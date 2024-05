Espargaró : "Probablement le meilleur tour de ma vie"

Vainqueur des deux courses l'an passé et leader des deux dernières séances disputées avant d'entamer les qualifications, Aleix Espargaró était l'un des favoris pour la pole, mais a dû se battre pour la décrocher. Seulement septième après la première série de tours rapides, le pilote Aprilia est remonté au deuxième rang, à 0"024, et a finalement battu une nouvelle fois le record de la piste, pour repousser Pecco Bagnaia à 0"031.

Deux jours après avoir annoncé sa retraite en début de saison, Espargaró est naturellement très heureux de cette pole décrochée à quelques kilomètres de son lieu de naissance. "Je n'ai pas 100 poles dans ma carrière donc même si on n'est que le samedi de mon GP à domicile, c'est incroyable de décrocher la pole, et surtout de m'être battu avec Pecco parce qu'avec le premier pneu, son chrono était incroyable", a déclaré le Catalan.

"J'ai dit à mes gars 'Mon Dieu, déjà un 1'38"2 avec le premier pneu, on va passer en 1'37'. Avec le deuxième pneu, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans mon premier tour rapide et dans le deuxième, c'était probablement le meilleur tour de ma vie donc je suis extrêmement heureux."

Pecco Bagnaia a de son côté exprimé une légère frustration d'avoir vu un chrono annulé en raison du drapeau jaune provoqué par les chutes des pilotes Pramac dans les premiers virages, mais il fait néanmoins une bonne opération puisque Jorge Martín ne sera que septième sur la grille, Enea Bastianini 11e et Marc Márquez 14e.

"C'est toujours important de partir en première ligne ici à Barcelone", a souligné le Turinois. "On sait que le rythme est bon mais j'ai tout tenté pour être en pole position. J'ai fait le tour mais ils disent qu'il y avait un drapeau jaune que je n'ai pas vu. En tout cas, la deuxième position est toujours bonne et devant cette foule qui est toujours proche de nous, c'est bien."

On pensait dans un premier temps que Brad Binder accompagnerait Espargaró et Bagnaia en première ligne mais ce sera finalement Raúl Fernández, dont un chrono qui avait été annulé pour cause de drapeau jaune a finalement été rétabli.