continuer à l’extérieur et donc il a bien sûr élargi, car si on passe à l'extérieur dans ce virage, on élargit : c'est certain."

Selon Mir, il n'est pas acceptable d'avoir permis à Espargaró d'avoir "remis les gaz à fond lorsqu'il a touché la partie verte". "Qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait eu des graviers ? Car il se trouve hors de la piste, or c'est vert pour notre sécurité. Il était très en dehors donc pour moi, cela n’a aucun sens que l’on ne le pénalise pas. On pénalise Martín alors que Bezzecchi était trois dixièmes derrière et donc il n’a rien gagné. Mais par contre on ne pénalise pas Pol ? Pol a fait ce qu’il avait à faire, je n'ai rien à dire contre lui, il a très bien fait et fait une super course, mais je suis très surpris à propos de direction de course et très en colère.”

Avec Léna Buffa