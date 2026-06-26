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Résumé d'essais
MotoGP GP des Pays-Bas

Essais - Aprilia domine, lourdes chutes pour Álex Márquez et Aldeguer

Marco Bezzecchi a signé le meilleur temps des Essais à Assen, devant Raúl Fernández et Pedro Acosta. Ces Essais ont été marqués par les lourdes chutes d'Álex Márquez et de Fermín Aldeguer, emmenés au centre médical.

Téha Courbon
Mis à jour:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Augusto Fernandez, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Augusto Fernandez, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Augusto Fernandez, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Alex Marquez, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Jack Miller, Pramac Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Joan Mir, Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Nicolas Goyon, directeur de l'équipe Red Bull KTM Tech3

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Luca Marini, Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
49

Comme prévu, les températures sont très élevées pour les Essais du Grand Prix des Pays-Bas de MotoGP. Si, lors de la première séance, dominée par Marco Bezzecchi devant Pecco Bagnaia, la température de la piste n'avait pas dépassé les 38°C, elle atteignait cette fois les 50°C. 

Pedro Acosta a signé la première référence en 1'32"941, devant Pecco Bagnaia et Raúl Fernández. Dès sa première tentative, Álex Márquez est parti à la faute dans le virage 5, sans conséquence.

 

Fabio Di Giannantonio s'est ensuite emparé de la première place, avant d'être à nouveau délogé par Acosta, puis Fernández, et enfin Marco Bezzecchi, qui a porté la référence à 1'32"275. De son côté, Jack Miller est parvenu à hisser sa Yamaha au septième rang.

La première partie de ces Essais a surtout été consacrée au travail de réglages et aux longs relais, avant le début du time attack, déterminant pour décrocher une place directe pour la Q2 de samedi.

Les premières tendances du week-end se confirmaient, avec les Aprilia officielles et celles de Trackhouse particulièrement à l'aise sur le circuit d'Assen, tout comme Fabio Di Giannantonio sur la Ducati et Pedro Acosta sur la KTM.

Marc Márquez semblait de nouveau un peu en difficulté, affichant des performances assez hachées depuis ce matin et paraissant en manque de sensations sur sa GP26 dans ces conditions particulières. Les mécaniciens de l'Espagnol s'affairaient d'ailleurs à modifier quelques réglages sur sa Desmosedici.

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing)

Marco Bezzecchi (Aprilia Racing)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

À 30 minutes de la fin de la séance, plusieurs pilotes ont chaussé de nouveaux pneus tendres. Jorge Martín a signé le meilleur chrono en 1'31"829, avant d'être battu de deux dixièmes par Marco Bezzecchi. Raúl Fernández et Ai Ogura sont ensuite venus compléter le top 4, confirmant une nouvelle fois l'excellente forme des Aprilia. Le Japonais a ensuite repris la tête du classement en 1'31"443. 

Avant le début du time attack, les autres pilotes provisoirement qualifiés étaient Fermín Aldeguer, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo et Marc Márquez.

Lourdes chutes des pilotes Gresini

Le nonuple champion du monde a d'ailleurs lancé les hostilités en signant le troisième meilleur temps, à trois dixièmes de la référence d'Ai Ogura. Enea Bastianini était lui aussi sur un bon tour lancé, mais a été largement gêné par Franco Morbidelli. L'Italien est finalement parvenu à remonter dans le top 10.

À cet instant, Pecco Bagnaia n'était toujours pas qualifié, tout comme Joan Mir, Luca Marini et Álex Márquez. À 15 minutes de la fin de la séance, Fermín Aldeguer a lourdement chuté à la sortie du virage 11, provoquant un drapeau jaune. Le pilote est resté au sol après avoir violemment percuté le vibreur, avant d'être finalement évacué vers le centre médical, puis vers l'hôpital pour des examens complémentaires, au niveau du buste et du dos.

Une fois la piste de nouveau dégagée, Álex Márquez a pu remonter au sixième rang. Fabio Quartararo, toujours en difficulté avec sa Yamaha, n'a pu faire mieux qu'une 13e place. Pecco Bagnaia, de son côté, n'avait toujours pas signé de chrono compétitif et occupait la 17e position. À cinq minutes de la fin de la séance, Jorge Martín, alors sixième, partait à la faute dans le virage 16.

 

Quelques instants plus tard, Álex Márquez chutait à son tour dans le virage 11, provoquant cette fois un drapeau rouge. Éjecté de sa moto, le pilote espagnol a violemment heurté le sol au niveau de l'épaule droite, alors qu'il s'est fracturé la clavicule droite à Barcelone. Il est resté de longues secondes allongé sur la piste, sonné mais conscient. Il s'est finalement relevé avec l'aide des commissaires avant, comme son coéquipier, d'être conduit au centre médical.

Les pilotes se sont précipités en piste pour une ultime tentative. À ce moment-là, Pecco Bagnaia était toujours hors du top 10, tandis que Marc Márquez, alors quatrième, choisissait de rester au stand.

Finalement, Bagnaia est remonté au cinquième rang, devant son coéquipier. Pedro Acosta s'est également hissé en troisième position, tandis qu'Enea Bastianini a signé le huitième temps. Fabio Quartararo, sans grande surprise, échouait au 15e rang sans manquer de montrer sa colère au guidon de sa moto.

 

À l'issue de la séance, les dix pilotes directement qualifiés pour la Q2 étaient : Marco Bezzecchi, Raúl Fernández, Pedro Acosta, Ai Ogura, Pecco Bagnaia, Marc Márquez, Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini, Jorge Martín et Álex Márquez. Malgré leurs chutes, Martín et Álex Márquez ont donc conservé leur place dans le top 10.

Netherlands Grand Prix des Pays-Bas - Essais

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 26

1'31.123

   179.440  
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 23

+0.177

1'31.300

 0.177 179.093  
3 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 23

+0.187

1'31.310

 0.010 179.073  
4 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 21

+0.239

1'31.362

 0.052 178.971  
5 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 26

+0.261

1'31.384

 0.022 178.928  
6 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 22

+0.323

1'31.446

 0.062 178.807  
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 23

+0.342

1'31.465

 0.019 178.770  
8 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 25

+0.465

1'31.588

 0.123 178.529  
9 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 21

+0.515

1'31.638

 0.050 178.432  
10 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 14

+0.578

1'31.701

 0.063 178.309  
11 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 24

+0.604

1'31.727

 0.026 178.259  
12 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 26

+0.702

1'31.825

 0.098 178.069  
13 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 21

+0.733

1'31.856

 0.031 178.009  
14 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 13

+0.738

1'31.861

 0.005 177.999  
15 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 26

+0.963

1'32.086

 0.225 177.564  
16 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 21

+1.181

1'32.304

 0.218 177.145  
17 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 20

+1.249

1'32.372

 0.068 177.014  
18 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 24

+1.278

1'32.401

 0.029 176.959  
19 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 23

+1.302

1'32.425

 0.024 176.913  
20 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 21

+1.470

1'32.593

 0.168 176.592  
21 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 21

+1.704

1'32.827

 0.234 176.147  
22 Spain A. Fernández Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 22

+1.987

1'33.110

 0.283 175.611  
23 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 22

+2.092

1'33.215

 0.105 175.413  
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