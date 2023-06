Essais 2 - Bagnaia leader à domicile, Quartararo distancé

Le soleil a fait son apparition sur le Mugello et la température a grimpé, pour atteindre 27°C dans l'air et 44°C sur la piste, plus que ce qui est attendu samedi, avec un risque d'orage assez élevé pour l'heure de la course sprint. Mais pour l'heure, la priorité des pilotes était d'assurer une place pour la deuxième partie des qualifications en entrant dans le top 10 au cumul des deux séances de la journée.

Déjà auteur du meilleur temps dans la matinée, Álex Márquez a rapidement pris le pouvoir cet après-midi, devant Johann Zarco et Pecco Bagnaia. Ce dernier restait hors du top 10 du classement combiné et s'est même fait une frayeur en passant dans le bac à graviers du premier virage. Zarco a pris la tête, encore à une demi-seconde du chrono réalisé par Márquez dans la matinée. La référence du pilote Gresini, comme celle de Zarco réalisée au début de ces Essais 2, n'ont pas été menacées dans le cœur de la séance, les pilotes se concentrant surtout sur leurs performances dans les relais longs.

Aleix Espargaró, apparu très diminué dans la matinée après une chute à vélo cette semaine, était bien présent cet après-midi, et a rapidement signé des chronos rassurants qui l'ont placé dans le top 10 de la séance, tout en enchaînant les tours. Le pilote Aprilia a fait un passage hors piste sans conséquence au premier virage mais a pu continuer ses essais. Cette même courbe a piégé Joan Mir, à terre pour la 12e fois depuis l'entame de la saison.

Les pilotes ont commencé à hausser leur rythme à un quart d'heure du drapeau à damier. Zarco a amélioré son chrono mais Álex Rins, Jorge Martín puis Marco Bezzecchi ont fait mieux dans la foulée. Seulement 17e du classement combiné, Marc Márquez a chuté au virage 14 et a vite abandonné sa moto, préférant courir vers le scooter qui allait le ramener à son garage.

Le chrono de son frère, Álex Márquez, a enfin été battu à neuf minutes du drapeau à damier, par Brad Binder. Les améliorations ne cessaient de s'enchaîner puisqu'en quelques secondes, Bagnaia, Martín puis Bezzecchi ont tour à tour occupé la tête, puis ont pris le chemin de la voie des stands pour une ultime pause avant de repartir à l'assaut du chronomètre.

Au moment d'entamer ce dernier run, Enea Bastianini, Aleix Espargaró et Marc Márquez étaient hors des dix places qualificatives et de nombreux pilotes n'avaient pas encore amélioré leur chrono de la matinée. Maverick Viñales est remonté au deuxième rang et Marc Márquez, qui était dans sa roue, en a profité pour prendre la tête... avant de passer dans les graviers.

Quelques instants plus tard, ce même premier virage a piégé Fabio di Giannantonio, victime d'une lourde chute mais qui a pu se relever immédiatement. Avant de tomber, le pilote Gresini voulait doubler Álex Rins, qui venait de s'emparer de la tête.

Quartararo repoussé hors du top 10

Bagnaia a pris le pouvoir à moins de deux minutes de la fin de la séance et Bezzecchi, qui était juste derrière lui a signé le deuxième temps. Les nombreuses améliorations ont éjecté Quartararo du top 10 et le drapeau jaune provoqué par Di Giannantonio l'a privé d'une amélioration. Le pilote Yamaha a conclu la séance au 16e rang, avec un moins bon temps que dans la matinée.

Le chrono de Bagnaia est resté invaincu. Le Champion du monde 2022 a devancé Bezzecchi, son actuel dauphin au championnat, Rins, Binder, Martín, Bastianini et Zarco. Marc Márquez s'est classé au huitième rang devant Aleix Espargaró, assuré d'une place en Q2 malgré sa blessure. Luca Marini, lui aussi diminué après sa chute au Mans, a complété un top 10.

Auteur du 11e temps, Maverick Viñales devra passer par la Q1, tout comme Jack Miller, Franco Morbidelli, Miguel Oliveira, Joan Mir et Takaaki Nakagami, victime d'une chute en fin de séance.

