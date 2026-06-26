Essais - Aprilia domine, lourdes chutes pour Álex Márquez et Aldeguer

Comme prévu, les températures sont très élevées pour les Essais du Grand Prix des Pays-Bas de MotoGP. Si, lors de la première séance, dominée par Marco Bezzecchi devant Pecco Bagnaia, la température de la piste n'avait pas dépassé les 38°C, elle atteignait cette fois les 50°C.

Pedro Acosta a signé la première référence en 1'32"941, devant Pecco Bagnaia et Raúl Fernández. Dès sa première tentative, Álex Márquez est parti à la faute dans le virage 5, sans conséquence.

Fabio Di Giannantonio s'est ensuite emparé de la première place, avant d'être à nouveau délogé par Acosta, puis Fernández, et enfin Marco Bezzecchi, qui a porté la référence à 1'32"275. De son côté, Jack Miller est parvenu à hisser sa Yamaha au septième rang.

La première partie de ces Essais a surtout été consacrée au travail de réglages et aux longs relais, avant le début du time attack, déterminant pour décrocher une place directe pour la Q2 de samedi.

Les premières tendances du week-end se confirmaient, avec les Aprilia officielles et celles de Trackhouse particulièrement à l'aise sur le circuit d'Assen, tout comme Fabio Di Giannantonio sur la Ducati et Pedro Acosta sur la KTM.

Marc Márquez semblait de nouveau un peu en difficulté, affichant des performances assez hachées depuis ce matin et paraissant en manque de sensations sur sa GP26 dans ces conditions particulières. Les mécaniciens de l'Espagnol s'affairaient d'ailleurs à modifier quelques réglages sur sa Desmosedici.

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

À 30 minutes de la fin de la séance, plusieurs pilotes ont chaussé de nouveaux pneus tendres. Jorge Martín a signé le meilleur chrono en 1'31"829, avant d'être battu de deux dixièmes par Marco Bezzecchi. Raúl Fernández et Ai Ogura sont ensuite venus compléter le top 4, confirmant une nouvelle fois l'excellente forme des Aprilia. Le Japonais a ensuite repris la tête du classement en 1'31"443.

Avant le début du time attack, les autres pilotes provisoirement qualifiés étaient Fermín Aldeguer, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo et Marc Márquez.

Lourdes chutes des pilotes Gresini

Le nonuple champion du monde a d'ailleurs lancé les hostilités en signant le troisième meilleur temps, à trois dixièmes de la référence d'Ai Ogura. Enea Bastianini était lui aussi sur un bon tour lancé, mais a été largement gêné par Franco Morbidelli. L'Italien est finalement parvenu à remonter dans le top 10.

À cet instant, Pecco Bagnaia n'était toujours pas qualifié, tout comme Joan Mir, Luca Marini et Álex Márquez. À 15 minutes de la fin de la séance, Fermín Aldeguer a lourdement chuté à la sortie du virage 11, provoquant un drapeau jaune. Le pilote est resté au sol après avoir violemment percuté le vibreur, avant d'être finalement évacué vers le centre médical, puis vers l'hôpital pour des examens complémentaires, au niveau du buste et du dos.

Une fois la piste de nouveau dégagée, Álex Márquez a pu remonter au sixième rang. Fabio Quartararo, toujours en difficulté avec sa Yamaha, n'a pu faire mieux qu'une 13e place. Pecco Bagnaia, de son côté, n'avait toujours pas signé de chrono compétitif et occupait la 17e position. À cinq minutes de la fin de la séance, Jorge Martín, alors sixième, partait à la faute dans le virage 16.

Quelques instants plus tard, Álex Márquez chutait à son tour dans le virage 11, provoquant cette fois un drapeau rouge. Éjecté de sa moto, le pilote espagnol a violemment heurté le sol au niveau de l'épaule droite, alors qu'il s'est fracturé la clavicule droite à Barcelone. Il est resté de longues secondes allongé sur la piste, sonné mais conscient. Il s'est finalement relevé avec l'aide des commissaires avant, comme son coéquipier, d'être conduit au centre médical.

Les pilotes se sont précipités en piste pour une ultime tentative. À ce moment-là, Pecco Bagnaia était toujours hors du top 10, tandis que Marc Márquez, alors quatrième, choisissait de rester au stand.

Finalement, Bagnaia est remonté au cinquième rang, devant son coéquipier. Pedro Acosta s'est également hissé en troisième position, tandis qu'Enea Bastianini a signé le huitième temps. Fabio Quartararo, sans grande surprise, échouait au 15e rang sans manquer de montrer sa colère au guidon de sa moto.

À l'issue de la séance, les dix pilotes directement qualifiés pour la Q2 étaient : Marco Bezzecchi, Raúl Fernández, Pedro Acosta, Ai Ogura, Pecco Bagnaia, Marc Márquez, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini, Jorge Martín et Álex Márquez. Malgré leurs chutes, Martín et Álex Márquez ont donc conservé leur place dans le top 10.