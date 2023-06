Essais 1 - Bezzecchi dominateur, Bagnaia en délicatesse

C'est sous un franc soleil et sur un asphalte déjà à 34°C qu'a débuté ce dernier week-end avant la pause estivale à Assen. Les pilotes Ducati ont vite pris le pouvoir et à la fin du premier relais, les huit représentants de la marque étaient tous dans le top 10. Les motos italiennes occupaient les trois premières places, avec Marco Bezzecchi solide leader, Johann Zarco à 0"289 et Luca Marini à 0"291.

Les deux "intrus" dans les dix premiers étaient Miguel Oliveira, quatrième, et Fabio Quartararo, huitième. Le pilote Yamaha était dans le bon rythme mais semblait gêné par sa fracture sur le gros pouce du pied gauche, puisqu'on l'a vu le retirer du cale-pied pour le mobiliser pendant qu'il était en piste, et qu'il boitait à sa descente de la moto.

Ce premier relais s'est conclu sur une lourde chute pour Augusto Fernández, au virage 10. Le pilote Tech3 s'est retourné plusieurs fois dans les graviers et est resté prostré quelques instants avant de se relever, visiblement sans blessure.

Miguel Oliveira est tombé peu après au premier virage, sans conséquence. Enea Bastianini est tombé à son tour, au même endroit que Fernández, causant de gros dégâts sur sa Ducati mais sans se blesser.

Pendant ce temps, plusieurs pilotes se sont rapprochés de Bezzecchi, sans parvenir à battre son chrono. Le pilote VR46 s'est même donné de l'air en repoussant toute concurrence à plus de six dixièmes à un quart d'heure du drapeau à damier. Pecco Bagnaia semblait un peu moins à l'aise, avec plusieurs petites erreurs dans des tours rapides.

Les différentes améliorations ont fait dégringoler Zarco à la huitième place et le Français s'est ajouté à la liste des pilotes à terre au virage 15. Tombé à très haute vitesse, Zarco s'est retourné plusieurs fois dans les graviers mais ne semble pas s'être fait mal. Il semblait s'être résolu à regagner son garage à pied mais à l'entrée de l'allée des stands, il a finalement pu monter sur la moto de Jack Miller, habitué à jouer le rôle de taxi.

Bezzecchi a une nouvelle fois amélioré sa référence de deux dixièmes à trois minutes de la fin de la séance, avant d'abaisser encore la marque dans le tour suivant, pendant que Bagnaia exprimait sa frustration sur sa moto après avoir failli en perdre le contrôle.

Le pilote VR46 a conclu la séance avec 0"314 d'avance sur Maverick Viñales et 0"368 sur Álex Márquez, le reste du plateau terminant à plus d'une demi-seconde. Johann Zarco a pris la quatrième place, à la faveur d'un chrono en toute fin de séance sur sa seconde machine, devant son compatriote Fabio Quartararo. Luca Marini s'est classé au sixième rang devant Jorge Martín, qui a stoppé sa moto en bord de piste une fois la séance terminée, tandis que Jack Miller et Aleix Espargaró ont complété le top 10.

Brad Binder a pris la 11e place devant Pecco Bagnaia, qui n'a pas fait de tour rapide en fin de séance. Enea Bastianini a terminé encore plus loin, à la 17e place. Marc Márquez, qui avait prévenu qu'il ne prendrait pas de risques de ce week-end, a signé un anonyme 21e chrono. L'Espagnol a été devancé par Stefan Bradl, aligné à la place d'Álex Rins ce week-end, et Lorenzo Savadori, engagé par Aprilia en wild-card. Il a devancé deux autres remplaçants, Iker Lecuona, présent sur la moto de Joan Mir, et Jonas Folger, qui assure l'intérim pendant la convalescence de Pol Espargaró.

GP des Pays-Bas MotoGP - Essais 1