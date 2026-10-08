Espargaró de retour, avec l'impression de "monter dans un train en marche"

Aleix Espargaró, pilote d'essais et de développement du HRC s'est gravement blessé en avril, lors d'un test à Sepang. La fracture de quatre vertèbre - sans que, heureusement, sa moelle épinière ne soit touchée - l'a contraint à subir une intervention chirurgicale et à suivre un processus de rééducation long et douloureux.

Ce week-end, pour la première fois de la saison, il sera au départ d'un Grand Prix, plus précisément à Mandalika, en remplacement de Joan Mir, actuellement en arrêt maladie te dont la date de retour est inconnue.

Espargaró s'est entretenu ce jeudi avec Motorsport.com, admettant qu'il avait très hâte de revenir sur les circuits : "Vraiment beaucoup, bien plus que je ne l'aurais jamais imaginé. Quand j'ai arrêté [fin 2024], mon envie de courir avait beaucoup diminué, mais après cette blessure, qui a été bien plus dure qu'elle n'en a eu l'air vue de l'extérieur, la moto et la compétition m'ont beaucoup manqué, ce à quoi je ne m'attendais pas. Ce n'est pas non plus quelque chose que l'on décide soi-même, c'est la tête qui fait ces choses-là."

"J'ai vraiment envie d'être ici, c'est un luxe de pouvoir partager ce moment et j'ai très envie de le faire dans le stand de Santi [Hernández, chef mécanicien de Joan Mir et, par le passé, de Marc Márquez], ce que je n'ai pas pu faire jusqu'à présent. J'espère simplement être à la hauteur. Je ne suis pratiquement pas remonté sur une moto depuis le shakedown de janvier, je me sens donc très chanceux", a-t-il avoué.

Aleix Espargaró a pu effectuer un test mi-septembre au Mugello, mais il était encore en phase de récupération après sa blessure. Cependant, le rythme et la vitesse des pilotes en Grand Prix font que le retour à la compétition représente un défi de taille pour le pilote Honda.

"C'est comme essayer de monter dans un train en marche, c'est pratiquement mission impossible. J'ai bouclé dix tours au Mugello avec la 850cc, je n'ai pas pu rouler autant que je le voulais pour m'adapter. Le plan initial était que Taka [Takaaki Nakagami, pilote d'essais chez Honda] participe au prochain test [à Sepang, les 14 et 15 octobre] et moi à cette course, mais il s'est blessé et je vais devoir tout faire moi-même."

"Il y a donc un essai prévu la semaine prochaine avec l'autre moto et mon rôle va prendre de l'importance dans cette partie de la saison, je vais donc essayer d'être à la hauteur. Mais c'est difficile d'être compétitif après une si longue période d'inactivité et dans un championnat aussi dynamique que celui que nous avons actuellement. Mais je suis pilote d'essais chez HRC et je vais devoir essayer d'être à la hauteur."

Cela n'affecte plus autant Aleix Espargaró, mais le MotoGP adoptera un nouveau format en 2027 et, comme le dit Pedro Acosta, plus les exigences sont élevées, plus la carrière sportive des pilotes s'écourte.

"Je pense que c'est le cas dans tous les sports. Les exigences sont de plus en plus élevées, la compétitivité s'intensifie, l'égalité s'accroît. Tout le monde sait comment se préparer, il y a beaucoup d'informations, et dans le sport de haut niveau, comme l'égalité est si grande, on est plus proche de la limite et les risques sont plus importants. En MotoGP, c'est inévitable, et dans le sport en général."

Aleix Espargaró (Honda HRC) Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Le peu que je peux vous dire sur le nouveau MotoGP de l'année prochaine, c'est que les pneus vont jouer un rôle important en matière de sécurité : ils sont plus tendres, la moto roule un peu moins vite, ce qui va aider les pilotes à éviter les blessures, et cela me réjouit beaucoup."

"Le nouveau format, si je comprends bien, mettra davantage l'accent sur la course sprint, ce qui est plus risqué et plus difficile. L'avantage, c'est qu'ils limiteront le nombre de pneus pour que l'on passe moins de temps à rouler à fond. Chaque fois qu'il y a une nouveauté, on en débat, on en parle et on donne son avis, mais seul le temps nous dira si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je me souviens que lorsque le sprint du samedi a été introduit, j'étais l'un des plus critiques, mais je dois reconnaître que pour les fans, le spectacle s'est considérablement amélioré."

L'avenir de Maverick Viñales

Aleix Espargaró a pris sa retraite alors qu'il était au sommet de sa carrière, et il l'a fait de son propre chef. Une situation qui contraste avec celle d'autres pilotes comme Maverick Viñales, qui, bien qu'il souhaite continuer, n'a pas de guidon pour 2027. La déclaration de Viñales ce jeudi a fait forte impression : "Je ne suis pas prêt à arrêter d'être pilote."

"Je le comprends et cela lui fait honneur d'être aussi sincère", a réagi Aleix Espargaró. "Dans la vie, il y a beaucoup de choses que l'on peut contrôler ou planifier, et d'autres non. Personnellement, j'étais dans une très bonne passe avec 'Aprilia, je montais sur le podium et je remportais des courses. Mais au fond de moi, je n'avais plus la force, l'énergie ni l'envie de continuer."

"Je pensais au fait que j'avais un bon contrat, l'énergie et la vitesse nécessaires, et que je devais continuer encore un an. Mais je n'y arrivais pas. Mon corps, mon esprit, ont dit 'ça suffit'. Il fallait que je m'arrête et que je sois avec ma famille."

"Pour Maverick, ce moment n'est pas encore venu. Pol, mon frère, a vécu la même chose : il a dû arrêter à cause d'une blessure alors qu'il n'avait pas encore décidé de mettre fin à sa carrière de pilote. Et c'est quelque chose de très dur, car Maverick est un talent, il a un cœur énorme et la façon dont sa carrière s'achève me fait vraiment de la peine. J'espère qu'il trouvera le moyen de faire ses adieux comme il le souhaiterait."