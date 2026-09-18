Essais - Acosta confirme son avantage, Quartararo s'invite en Q2

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Déjà leader dans la matinée, Pedro Acosta a dominé les Essais au GP d'Autriche sur le Red Bull Ring. Fabio Quartararo a obtenu une place en Q2, contrairement à Johann Zarco et Pecco Bagnaia.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
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52

Le soleil s'est frayé un chemin entre les nuages dans le ciel de Spielberg avant les Essais, mais la température est restée fraîche puisqu'il ne faisait que 20°C dans l'air comme sur la piste pour cette séance, cruciale pour la suite du week-end car elle permettait de connaître les dix pilotes directement qualifiés pour la Q2.

Johann Zarco a été le premier leader mais Pedro Acosta, déjà en tête dans la matinée, a vite pris le pouvoir. Le pilote KTM avait un pneu medium à l'arrière et il devançait Marco Bezzecchi, l'un des rares en piste avec un tendre en ce début de séance. Les Français ont temporairement occupé les deux premières places, avec Fabio Quartararo et Zarco, les deux étant aidés par un pneu tendre... mais Acosta a répliqué dans la foulée et repris un net avantage.

Quand il est revenu dans son garage, Acosta était un solide leader, avec 0"370 d'avance sur Bezzecchi, premier d'un groupe de huit pilotes rassemblés en un écart plus faible. Le pilote Aprilia a fait un passage hors piste sans conséquence, en évitant les graviers, à la fin de son relais. Quartararo était un étonnant troisième devant Zarco et les frères Márquez, Marc ayant fait mieux qu'Álex.

Pecco Bagnaia, lointain 18e dans la matinée, occupait une dixième place rassurante, alors que Jorge Martín n'était que 11e et a plusieurs fois secoué son bras droit, que l'on sait diminué puisqu'il souffre d'arm-pump et qu'une opération est envisagée au début de la semaine prochaine.

Zarco a été l'un des premiers à entamer un deuxième relais et il est tombé au virage 4. Juste après, Diogo Moreira a traversé le bac à graviers et il est passé près de son coéquipier, alors que les drapeaux jaunes étaient agités. Une fois le drapeau vert de retour, Franco Morbidelli a tiré tout droit dans ce même bac à graviers... et Moreira a refait la même erreur quelques minutes plus tard.

 

Avant le cap de la mi-séance, Martín est remonté en deuxième position. Acosta n'avait plus que 0"208 d'avance, mais il a vite amélioré sa référence et repoussé son premier rival à plus d'une demi-seconde, avant de faire encore mieux dans le tour suivant, pour porter son avance sur Martín à 0"667. Marini s'est intercalé entre eux dans la foulée, en restant à plus de six dixièmes du leader.

Au moment d'entrer dans le dernier tiers de la séance et dans la véritable phase des time attacks en pneu tendre, avec le top 10 comme objectif, Acosta devançait Marini, Martín, Bezzecchi, Quartararo, Zarco et Marc Márquez, alors que Bagnaia avait dégringolé dans les profondeurs du classement. Jack Miller s'est quant à lui ajouté à la liste des pilotes passés hors de la piste au virage 4.

Moreira, Aldeguer puis Marc Márquez, ont lancé les hostilités, en se succédant à la deuxième place, mais la séance a été interrompue.

L'étrange chute d'Álex Márquez, en pleine accélération

Álex Márquez a connu une chute très atypique, en pleine accélération à la sortie du premier virage, et alors que sa moto était très peu inclinée. Des débris sont restés sur le circuit et la moto était située dans une zone sans échappatoire, ce qui a entraîné un drapeau rouge pour permettre aux commissaires de piste de dégager la piste.

 

Il restait un peu plus de 12 minutes quand la séance a été relancée. Bezzecchi, Quartararo, Fabio Di Giannantonio et Bagnaia étaient hors du top 10 au moment où ils ont repris la piste. Aprilia a demandé à Bezzecchi de revenir à son garage immédiatement, le privant d'une amélioration dès ce relais.

Martín est remonté en troisième position et Marc Márquez à la troisième, les deux premiers du championnat restant à deux dixièmes d'Acosta. Ai Ogura, de retour de blessure ce week-end, s'est intercalé entre eux. Le Japonais a fait encore mieux dans le tour suivant, en s'emparant de la deuxième place.

Bezzecchi assure l'essentiel, Bagnaia non

Pecco Bagnaia devra encore disputer la Q1 au Red Bull Ring.

Pecco Bagnaia devra encore disputer la Q1 au Red Bull Ring.

Photo de: Joe Klamar / AFP via Getty Images

Di Giannantonio a enfin intégré le top 10 mais Bezzecchi a vu l'un de ses tours annulés en raison d'un passage hors des limites de la piste. L'Italien a pris la septième place mais n'a pas pu améliorer son temps dans le tour suivant en raison d'un drapeau jaune.

Quartararo et Bagnaia restaient loin du top 10 et Zarco en est sorti puis y est brièvement revenu, avant de faire les frais d'une amélioration de Fermín Aldeguer, deuxième. Le pilote LCR a fait un passage hors de la piste dans le tour suivant, perdant toute chance d'entrer en Q2 directement.

Quartararo a arraché la dixième place sous le drapeau à damier, obtenant ainsi sa première qualification directe pour la Q2 depuis Barcelone. En revanche, personne n'a pu menacer Acosta... qui s'est même permis de gagner 0"010 sur son meilleur temps en toute fin de séance. Il a devancé Aldeguer et Ogura, impressionnant pour son retour.

Marc Márquez a pris la quatrième place devant Martín, Di Giannantonio, Brad Binder et Álex Márquez. Bezzecchi n'a réussi qu'un modeste neuvième temps, néanmoins suffisant pour la Q2, devant Quartararo.

La Q1 verra Zarco, 12e, affronter les autres pilotes Honda et Bagnaia, encore auteur d'une performance décevante avec le 18e temps. Le double champion du MotoGP sera en Q1 pour la cinquième fois consécutive.

Austria Grand Prix d'Autriche - Essais

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 22

1'28.381

   177.105  
2 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 26

+0.127

1'28.508

 0.127 176.851  
3 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 25

+0.187

1'28.568

 0.060 176.732  
4 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 28

+0.204

1'28.585

 0.017 176.698  
5 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 30

+0.222

1'28.603

 0.018 176.662  
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 26

+0.252

1'28.633

 0.030 176.602  
7 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 25

+0.269

1'28.650

 0.017 176.568  
8 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 24

+0.321

1'28.702

 0.052 176.465  
9 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 26

+0.430

1'28.811

 0.109 176.248  
10 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 26

+0.436

1'28.817

 0.006 176.236  
11 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 26

+0.440

1'28.821

 0.004 176.228  
12 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 21

+0.484

1'28.865

 0.044 176.141  
13 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 26

+0.558

1'28.939

 0.074 175.994  
14 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 27

+0.680

1'29.061

 0.122 175.753  
15 Spain P. Espargaró Tech 3 44 KTM 26

+0.710

1'29.091

 0.030 175.694  
16 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 22

+0.720

1'29.101

 0.010 175.674  
17 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 27

+0.810

1'29.191

 0.090 175.497  
18 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 26

+0.885

1'29.266

 0.075 175.350  
19 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 27

+0.949

1'29.330

 0.064 175.224  
20 Japan T. Nakagami Honda HRC 30 Honda 28

+1.215

1'29.596

 0.266 174.704  
21 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 23

+1.568

1'29.949

 0.353 174.018  
22 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 27

+1.601

1'29.982

 0.033 173.954  
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