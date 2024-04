Essais - Bagnaia se relance, Viñales deuxième devant Márquez

Quelques nuages ont fait leur apparition sur le circuit de Jerez et le vent s'est levé pour cette deuxième séance du week-end. La température ambiante est ainsi restée sous la barre des 20°C, tandis que celle de l'asphalte n'a atteint que 35°C. Cette heure d'essais était en grand partie destinée à l'évaluation des pneus en vue de la course, avant la nécessité de s'attaquer au chronomètre dans la dernière partie pour assurer une place dans le top 10, et ainsi une entrée directe en Q2 samedi matin.

Certains pilotes ont d'abord opté pour le pneu tendre à l'arrière, ce qui a permis à Brad Binder de mener en début de séance, mais la majorité a préféré le medium. Les premières minutes ont surtout été marquées par trois chutes sans gravité, pour Marco Bezzecchi au premier virage, Raúl Fernández au dernier, puis Maverick Viñales à la réaccélération en sortant de la première courbe.

Après les premiers relais de tous les pilotes, Binder menait la danse devant Pedro Acosta, également en piste avec un tendre à l'arrière, et les frères Márquez, dominateurs dans la matinée, avec cette fois Marc devant Álex. Franco Morbidelli confirmait sa bonne forme avec la cinquième place devant Jorge Martín, Aleix Espargaró, Pecco Bagnaia, Fabio Di Giannantonio et Viñales. Fabio Quartararo était 14e et Johann Zarco 24e avec une Honda toujours distancée par la concurrence.

Vingt minutes après le début de la séance, Martín est remonté en deuxième position, en conservant le medium à l'arrière, et il est resté à 0"273 de Binder. Fabio Di Giannantonio s'est ensuite intercalé entre les deux hommes.

Quatre pilotes ont ajouté leurs noms à la liste des pilotes à terre. Quartararo a été piégé au virage 7, Álex Márquez dans la dernière courbe, Dani Pedrosa – l'un des trois pilotes engagés en wild-card ce week-end – au virage 2, puis Miguel Oliveira au dernier virage. Ils ont tous pu se relever immédiatement.

À vingt minutes de la fin, Maverick Viñales a été l'un des premiers à prendre la piste avec deux pneus tendres et cela lui a permis de passer facilement en tête du classement, 0"312 devant Binder. À leur tour en piste avec un tendre à l'arrière, Morbidelli, Espargaró puis Di Giannantonio se sont positionnés entre le leader et le pilote KTM. Puis Di Giannantonio et Binder ont amélioré leurs chronos, sans mettre à mal la domination de Viñales.

Il a fallu attendre la tentative de Martín pour voir un nouveau leader, pour seulement 0"047. Jack Miller est tombé à son tour, ce qui a entraîné quelques annulations de chronos, mais Enea Bastianini a pu s'emparer de la deuxième place, pour quelques instants seulement avant que Viñales reprenne le pouvoir, 0"310 devant Martín, nouveau record de la piste à la clé. Les différentes améliorations ont fait sortir Bagnaia du top 10 mais l'Italien a signé le deuxième temps, tandis que Bezzecchi est remonté en troisième position.

Les pilotes français iront en Q1

Après un dernier passage par leurs garages, les pilotes se sont lancés dans leurs ultimes tours rapides de la journée. Alors qu'il n'était que neuvième et menacé de sortir du top 10, Binder s'est sorti de la lutte avec une chute, la neuvième de la séance, au virage 7. Bagnaia a pris la tête dans la dernière minute de la séance, très précisément un dixième devant Viñales. Marc Márquez a réalisé le troisième temps et n'a pas pu faire mieux lors de son tout dernier tour.

Bagnaia a finalement devancé Viñales, seul pilote à ne pas disposer d'une Ducati dans les cinq premiers. Marc Márquez est resté troisième devant Bezzecchi, qui sera présent en Q2 pour la deuxième fois de l'année seulement, et Martín. Acosta est le seul pilote KTM a avoir assuré une place en Q2 avec le sixième temps devant Espargaró, Bastianini, Di Giannantonio et Álex Márquez.

Binder s'est retrouvé 11e après sa chute et devra passer par la Q1, tout comme Morbidelli, qui n'a pas pu rester sur l'élan montré une bonne partie de la journée puisqu'il a pris la 12e place. Miller a dû se contenter de la 13e position devant Pedrosa et Álex Rins, premier représentant de Yamaha. Quartararo n'a pris que la 20e place avec la seconde M1. Les Honda sont également distancées. La première est celle de Takaaki Nakagami, 16e et deux places devant Zarco.

GP d'Espagne - Essais MotoGP