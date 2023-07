Voir KTM briller sans lui a été "douloureux" pour Espargaró

Pol Espargaró a fait son retour chez Tech3 et sur une KTM avec l'espoir d'être dans le rythme des pilotes d'usine cette année mais sa grave chute pendant les essais du GP du Portugal l'a privé de toutes les courses depuis le début de la saison. Le Catalan se remet lentement de ses huit fractures et un retour à la compétition à Silverstone, après la pause estivale, se dessine.

Contraint à un rôle d'observateur, Espargaró a vécu des mois difficiles tant physiquement que mentalement. Il a suivi chaque course avec attention mais c'est avec un certain pincement au cœur qu'il a vu les bonnes performances de KTM, notamment quand Brad Binder a gagné des courses sprint, qu'il a lutté pour la victoire le dimanche au GP d'Espagne, ou quand Jack Miller s'est battu pour le podium.

"La moto a pas mal changé", commente Espargaró, qui a surtout piloté une RC16 distancée pendant les tests de pré-saison. "Je dois dire qu'en début d'année, en Amérique ou en Argentine, ça ne m'inquiétait pas de manquer les courses parce qu'ils ne faisaient pas de très bons résultats. Je me disais 'je ne suis pas si mal chez moi' mais après, Jerez est arrivé, et c'était douloureux !"

"J'avais du mal à voir les courses à la télé. Jack est devenu très rapide et j'étais à son niveau pendant la pré-saison. J'ai commencé à voir ce qu'ils faisaient et wahou, c'était dur."

Pedro Acosta, pas une menace pour Pol Espargaró

Il n'y a pas qu'en piste que la donne a changé chez KTM depuis l'entame de la saison puisque la marque se prépare à accueillir Pedro Acosta en MotoGP, ce qu'elle est tenue de faire contractuellement au risque de voir l'espoir espagnol lui échapper, mais elle devra pour cela lui faire de la place.

LIRE AUSSI - Il n'y aura pas plus de KTM en 2024 : casse-tête pour placer Acosta

"C'est leur problème, pas le mien !", préfère s'amuser Espargaró, qui a un contrat ferme pour la saison 2024, tout comme Binder et Miller dans l'équipe officielle. Celui qui est actuellement deuxième du championnat en Moto2 n'est donc pas une menace aux yeux du #44, avant tout déterminé à reprendre la compétition à un bon niveau.

"J'ai un contrat de deux ans. Je me suis blessé et je n'ai pas songé à ça. C'est réglé pour deux ans, et KTM et GasGas ne sont pas une équipe à mes yeux en ce moment, c'est une famille. J'ai discuté avec Pit [Beirer], avec Hubert [Trukenpolz] et ce sont vraiment mes amis. On discute très ouvertement. On a discuté de ce que les pilotes faisaient et ils me disaient ce qu'ils pensaient des nouveaux. Je parle ouvertement avec eux."

Pol Espargaró a retrouvé Tech3 avec émotion à Assen

"Pour le moment, je me concentre juste sur ma convalescence et mon retour. J'ai encore un an et demi de contrat. Je veux juste revenir, décrocher des résultats et leur prouver que je dois rester. Si je n'ai pas les résultats suffisants pour mériter d'être ici, je serai ravi de me mettre sur la touche et de laisser ma place à des jeunes. Mais je vais prouver que j'ai encore beaucoup de vitesse."

Le pilote qui risque de faire les frais de l'arrivée de Pedro Acosta est Augusto Fernández, le seul des quatre pilotes KTM actuellement engagés en MotoGP à ne pas avoir de contrat pour la saison 2024, mais Pol Espargaró salue les performances de son compatriote, qui a su porter Tech3 en son absence.

"Il a apporté une très bonne énergie dans le garage, j'aime vraiment ça. Il fait de bonnes choses mais l'ambiance dans le garage a complètement changé depuis l'an dernier, et c'est aussi grâce à Augusto. Il essaie, il pousse et il est rapide."