Pour Espargaró, RNF pourrait allier un rookie à un pilote comme Rins

Le Grand Prix d'Italie a été un quasi sans-faute pour Aprilia, à qui il aura simplement manqué la victoire pour que tout s'aligne de bout en bout. Jeudi, tout d'abord, l'équipe a confirmé ses deux pilotes Aleix Espargaró et Maverick Viñales pour les deux prochaines saisons. Vendredi, elle a ensuite annoncé avoir signé avec le team RNF pour que celui-ci devienne son équipe satellite dès l'année prochaine. Et enfin, Espargaró a terminé sur le podium dimanche, son quatrième consécutif et son cinquième depuis le début de la saison avec sa victoire en Argentine.

Le constructeur italien n'a jamais été aussi performant, et le voir susciter autant d'intérêt plaît énormément à Espargaró, qui s'est impliqué corps et âme depuis 2017 pour parvenir à ce résultat.

"En [2020], quand Razlan [Razali, patron de RNF, ndlr] a gagné cinq ou six Grands Prix avec Morbidelli et Fabio [Quartararo], et qu'il se battait pour le titre, tout le monde aurait trouvé qu'il était fou s'il avait décidé de quitter Yamaha pour Aprilia. Et maintenant il quitte Yamaha, qui a gagné le titre l'an dernier, pour Aprilia. Je suis extrêmement content et fier qu'il ait choisi notre marque pour courir. C'est super pour moi, je me sens vraiment, vraiment bien", a déclaré l'Espagnol.

Le constructeur de Noale va aligner quatre motos pour la première fois, ce qui offre de nouvelles perspectives de développement, mais aussi de stratégies d'avenir. Massimo Rivola, le directeur général d'Aprilia Racing, n'a pas caché sa volonté de voir l'équipe RNF former de jeunes pilotes, un choix partagé et même poussé par Espargaró.

"Je ne vais pas décider des pilotes, c'est quelque chose qui doit être décidé par Razlan et Massimo, mais j'adorerais donner une opportunité de performer aux jeunes pilotes, aux rookies, parce que je pense que l'Aprilia est une très bonne moto et [...] que c'est une très bonne opportunité pour des débutants."

"J'aimerais que Razlan ait un team junior, [c'est-à-dire] une équipe qui recrute les rookies qui se battent en Moto2 pour le titre comme Raúl Fernández, de jeunes pilotes qui sont rapides. Ça peut ne pas être le moment de les faire monter en équipe d'usine pour ne pas leur mettre de pression, ou bien il peut y avoir des pilotes rapides et expérimentés dans l'équipe d'usine donc ils ont leur place dans le team junior", a-t-il expliqué.

Rins aux côtés d'un rookie ?

Toutefois, avec un marché des pilotes plus en ébullition que jamais depuis l'arrivée d'Álex Rins et Joan Mir à la suite de la décision de Suzuki de se retirer du MotoGP en fin de saison, les choix ne manquent pas, et cette nouvelle équation entre forcément en compte à l'heure de choisir les deux pilotes qui rouleront chez RNF en 2023. Si tout laisse à croire que Mir rejoindra les rangs de Honda, la situation de Rins semble plus floue.

"La situation du marché actuellement fait que Massimo et Razlan ont de bonnes opportunités avec des pilotes très talentueux et qui ont de l'expérience. Peut-être qu'ils peuvent faire un mix pour commencer ce projet", a poursuivi Espargaró. "Les pilotes Suzuki ouvrent beaucoup de nouvelles options. Rins est un pilote avec un talent énorme. De même que j'avais dit à Massimo de prendre Maverick, je pourrais lui dire de prendre Rins car c'est un très bon pilote et ça serait une bonne recrue pour Aprilia."

L'expérience d'Álex Rins ou d'un pilote de son envergure serait un atout de taille à l'heure de faire avancer le développement de la RS-GP et de décharger quelque peu les deux pilotes officiels. Espargaró reconnaît "qu'un Rins peut bien plus aider au développement de la moto". Néanmoins, en considérant que "Aprilia a une bonne équipe de test avec un bon pilote d'essais" et en se basant sur le modèle des autres équipes satellites, il reste convaincu que le concept de team junior peut également fonctionner, comme le prouve par exemple Ducati.

"L'an dernier, Martín a gagné une course et s'il ne s'était pas blessé, il aurait terminé parmi les trois premiers du championnat. Ça veut donc dire qu'un team junior peut essayer du matériel", a-t-il ajouté.