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Résumé d'essais libres
MotoGP GP du Japon

Essais - Álex Márquez en tête, les deux Français en Q2

Álex Márquez a signé le meilleur temps des Essais du Grand Prix du Japon de MotoGP, devant Pedro Acosta et Marc Márquez. Johann Zarco a lourdement chuté dans les dernières minutes, mais a conservé de justesse une place dans le top 10.

Téha Courbon
Mis à jour:
Alex Marquez, Gresini Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Les pilotes prenaient la piste pour les Essais du Grand Prix du Japon de MotoGP après une première séance d'essais libres perturbée par des conditions piégeuses, qui avaient déjà fait une première victime : Takaaki Nakagami, présent en wild-card, avait chuté et s'était fracturé la clavicule.

Le soleil brillait et les températures atteignaient 23°C dans l'air et 35°C au sol, alors que les concurrents se disputaient directement une place en Q2.

Dès le tour de sortie, Álex Rins est parti à la faute dans le virage 3, sans conséquence. Malgré des conditions légèrement meilleures que lors des EL1, peu de pilotes avaient pris la piste. Luca Marini venait de signer le meilleur chrono lorsqu'il a chuté au premier virage, là encore sans conséquence.

Après une dizaine de minutes, le moteur de l'Aprilia du héros local, Ai Ogura, est parti en fumée, provoquant un drapeau rouge après avoir déversé du liquide sur la piste. Pedro Acosta, équipé du pneu medium à l'arrière, était alors remonté en première position en 1'44"397, avec 34 millièmes d'avance sur Marco Bezzecchi, qui avait opté pour le tendre à l'arrière.

Après quelques minutes et une piste nettoyée par Loris Capirossi lui-même, la séance a repris avec 50 minutes encore au programme. Johann Zarco est remonté en troisième position, à deux dixièmes de la référence.

Bezzecchi reprenait les commandes du classement, tandis que Marc Márquez et Fabio Quartararo intégraient le top 4.

Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing)

Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing)

Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

À 30 minutes de la fin de la séance, Marc Márquez signait le meilleur temps en 1'43"623 avec un pneu medium, devant les deux Aprilia officielles. Pour l'instant, Johann Zarco et Fabio Quartararo étaient bien installés dans le top 10. La magie de Motegi n'avait finalement pas atteint Pecco Bagnaia, seulement 16e.

Les 15 dernières minutes voyaient les pilotes chausser leurs pneus tendres et commencer leur time attack. Marco Bezzecchi puis Marc Márquez se succédaient en tête, avant que Zarco ne signe un très beau troisième temps, battu par son coéquipier Diogo Moreira.

Chute de Johann Zarco

Jorge Martín était en difficulté depuis le début de la séance et n'était pour l'instant que 12e, donc pas qualifié pour la Q2. L'Espagnol remontait finalement au cinquième rang. Fabio Quartararo accrochait la huitième position.

Alors qu'il attaquait, Johann Zarco partait à la faute et chutait assez violemment. Après quelques secondes passées au sol, sonné, le pilote se relevait. Juste après, c'était Diogo Moreira qui tombait à son tour.

Après les dernières tentatives, Álex Márquez signait le meilleur temps devant Pedro Acosta et Marc Márquez. Malgré sa chute, Johann Zarco conservait sa place dans le top 10. Fabio Quartararo signait le septième temps et obtenait son ticket pour la Q2.

Hors du top 10 et donc forcés de passer par la Q1 demain, nous retrouvions notamment Fermín Aldeguer, les deux pilotes Trackhouse et Pecco Bagnaia.

Japan Grand Prix du Japon - Essais

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 25

1'42.811

   168.110  
2 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 25

+0.076

1'42.887

 0.076 167.986  
3 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 24

+0.100

1'42.911

 0.024 167.947  
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 24

+0.218

1'43.029

 0.118 167.754  
5 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 23

+0.349

1'43.160

 0.131 167.541  
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 24

+0.386

1'43.197

 0.037 167.481  
7 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 25

+0.419

1'43.230

 0.033 167.428  
8 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 23

+0.464

1'43.275

 0.045 167.355  
9 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 22

+0.495

1'43.306

 0.031 167.304  
10 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 22

+0.574

1'43.385

 0.079 167.177  
11 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 22

+0.578

1'43.389

 0.004 167.170  
12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 23

+0.618

1'43.429

 0.040 167.105  
13 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 25

+0.674

1'43.485

 0.056 167.015  
14 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 23

+0.716

1'43.527

 0.042 166.947  
15 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 24

+0.768

1'43.579

 0.052 166.863  
16 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 21

+0.775

1'43.586

 0.007 166.852  
17 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 22

+0.877

1'43.688

 0.102 166.688  
18 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 23

+0.917

1'43.728

 0.040 166.624  
19 Thailand S. Chantra Honda HRC 15 Honda 25

+1.085

1'43.896

 0.168 166.354  
20 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 22

+1.493

1'44.304

 0.408 165.704  
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 23

+1.600

1'44.411

 0.107 165.534  
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