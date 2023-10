Essais - Aprilia au sommet, Bagnaia ira en Q1 !

La pluie aura finalement épargné le circuit de Mandalika pendant la totalité de cette première journée d'essais, y compris durant la seconde séance d'une heure, la plus importante du jour.

Chez KTM, ce début de séance s'est révélé plutôt compliqué. Augusto Fernández et Brad Binder sont tombés ensemble dès les premières minutes. L'Espagnol a perdu le contrôle de sa RC16 brandée GasGas dans le virage 11 et a fauché la KTM #33 qui venait d'élargir de la piste devant lui. Quelques minutes plus tard, c'est Jack Miller qui tombait dans ce même virage, après avoir semble-t-il été gêné par Enea Bastianini, au ralenti.

Très vite, cependant, l'ensemble du plateau a pu se focaliser à 100% sur la préparation des courses. Côté chronos, le meilleur temps établi par Jorge Martín ce matin n'a pas résisté bien longtemps, battu entre autres par les Aprilia officielles qui ont immédiatement repris le leadership.

Après la première série de tours lancés, c'est Aleix Espargaró qui occupait la tête du classement, avec seulement quatre millièmes d'avance sur Maverick Viñales, mais plus de trois dixièmes sur le reste de la concurrence, une marge qui a tenu longtemps.

Dans le top 10 qui s'est peu à peu constitué, on trouvait, comme toujours, une majorité de Ducati, mais aussi la Honda de Marc Márquez, rejointe en seconde moitié de séance par celle de Joan Mir, et la Yamaha de Fabio Quartararo. Johann Zarco figurait lui aussi dans ce petit groupe avant le début de la phase de time attack. À l'approche du dernier quart d'heure, Franco Morbidelli a placé à son tour sa Yamaha dans le top 10, mettant en position délicate Pecco Bagnaia, dont la dixième place ne tenait plus que pour… deux millièmes !

Bagnaia n'y arrive pas

Aleix Espargaró a augmenté son avance en atteignant un chrono de 1'31"088, mais sa charge a été stoppée : dans le tour suivant, l'Aprilia de l'Espagnol était au sol, la roue avant s'étant dérobée dans le virage 10.

Dès lors, son meilleur temps était en péril. Viñales s'est chargé de déposséder son coéquipier de la première place, puis Marco Bezzecchi a fait encore mieux sous le regard épaté des membres de son équipe et du management de Ducati.

Il faut dire que le pilote VR46 n'en finit plus d'impressionner. Cinq jours après avoir été opéré d'une fracture de la clavicule, le troisième homme du championnat a reçu le feu vert des médecins dès son arrivée tardive sur le circuit, ce matin, puis à nouveau à l'issue des EL1, qu'il a menés sans difficulté malgré une grosse chute. Durant cette seconde séance, il s'est très vite replacé parmi les premiers rangs avant de prendre les commandes à dix minutes de la fin.

Quartararo, Martín, Miller, Zarco et Oliveira ont tous amélioré leur chrono au même moment, de même que Bagnaia qui s'est donné un tout petit peu d'air. En comptant plus d'une seconde de retard sur le temps de référence désormais, Morbidelli et les pilotes officiels Honda étaient sortis du top 10 et, si Takaaki Nakagami s'est chargé de replacer la marque de Tokyo parmi ce petit groupe, ce ne fut qu'une brève parenthèse avant un dernier chrono salvateur de Marc Márquez.

Toujours absent, Aleix Espargaró était dépassé par Martín, puis Binder qui s'est hissé à la deuxième place à moins de trois minutes de la fin. Au même moment, Miller tombait au virage 1 et faisait sortir les drapeaux jaunes.

Quant à Bagnaia, il a continuellement glissé dans le classement jusqu'à figurer au 16e rang à l'entame de son dernier tour lancé. Une tentative qui serait finalement avortée après une petite chaleur : le leader du championnat devra donc en passer par la Q1 demain.

Cinq pilotes en 1'30

Revenu en piste, Aleix Espargaró a finalement répondu aux attaques qu'il avait subies depuis sa chute, en postant un temps de 1'30"474, définitivement le meilleur de la séance. Avec un dixième et demi d'avance sur Viñales, il contribue à un doublé Aprilia au terme de cette première journée, qui a vu cinq pilotes rouler en 1'30. Bezzecchi complète le top 3 sous les applaudissements de son équipe, tandis que la KTM de Binder figure en quatrième position.

Derrière Jorge Martín et Marc Márquez, Miguel Oliveira est allé chercher le septième temps sur le fil, ce qui a exclu du top 10 Pol Espargaró. Très discret depuis ce matin, l'Espagnol avait pourtant réussi à tout aligner pour se propulser à la dixième place quelques instants plus tôt. Sa progression s'était faite au détriment de Johann Zarco, qui a finalement dû se contenter du 13e temps. Fabio Quartararo représentera le contingent français en Q2 grâce à son dixième chrono final, derrière Fabio Di Giannantonio et Jack Miller.

Si Bezzecchi réussit à faire oublier sa blessure, les autres pilotes de retour de convalescence semblent avoir passé une bien mauvaise journée. Álex Márquez a tout bonnement dû renoncer après les EL1, souffrant trop de ses côtes cassées. Enea Bastianini et Luca Marini ont, eux, poursuivi les essais mais en occupant souvent les dernières places du classement, avant la progression de dernière minute du pilote VR46 durant cette séance. Le pilote officiel Ducati a, lui, fini ces essais par une chute dans le virage 11, décidément très piégeux. Quant à Álex Rins, s'il a un temps figuré parmi les 15 premiers, il a finalement rétrogradé jusqu'à terminer dernier.

Cette séance étant désormais la seule à compter comme qualification directe pour la Q2, tous les pilotes classés au-delà des dix premières places devront s'affronter pour décrocher l'un des deux tickets de repêchage pendant la Q1, samedi matin, et ainsi espérer se qualifier sur les quatre premières lignes.

