Résumé d'essais libres

MotoGP GP du Qatar

Di Giannantonio le plus rapide des Essais à Losail, Martín directement en Q2 !

Si les prétendants au titre passent directement en Q2 à Losail, Pedro Acosta devra passer par la Q1.

Richard Asher

Publié: 6 nov. 2026, 17:31

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Fabio Di Giannantonio a retrouvé ses marques sur l'une de ses pistes préférées, à Losail ce vendredi, en battant le record du tour pour terminer en tête des Essais.

Le pilote Ducati VR46 était rapide dès qu'il a monté un pneu arrière tendre à la mi-séance, et a finalement devancé le leader du championnat du monde Marc Márquez de 0"142.

Le deuxième temps était amplement suffisant pour permettre à Márquez de passer en Q2. Il s'agissait d'une séance au cours de laquelle il s'est concentré plus longtemps que la plupart sur le réglage course, et où la chaîne de sa moto principale a également rencontré un problème.

Cet incident, survenu à environ 27 minutes de la fin de séance, n'a guère entamé sa dynamique et il était immédiatement de retour dans le rythme sur sa seconde moto.

Le plus proche rival de Márquez pour le titre mondial, Jorge Martín, a évité les ennuis et a intégré le top 10 avec le septième temps. Le pilote Aprilia avait été déclaré apte pour le week-end avant les Essais Libres 1 et a bouclé une journée complète de roulage, malgré la douleur à son poignet droit fracturé.

L'autre pilote encore mathématiquement dans la course au titre, Marco Bezzecchi, a signé le troisième temps sur son Aprilia officielle.

Après une période particulièrement difficile ces derniers temps, Pecco Bagnaia a soudainement pu rejoindre son coéquipier Márquez aux avant-postes, en signant le quatrième temps. Son rythme tout au long de la journée avec les pneus de course laissait entrevoir un véritable retour en forme de l'Italien ce week-end.

Pecco Bagnaia (Ducati)

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Alors que Bagnaia a surpris par sa vitesse, Pedro Acosta a étonné par son manque de rythme. L'Espagnol a tout simplement été trop lent sur la KTM officielle, et n'a jamais vraiment menacé le top 10. Il n'a pu faire mieux que le 14e temps de la soirée, à plus d'une seconde des meilleurs.

Deux autres représentants de KTM figuraient toutefois dans le top 10, avec Enea Bastianini cinquième sur la moto Tech3 et Brad Binder dixième pour l'équipe officielle.

Les deux Aprilia Trackhouse se sont également qualifiées pour la Q2, avec Raúl Fernández cinquième et Ai Ogura neuvième.

Johann Zarco a porté seul les couleurs de Honda, le pilote LCR signant le septième temps, tandis que son coéquipier Diogo Moreira a peiné à la 17e place dans un plateau réduit à 18 pilotes en l'absence du quatuor Yamaha.

Le seul pilote plus lent que Moreira était le remplaçant de Joan Mir au sein de l'équipe officielle, Jake Dixon.

Essais

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max 1 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 18

1'50.406

175.425 2 M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 17

+0.142

1'50.548

0.142 175.199 3 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 20

+0.260

1'50.666

0.118 175.013 4 P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 20

+0.386

1'50.792

0.126 174.814 5 R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 20

+0.608

1'51.014

0.222 174.464 6 E. Bastianini Tech 3 23 KTM 19

+0.618

1'51.024

0.010 174.448 7 J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 19

+0.635

1'51.041

0.017 174.422 8 J. Zarco Team LCR 5 Honda 18

+0.895

1'51.301

0.260 174.014 9 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 19

+0.912

1'51.318

0.017 173.988 10 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 21

+1.003

1'51.409

0.091 173.845 11 F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 18

+1.041

1'51.447

0.038 173.786 12 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 20

+1.078

1'51.484

0.037 173.728 13 L. Marini Honda HRC 10 Honda 20

+1.142

1'51.548

0.064 173.629 14 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 22

+1.169

1'51.575

0.027 173.587 15 M. Viñales Tech 3 12 KTM 22

+1.247

1'51.653

0.078 173.466 16 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 20

+1.324

1'51.730

0.077 173.346 17 D. Moreira Team LCR 11 Honda 19

+1.786

1'52.192

0.462 172.632 18 J. Dixon Honda HRC 96 Honda 19

+1.987

1'52.393

0.201 172.323 Voir les résultats complets

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