Résumé d'essais libres

MotoGP GP d'Australie

Bezzecchi mène un quadruplé Aprilia aux Essais du Grand Prix d'Australie

Marco Bezzecchi s'est resaisi après une chute et a signé le meilleur temps des Essais à Phillip Island.

Rachit Thukral

Publié: 23 oct. 2026, 05:37

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Marco Bezzecchi a signé le meilleur temps des Essais du Grand Prix d'Australie vendredi, alors qu'Aprilia s'est imposé comme le constructeur à battre en ce début de week-end à Phillip Island.

Tout juste auréolé de sa victoire en Indonésie il y a deux semaines, Bezzecchi a pris les commandes grâce à un chrono fulgurant de 1'26"775, devançant de moins d'un dixième la moto satellite de Raúl Fernández (Trackhouse).

Marc Márquez a été le seul pilote Ducati à rivaliser avec les RS-GP. Il a terminé troisième après avoir signé le meilleur temps de la première séance d'essais libres (EL1) plus tôt dans la matinée. Le leader du championnat, Jorge Martín, a fini cinquième, à 0"255 de son coéquipier.

Au début de cette séance d'une heure, Márquez a établi la première référence sur sa Ducati officielle, en signant un temps de 1'28"209 pour devancer Johann Zarco, pilote LCR.

La séance a été interrompue au drapeau rouge avant même les dix premières minutes à la suite d'une chute de Bezzecchi au virage 4, qui a dispersé des débris sur la piste. L'incident a débuté lorsque l'Italien a percuté l'arrière de la Ducati Gresini d'Alex Márquez, perdant une partie importante de son carénage. Il a ensuite tiré tout droit dans le virage à droite avant de chuter dans les graviers.

Un deuxième drapeau rouge a été brandi neuf minutes plus tard en raison de la présence d'animaux sur la piste. La séance a repris alors qu'il restait 41 minutes au chronomètre.

Marc Márquez a de nouveau affiché un rythme soutenu à la réouverture de la voie des stands, en bouclant un tour en 1'27"615 pour accroître son avance en tête. Mais Bezzecchi, de retour en piste sur sa deuxième moto, s'est emparé de la première place avec un temps de 1'27"374.

Les simulations de qualifications ont commencé dans les 20 dernières minutes, les pilotes passant au pneu arrière tendre. Pedro Acosta a alors abaissé la référence à 1'27"208 au guidon de la KTM officielle.

Une série d'améliorations a suivi peu après. Márquez a été le premier pilote de la journée à passer sous la barre des 1'27", obligeant ses rivaux à tenter de le déloger dans les dernières minutes.

Mais Aprilia a pris le dessus lors des dernières tentatives. Raúl Fernández a d'abord détrôné Márquez, avant que Bezzecchi n'aille encore plus vite avec son chrono de 1'26"775.

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Le temps de Bezzecchi est resté sans concurrence jusqu'au drapeau à damier, tandis que Fernández a conservé la deuxième place.

Márquez n'a pas réussi à améliorer son dernier chrono, mais il a conservé la troisième position. Ai Ogura est remonté au quatrième rang dans les derniers instants, avec exactement le même temps que le champion du monde en titre.

Jorge Martin a réussi à grappiller du temps lors de son ultime tentative, mais il n'a pu faire mieux que cinquième. Il a ainsi terminé dernier des quatre pilotes Aprilia.

De son côté, Alex Márquez (Gresini) a pris la sixième place, malgré une chute au virage 4 à deux minutes de la fin de la séance.

Enea Bastianini (Tech3) a signé une amélioration tardive pour remonter à la sixième place, devançant de seulement trois centièmes la KTM officielle de Pedro Acosta.

Diogo Moreira a été le meilleur représentant de Honda, à la neuvième place, tandis que Fabio Di Giannantonio (VR46) a décroché le dernier billet pour un accès direct à la Q2 en terminant dixième.

Son coéquipier Zarco a suivi en onzième position, tandis que le héros local Jack Miller a été le meilleur pilote Yamaha, en douzième position, après s'être remis d'une chute survenue en début de séance au virage 6.

Luca Marini n'a effectué que deux tours en EL1 avant de renoncer au reste de la journée en raison d'un virus. Son état de santé sera de nouveau évalué samedi.

L'absence de Marini a laissé l'équipe Honda officielle sans aucun pilote en piste lors des essais, son coéquipier Joan Mir étant absent pendant l'intégralité du week-end de Phillip Island pour d'autres problèmes de santé.

GP d'Australie - Essais

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max 1 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 23

1'26.775

184.532 2 R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 21

+0.072

1'26.847

0.072 184.379 3 M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 27

+0.126

1'26.901

0.054 184.264 4 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 27

+0.126

1'26.901

0.000 184.264 5 J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 29

+0.255

1'27.030

0.129 183.991 6 Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 24

+0.375

1'27.150

0.120 183.738 7 E. Bastianini Tech 3 23 KTM 24

+0.407

1'27.182

0.032 183.670 8 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 23

+0.433

1'27.208

0.026 183.616 9 D. Moreira Team LCR 11 Honda 24

+0.744

1'27.519

0.311 182.963 10 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 23

+0.756

1'27.531

0.012 182.938 11 J. Zarco Team LCR 5 Honda 25

+0.782

1'27.557

0.026 182.884 12 J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 23

+0.823

1'27.598

0.041 182.798 13 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 25

+0.880

1'27.655

0.057 182.679 14 P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 25

+0.952

1'27.727

0.072 182.529 15 F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 26

+1.051

1'27.826

0.099 182.324 16 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 24

+1.065

1'27.840

0.014 182.295 17 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 23

+1.204

1'27.979

0.139 182.007 18 Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 23

+1.341

1'28.116

0.137 181.724 19 M. Viñales Tech 3 12 KTM 27

+1.377

1'28.152

0.036 181.649 20 A. Fernández Pramac Racing 47 Yamaha 25

+2.045

1'28.820

0.668 180.283 21 L. Marini Honda HRC 10 Honda 0

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