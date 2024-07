Espargaró a "très mal" mais va essayer de rouler au Sachsenring

Álex Rins et Aleix Espargaró souffrent tous les deux de blessures à la main droite après des chutes à Assen et si le premier a dû déclarer forfait pour le Sachsenring, le second va essayer de rouler. Il souffre d'une fracture du cinquième métacarpe et même si cette blessure risque de le limiter énormément sur la moto, ce qui l'a déjà contraint à un forfait pour la course principale au GP des Pays-Bas, il compte sur des soins pour des progrès avant les premiers essais vendredi matin.

"Je ne me sens toujours pas bien avec ma main, c'est une blessure très compliquée parce que cela affecte la main sur l'accélérateur", a expliqué le Catalan. "J'ai une mobilité limitée et ça fait très mal, mais je veux essayer. C'est une piste très particulière avec un sens anti-horaire. Je vais continuer mes traitements jusqu'à jeudi puis j'arriverai au Sachsenring au dernier moment pour essayer de prendre part aux EL1."

Avant d'être autorisé à prendre la piste, Aleix Espargaró devra passer un examen médical sur le circuit, prévu jeudi. Dimanche matin, il avait été déclaré apte à rouler par l'équipe médicale du MotoGP mais quelques minutes plus tard, il a préféré renoncer à rouler en raison de la douleur.

Espargaró ayant l'intention de rouler ce week-end, Aprilia n'a donc pas l'intention de le remplacer. Son pilote d'essais, Lorenzo Savadori, est de toute façon lui aussi blessé après une chute lors du sprint à Assen, où il était engagé en wild-card. L'Italien est touché par plusieurs fractures des apophyses transverses des vertèbres lombaires, qui va nécessiter au moins deux semaines de repos selon Aprilia.

Le règlement n'oblige les équipes à trouver un pilote remplaçant pour une course que si elle se tient plus de dix jours après une blessure. Chez Yamaha, Álex Rins sera remplacé par Remy Gardner, de retour après avoir roulé dans la catégorie en 2021, et depuis pilote de la marque en WorldSBK. Le GP d'Allemagne étant la dernière course avant la pause estivale, un retour de Rins est attendu lors de la course suivante, en Grande-Bretagne.