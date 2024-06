Essais - Bagnaia leader à domicile, Quartararo envoyé en Q1

Le soleil était à nouveau présent au moment d'entamer cette deuxième séance du week-end mais la température restait fraiche, avec 21°C dans l'air et 33°C au sol. Les pilotes avaient pour objectif de préparer la suite du week-end mais aussi d'assurer une place dans le top 10, synonyme d'accession directe à la Q2, deux places restant à attribuer samedi matin.

Marc Márquez, qui na pas atteint la Q2 lors des deux derniers Grands Prix, a vite pris les commandes devant Álex Rins, déjà rapide dans la matinée malgré une chute, Pecco Bagnaia et Pedro Acosta, également tombé dans la matinée. Fabio Quartararo confirmait la bonne forme de Yamaha avec le cinquième temps tandis que Jorge Martín restait un discret 11e. Johann Zarco n'occupait que la 18e place.

Comme souvent dans cette séance, les pilotes se sont concentrés sur les relais longs au cœur de la séance. Acosta a connu sa deuxième chute de la journée au virage 13, à haute vitesse.

Les pilotes ont pris un pneu tendre à l'arrière pour se confronter au chronomètre dans le dernier tiers de la séance. Maverick Viñales a été le premier à le faire et le leader de la matinée s'est positionné en tête, avec 0"158 d'avance sur Márquez. Martín a plusieurs fois amélioré son chrono et facilement intégré le top 10, dont Quartararo est sorti, mais personne n'a pu inquiéter le pilote Aprilia lors de ce relais.

Álex Márquez, seulement 16e, s'est de son côté agacé d'avoir été gêné par Bagnaia. La direction de course a lancé une enquête sur l'incident, dont les conclusions ne sont pas encore connues.

Après un passage par leurs garages, les pilotes ont à nouveau tenté leur chance. Rins est remonté au deuxième rang mais il a fallu attendre les quatre dernières minutes pour que le leader change, avec le meilleur temps pour Bagnaia. Les améliorations ont été très nombreuses derrière l'Italien, qui a conservé quatre dixièmes d'avance sur son premier poursuivant. Martín est passé dans les graviers au premier virage.

Acosta a pris la deuxième place avant d'être devancé par Rins, qui venait de sortir du top 10. Les différentes améliorations ont exclu Quartararo des dix premiers, et le Français n'a pas pu améliorer son chrono, en raison d'une petite erreur.

Bagnaia a terminé la séance devant Rins, Acosta et Miguel Oliveira. Marc Márquez a pris une cinquième place rassurante après avoir échoué hors du top 10 au Mans et à Barcelone. Enea Bastianini s'est classé en sixième position devant Martín, Álex Márquez et les deux pilotes Aprilia officiels, Viñales et Aleix Espargaró.

Quartararo a signé le 11e temps et devra donc disputer la Q1, où il sera confronté aux pilotes VR46, aux représentants de l'équipe KTM officielle, à Franco Morbidelli et à l'ensemble des pilotes Honda, dont Zarco, seulement 20e de cette séance. Engagé en wild-card ce week-end, Pol Espargaró a de son côté signé le 18e temps.

GP d'Italie - Essais MotoGP