Résumé d'essais

MotoGP GP de Valence

Essais - Marc Márquez prend un départ canon pour sa dernière

Un nouveau record du tour en Essais a ouvert la voie à un dernier week-end plein de panache pour Marc Márquez au Grand Prix de Valence.

Richard Asher

Publié: 27 nov. 2026, 15:27

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Marc Márquez a rapidement surmonté l'émotion de l'annonce de sa retraite faite dans la matinée pour signer le meilleur temps des Essais de vendredi après-midi au Grand Prix de Valence, en battant au passage le record du tour.

Le pilote Ducati officiel s'est assuré une qualification directe en Q2 en réalisant un chrono de 1'28"483 à moins de deux minutes de la fin de la séance. Ce chrono est près d'une demi-seconde plus rapide que le précédent record du circuit, établi la saison dernière par Marco Bezzecchi lorsqu'il avait décroché la pole position.

Bezzecchi a montré qu'il faudrait une nouvelle fois compter avec lui en signant le deuxième temps de l'après-midi. L'Aprilia officielle a elle aussi fait mieux que son propre record, mais reste à 0"247 de Márquez.

Le rival de Bezzecchi pour la deuxième place du championnat, son coéquipier Jorge Martín, a connu son habituel début de week-end poussif et a décroché la dernière place qualificative pour la Q2. Il a concédé près d'une demi-seconde à Márquez.

Les deux Aprilia Trackhouse ont toutes deux obtenu leur billet pour la Q2 sans difficulté, avec Ai Ogura et Raúl Fernández, deuxième du Grand Prix l'an dernier, aux troisième et quatrième places.

Derrière eux figurent Pedro Acosta et Alex Márquez, qui ont semblé se suivre mutuellement tout au long de la séance. Ils ont chuté à quelques minutes d'intervalle à mi-séance. Acosta a même offert aux téléspectateurs une balade sur la voie de service en ramenant sa KTM officielle aux stands. Les deux pilotes ont toutefois réussi à signer des chronos suffisamment rapides par la suite.

Fabio Di Giannantonio a lui aussi vu son programme perturbé, mais dans son cas, il s'agissait d'un problème technique survenu en fin de séance. Le pilote Ducati VR46 s'en est également sorti et a pris la neuvième place.

Les deux autres pilotes directement qualifiés pour la Q2 sont Pol Espargaró, qui remplace une nouvelle fois Maverick Viñales chez Tech3 KTM, et Fermín Aldeguer, pressenti pour quitter Gresini Ducati et remplacer Marc Márquez la saison prochaine.

Essais

Toutes les statistiques

Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max 1

M. Márquez Ducati Team

93 Ducati 26

1'28.483

162.946 2

M. Bezzecchi Aprilia Racing Team

72 Aprilia 26

+0.247

1'28.730

0.247 162.492 3

A. Ogura Trackhouse Racing Team

79 Aprilia 23

+0.291

1'28.774

0.044 162.412 4

R. Fernández Trackhouse Racing Team

25 Aprilia 24

+0.308

1'28.791

0.017 162.381 5

P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing

37 KTM 18

+0.334

1'28.817

0.026 162.333 6

Á. Márquez Gresini Racing

73 Ducati 18

+0.422

1'28.905

0.088 162.173 7

P. Espargaró Tech 3

44 KTM 21

+0.425

1'28.908

0.003 162.167 8

F. Aldeguer Gresini Racing

54 Ducati 24

+0.429

1'28.912

0.004 162.160 9

F. Di Giannantonio Team VR46

49 Ducati 23

+0.461

1'28.944

0.032 162.101 10

J. Martín Aprilia Racing Team

89 Aprilia 26

+0.487

1'28.970

0.026 162.054 11

J. Zarco Team LCR

5 Honda 22

+0.536

1'29.019

0.049 161.965 12

F. Quartararo Yamaha Factory Racing

20 Yamaha 27

+0.841

1'29.324

0.305 161.412 13

E. Bastianini Tech 3

23 KTM 25

+0.842

1'29.325

0.001 161.410 14

J. Miller Pramac Racing

43 Yamaha 24

+0.866

1'29.349

0.024 161.367 15

J. Mir Honda HRC

36 Honda 24

+0.996

1'29.479

0.130 161.132 16

D. Moreira Team LCR

11 Honda 22

+1.009

1'29.492

0.013 161.109 17

B. Binder Red Bull KTM Factory Racing

33 KTM 25

+1.099

1'29.582

0.090 160.947 18

L. Marini Honda HRC

10 Honda 22

+1.139

1'29.622

0.040 160.875 19

I. Lecuona Ducati Team

27 Ducati 26

+1.267

1'29.750

0.128 160.646 20

Á. Rins Yamaha Factory Racing

42 Yamaha 20

+1.359

1'29.842

0.092 160.481 21

F. Morbidelli Team VR46

21 Ducati 21

+1.500

1'29.983

0.141 160.230 22

A. Fernández Pramac Racing

47 Yamaha 26

+1.831

1'30.314

0.331 159.643 Voir les résultats complets

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