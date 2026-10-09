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Essais - Fernández premier d'un triplé Aprilia

Raúl Fernández a fait forte impression lors des Essais au GP d'Indonésie, devant Marco Bezzecchi et Jorge Martín.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

La séance a débuté après plus d'une demi-heure de retard en raison de plusieurs drapeaux rouges en Moto2, dont un long de 25 minutes dû à des problèmes de connectivité qui touchaient la salle des commissaires de course et le chronométrage.

Lire aussi :

Quand la séance a enfin pu débuter, les conditions étaient très similaires à celles de la matinée, avec une température ambiante de 29°C et de 58°C sur la piste. Déjà leader dans la matinée, Marco Bezzecchi s'est vite positionné en tête. Déjà à terre dans la matinée, Fermín Aldeguer est quant à lui tombé au virage 17.

 

Raúl Fernández et Marco Bezzecchi se sont plusieurs fois échangé la première place dans la première partie de la séance. Le dernier mot est revenu au pilote Trackhouse, devant le représentant de l'équipe officielle. Fabio Quartararo a conclu son premier relais à la troisième place, après avoir utilisé le pneu tendre, alors que les deux leaders avaient le medium. Marc Márquez était cinquième et Jorge Martín neuvième, devant Pecco Bagnaia. Johann Zarco occupait une lointaine 20e place.

Les pilotes ont ensuite divisé leurs choix entre pneu tendre et pneu medium à l'arrière afin de mener des évaluations dans la durée en vue des deux courses. Les améliorations se sont faites plus rares mais à mi-séance, Fabio Di Giannantonio a pris la tête, avec deux pneus tendres sur sa moto. Fernández a repris le commandement quelques minutes plus tard, également avec deux pneus tendres sur son Aprilia. 

Fabio Quartararo a de son côté connu une rare chute. Le Français est tombé sur le côté gauche et il s'est surtout retourné plusieurs fois dans le bac à graviers. Il s'est relevé sans blessure apparente mais semblait sonné. Il a pu reprendre ses essais plus tard dans la séance.

 

Après cette chute, Fermín Aldeguer a gêné Franco Morbidelli... qui a très ostensiblement manifesté son mécontentement, après avoir été lui-même souvent pénalisé pour de tels incidents. La direction de course a lancé une enquête.

 

Le dernier quart d'heure a comme d'habitude pris des allures de pré-qualifications. Enea Bastianini est tombé dans le même virage que Quartararo, mais sans les cabrioles dans les graviers. Il a immédiatement couru vers un scooter pour regagner son garage et repartir.

Fernández a légèrement amélioré son chrono et Márquez est remonté à la deuxième place dans la foulée. Pendant ce temps, les mésaventures d'Aldeguer continuaient avec un problème technique qui l'a contraint à s'arrêter en piste.

À huit minutes du drapeau à damier, Fernández a confirmé son avantage en battant le record de la piste. Márquez était relégué à sept dixièmes ! Un écart conséquent qui a permis à Bezzecchi de s'intercaler, mais en restant à 0"473 du leader.

Avant le dernier relais des pilotes, les favoris étaient tous dans le top 10, synonyme de Q2 assurée dès ce vendredi.

Des chutes, des drapeaux jaunes

Quartararo a même pris une belle cinquième place, qui a rassuré sur sa condition. Bagnaia n'était que 15e, Álex Márquez 17e et Zarco toujours en retrait, au 18e rang. Son coéquipier, Diogo Moreira, a perdu toute chance de Q2 avec une chute au virage 11.

Álex Márquez est entré dans le top 10 mais il est tombé au virage 16 dans le tour suivant. Álex Rins a chuté à son tour dans le dernier virage, puis Enea Bastianini au virage 16. Cette succession de drapeaux jaunes a empêché de nombreux pilotes d'améliorer leurs chronos.

Dans la dernière minute de la séance, Bagnaia est remonté au neuvième rang, alors qu'Ogura est sorti du top 10 et n'a pas réussi à le réintégrer. Les positions n'ont pas changé en tête du classement.

Fernández a conclu la séance en tête, devant Bezzecchi et Martín. Derrière ce triplé Aprilia, le premier poursuivant n'a pas été un pilote Ducati mais Pedro Acosta, quatrième devant Marc Márquez, Di Giannantonio, Quartararo et Álex Márquez. Morbidelli et Bagnaia ont complété le top 10. Ogura, 13e, n'est pas au rendez-vous et devra disputer la Q1, où il affrontera notamment Zarco, auteur du 18e temps.

Indonesia Grand Prix d'Indonésie - Essais

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 22

1'28.725

   174.877  
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 28

+0.219

1'28.944

 0.219 174.446  
3 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 27

+0.481

1'29.206

 0.262 173.934  
4 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 26

+0.669

1'29.394

 0.188 173.568  
5 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 25

+0.701

1'29.426

 0.032 173.506  
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 24

+0.705

1'29.430

 0.004 173.498  
7 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 21

+0.833

1'29.558

 0.128 173.250  
8 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 21

+0.847

1'29.572

 0.014 173.223  
9 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 23

+0.968

1'29.693

 0.121 172.990  
10 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 25

+1.061

1'29.786

 0.093 172.810  
11 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 25

+1.151

1'29.876

 0.090 172.637  
12 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 25

+1.158

1'29.883

 0.007 172.624  
13 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 25

+1.229

1'29.954

 0.071 172.488  
14 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 25

+1.312

1'30.037

 0.083 172.329  
15 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 19

+1.426

1'30.151

 0.114 172.111  
16 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 22

+1.427

1'30.152

 0.001 172.109  
17 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 25

+1.522

1'30.247

 0.095 171.928  
18 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 23

+1.589

1'30.314

 0.067 171.800  
19 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 19

+1.676

1'30.401

 0.087 171.635  
20 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 26

+1.941

1'30.666

 0.265 171.133  
21 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 20

+1.943

1'30.668

 0.002 171.129  
22 Spain A. Espargaró Honda HRC 41 Honda 18

+2.969

1'31.694

 1.026 169.214  
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