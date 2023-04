Essais 1 - Viñales domine la matinée, Quartararo manque le coche

Charger le lecteur audio

Les 18 pilotes MotoGP rescapés de la première manche de la saison ont investi le circuit de Termas de Río Hondo ce vendredi matin, pour entamer les essais de leur deuxième Grand Prix. La piste, qu'Aleix Espargaró décrivait comme inhabituellement peu sale hier, a pris une petite douche environ une heure avant le début de la séance de la catégorie reine et c'est sous la menace du retour de la pluie que s'est déroulée cette séquence de travail de 45 minutes.

Le risque d'averse ne fait que renforcer l'importance de chaque entrée en piste ce vendredi, alors que le programme MotoGP a déjà intensifié cette journée, qui détermine les dix pilotes directement qualifiés pour la Q2. Les principaux animateurs de cette première séance ont été les pilotes officiels Aprilia, Jorge Martín sur sa Ducati et, plus inhabituel, Franco Morbidelli (Yamaha) et Takaaki Nakagami (Honda), mais c'est finalement Maverick Viñales qui a pris le dessus en s'affirmant dans la seconde moitié.

Lorsque Morbidelli a donné le rythme en premier, la référence qu'il a établie en 1'41"048 était encore très éloignée des meilleurs chronos de la piste argentine. Viñales s'est vite chargé de le remplacer au sommet de la feuille des temps, même si le pilote Yamaha n'est jamais descendu bien loin par la suite, puis c'est Nakagami qui s'est installé à la première place.

Le Japonais dominait à la mi-séance, avec un chrono encore timide de 1'40"647. Martín se trouvait juste derrière lui, visiblement en bonne forme malgré le choc subi dimanche dans l'accrochage provoqué par Marc Márquez et après lequel il souffrait de la cheville et d'un orteil cassé.

Dans une solide série de tours durant la seconde moitié de la séance, Maverick Viñales, qui loue l'osmose qu'il a réussi à trouver avec l'Aprilia, a abaissé le chrono de référence par trois fois pour imposer une marque à 1'40"060 à ses adversaires. Mais le time attack n'avait pas encore commencé et l'Espagnol allait trouver huit autres dixièmes par la suite. C'est pourtant Marco Bezzecchi qui est passé en premier sous la barre des 1'40, lui qui a été un des premiers à abandonner le pneu arrière dur privilégié par l'ensemble du plateau. Il restait alors sept minutes à ses 17 adversaires pour tenter de faire mieux que 1'39"700.

Viñales ne s'est pas fait prier pour couper ce chrono d'un dixième à son retour en piste et, en un instant, Bezzecchi a dégringolé. Le compte à rebours était désormais activé avant l'apparition du drapeau à damier et le time attack bel et bien lancé. Luca Marini et Jorge Martín ont fait remonter leurs Ducati dans la hiérarchie, tandis que celle du double vainqueur de Portimão, Pecco Bagnaia, se trouvait alors en dehors du top 10.

Johann Zarco, lui, a longtemps été relégué en fond de classement durant cette séance, mais il est entré dans le top 10 durant ces quelques minutes de grosse attaque et a pu grimper jusqu'à la quatrième place grâce à deux tours idéalement réalisés. Álex Márquez n'était pas en reste sur sa GP22 et lui aussi s'est mêlé aux premières places, suffisamment pour se mettre à l'abri.

Quartararo 15e à neuf dixièmes

Alors que Viñales poursuivait son effort pour augmenter son avance sur ses rivaux et finalement arrêter le chrono sur 1'39"207, les positions ne cessaient de changer derrière lui, mettant en danger tour à tour certains des pilotes les plus en vue. Dans les instants décisifs, Morbidelli a réussi à sauver sa place dans ce top 10 que tous visaient, de même que Bagnaia, qui y est entré de justesse.

En revanche, Fabio Quartararo a manqué le coche. Longtemps hors de ce premier groupe de dix, le Français a essayé de se battre dans le time attack et on l'a ainsi vu remonter au 11e rang à deux minutes de la conclusion de la séance. Mais les attaques de ses adversaires ont fini par le piéger et le faire redescendre à la 15e place, à neuf dixièmes du meilleur temps. En passant sous le drapeau à damier qui venait tout juste de s'abaisser, il n'a pas pu boucler de tour supplémentaire pour chercher à faire mieux et devra donc espérer que la pluie épargnera la seconde séance cet après-midi.

Au final, deux Aprilia, six Ducati, une Honda et une Yamaha forment donc ce groupe de dix si important à ce stade de la journée. À noter qu'Álex Rins en est passé tout près, battu de seulement 51 millièmes par Pecco Bagnaia. Mais le pilote LCR, qui dispose d'un châssis habituellement utilisé par Marc Márquez, est tombé à 15 minutes de la fin de la séance alors qu'il occupait la sixième place et il a par la suite glissé dans la hiérarchie.

Les pilotes MotoGP feront leur retour en piste à 15h heure locale (20h en France métropolitaine) pour une deuxième séance d'une heure. Le classement combiné du jour désignera les dix pilotes qui pourront accéder directement à la Q2 demain.

