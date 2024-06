Essais - Bagnaia domine, seulement challengé par Viñales

Après les 65 millièmes qui ont permis à Pecco Bagnaia de prendre la tête de la première séance du week-end − ce qui, étonnamment, ne lui était jamais arrivé en MotoGP ! − le champion en titre a dominé quasiment de bout en bout la deuxième séance.

Son meilleur adversaire, Jorge Martín, et lui ont tous deux très vite amélioré le chrono matinal. En tournant en 1'32"3 dès leur quatrième tour lancé, ils n'étaient alors séparés que de 35 millièmes, avant que Bagnaia ne prenne l'avantage pour un petit dixième quelques minutes plus tard. L'écart s'est nettement creusé lorsqu'à la mi-séance, le champion en titre a bouclé le premier tour en 1'31, tandis que Martín était toujours bloqué sur son premier chrono, 0"425 plus lent.

Marc Márquez s'est alors intercalé entre les deux hommes. Puis cela a été au tour de Maverick Viñales de placer son Aprilia à trois petits centièmes de la Ducati #1, avant que son chrono ne soit supprimé pour cause de dépassement des limites de la piste. Poursuivi par Bagnaia dans le tour suivant, l'Espagnol était en avance sur le temps de référence… mais a choisi de rentrer au stand sans le boucler.

Ce n'était que partie remise car lorsque la séance est entrée de plain-pied dans la phase de time attack, Viñales a pris les commandes en 1'31"561. Bagnaia a rapidement répliqué en repassant en tête en 1'31"340 tandis que Bastianini, Martín et les frères Márquez surchargeaient de Ducati le top 6 du classement.

Aleix Espargaró et Brad Binder ont réussi à venir casser ce groupe de Desmosedici dans les dernières minutes, mais personne n'a pu remettre en question la domination de Bagnaia, qui a validé son meilleur temps sans difficultés apparentes.

Les Français en Q1 avec Acosta

Pedro Acosta n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu, échouant à la 15e place. Il devra donc disputer la Q1 samedi, de même que les pilotes VR46, entre autres. Fabio Quartararo semblait en passe d'y échapper, cependant une amélioration de Franco Morbidelli dans la dernière minute a repoussé le Français en 11e position, pour 41 millièmes seulement. Johann Zarco s'est quant à lui classé 17e et sera donc lui aussi en Q1.

Il faut noter que la fin de séance a été marquée par plusieurs situations risquées avec des pilotes vus au ralenti pour chercher une roue. Un drame a même été évité de peu lorsque Jack Miller, qui avait regardé derrière lui un instant, a manqué de peu de heurter de plein fouet Jorge Martín, devant lui.

Par ailleurs, même si la météo reste clémente, comme attendu, le vent a posé des difficultés aux pilotes dans certaines portions de la piste, notamment en bout de ligne droite. Il n'y a malgré tout eu que trois chutes à déplorer dans cette séance, avec un highside d'Alex Espargaró à la chicane dans son dernier tour, ainsi que les glissades d'Enea Bastianini et de Joan Mir dans les dernières minutes. Au préalable, Bastianini s'était fait une grosse frayeur, comme Marc Márquez, et l'on a aussi vu des excursions hors-piste de Bezzecchi, Espargaró et Acosta.

Les pilotes MotoGP seront de retour en piste samedi matin pour une demi-heure d'essais libres avant les qualifications programmées à 10h10, suivies du sprint à 15h.

GP des Pays-Bas - Essais MotoGP