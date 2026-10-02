Essais - Álex Márquez en tête, les deux Français en Q2

Les pilotes prenaient la piste pour les Essais du Grand Prix du Japon de MotoGP après une première séance d'essais libres perturbée par des conditions piégeuses, qui avaient déjà fait une première victime : Takaaki Nakagami, présent en wild-card, avait chuté et s'était fracturé la clavicule.

Le soleil brillait et les températures atteignaient 23°C dans l'air et 35°C au sol, alors que les concurrents se disputaient directement une place en Q2.

Dès le tour de sortie, Álex Rins est parti à la faute dans le virage 3, sans conséquence. Malgré des conditions légèrement meilleures que lors des EL1, peu de pilotes avaient pris la piste. Luca Marini venait de signer le meilleur chrono lorsqu'il a chuté au premier virage, là encore sans conséquence.

Après une dizaine de minutes, le moteur de l'Aprilia du héros local, Ai Ogura, est parti en fumée, provoquant un drapeau rouge après avoir déversé du liquide sur la piste. Pedro Acosta, équipé du pneu medium à l'arrière, était alors remonté en première position en 1'44"397, avec 34 millièmes d'avance sur Marco Bezzecchi, qui avait opté pour le tendre à l'arrière.

Après quelques minutes et une piste nettoyée par Loris Capirossi lui-même, la séance a repris avec 50 minutes encore au programme. Johann Zarco est remonté en troisième position, à deux dixièmes de la référence.

Bezzecchi reprenait les commandes du classement, tandis que Marc Márquez et Fabio Quartararo intégraient le top 4.

Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

À 30 minutes de la fin de la séance, Marc Márquez signait le meilleur temps en 1'43"623 avec un pneu medium, devant les deux Aprilia officielles. Pour l'instant, Johann Zarco et Fabio Quartararo étaient bien installés dans le top 10. La magie de Motegi n'avait finalement pas atteint Pecco Bagnaia, seulement 16e.

Les 15 dernières minutes voyaient les pilotes chausser leurs pneus tendres et commencer leur time attack. Marco Bezzecchi puis Marc Márquez se succédaient en tête, avant que Zarco ne signe un très beau troisième temps, battu par son coéquipier Diogo Moreira.

Chute de Johann Zarco

Jorge Martín était en difficulté depuis le début de la séance et n'était pour l'instant que 12e, donc pas qualifié pour la Q2. L'Espagnol remontait finalement au cinquième rang. Fabio Quartararo accrochait la huitième position.

Alors qu'il attaquait, Johann Zarco partait à la faute et chutait assez violemment. Après quelques secondes passées au sol, sonné, le pilote se relevait. Juste après, c'était Diogo Moreira qui tombait à son tour.

Après les dernières tentatives, Álex Márquez signait le meilleur temps devant Pedro Acosta et Marc Márquez. Malgré sa chute, Johann Zarco conservait sa place dans le top 10. Fabio Quartararo signait le septième temps et obtenait son ticket pour la Q2.

Hors du top 10 et donc forcés de passer par la Q1 demain, nous retrouvions notamment Fermín Aldeguer, les deux pilotes Trackhouse et Pecco Bagnaia.