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MotoGP GP d'Allemagne

Essais - Márquez au rendez-vous, Bagnaia aux abonnés absents

Marc Márquez a signé le meilleur temps des Essais au GP d'Allemagne, devant Raúl Fernández et Fabio Di Giannantonio. Pecco Bagnaia n'a pas réussi à intégrer le top 10.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Aileron arrière de moto VR46

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Moto de l'équipe Aprilia Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Joan Mir, Honda HRC

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Aileron arrière de moto Aprilia Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Jack Miller, Pramac Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Alex Márquez, Gresini Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Luca Marini, Honda HRC

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Luca Marini, Honda HRC

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Marc Marquez, Ducati Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP d'Allemagne 2026 - Vendredi au Sachsenring
46

Le soleil était présent sur le Sachsenring pour la deuxième séance du week-end, équivalent des pré-qualifications puisqu'elle allait permettre de connaître les dix premiers pilotes à accéder à la Q2. La température ambiante était de 24°C et celle de l'asphalte était mesurée à 43°C.

Pedro Acosta, déjà équipé d'un pneu tendre à l'arrière, s'est vite positionné en tête, avant d'être délogé par Marco Bezzechi, en piste avec un pneu medium. De nombreux pilotes se sont intercalés entre eux, à commencer par le maître des lieux, Marc Márquez, qui a pris la deuxième place à 0"081 du leader, en roulant aussi avec un medium.

Bezzecchi a gagné 0"041 sur son propre chrono. Le pilote Aprilia a conclu son premier relais devant les frères Márquez, avec Marc deuxième et Álex troisième. Raúl Fernández, leader dans la matinée, était quatrième devant Acosta, Fabio Di Giannantonio, Pecco Bagnaia et Jorge Martín.

Quand ils ont repris la piste, les pilotes ont surtout utilisé le pneu medium afin de l'évaluer dans la durée, en vue de la course. Un contexte moins propice aux améliorations, ce qui a permis à Bezzecchi de préserver sa première place.

Pedro Acosta a quant à lui dû abandonner un tour rapide en raison de la présence sur la trajectoire de Franco Morbidelli, coutumier du fait. La direction de course a annoncé une enquête sur l'incident mais puisque la séance n'était pas entrée dans ses 20 dernières minutes, la période cruciale pendant laquelle les pilotes visent le top 10, le pilote VR46 devrait échapper à une pénalité.

 

À mi-séance, Bezzecchi a pris un pneu tendre et a amélioré son temps référence de 0"070. Il a fallu attendre une dizaine de minutes de plus pour voir d'autres pilotes se battre à l'avant avec le pneu tendre. Di Giannatonio en a profité pour prendre le pouvoir, 0"431 devant Bezzecchi.

Dans le dernier quart d'heure de la séance, Marc Márquez a pris la tête, avec le premier chrono du week-end sous les 1'20. Jack Miller a créé la surprise en égalant le chrono du pilote Ducati, au millième près.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Di Giannantonio a répliqué en reprenant la première place, 0"167 devant Márquez et Miller. L'Italien utilisait un pneu tendre à l'avant, alors que la plupart des pilotes étaient en piste avec le dur.

Au moment d'aborder les cinq dernières minutes, décisives, Martín était un modeste dixième et Bagnaia était hors du top 10, en 12e position. Les deux pilotes devaient améliorer leur temps pour espérer se qualifier directement pour la Q2.

Bagnaia est remonté au huitième rang, ce qui a exclu Martín des positions qualificatives... mais le leader du championnat les a rapidement réintégrées. Les différentes améliorations ont ensuite fait dégringoler Bagnaia en 12e place. Ai Ogura, lui aussi sorti du top 10, l'a en revanche réintégré.

Marc Márquez a collé près de trois dixièmes à l'ensemble du plateau, après avoir lui aussi adopté un pneu tendre à l'avant.

Au moment où Joan Mir sortait d'un bac à graviers traversé à haute vitesse, Enea Bastianini est tombé au virage 8, ce qui a mis fin à sa séance et a provoqué un drapeau jaune. Même si celui-ci a été retiré, Bagnaia n'a pas pu tenter de retrouver le top 10.

Marc Márquez a conservé sa première place, devant Fernández, Di Giannantonio et son frère, Álex Márquez. Miller a signé un beau cinquième temps avec sa Yamaha, devant Ogura et les pilotes Aprilia officiels, Bezzecchi et Martín. Acosta et Morbidelli ont pris les deux dernières places attribuées ce vendredi pour la Q2, mais il en restera deux à prendre samedi matin.

Bagnaia sera le grand favori pour l'une de ces places en Q1, où il affrontera notamment Fabio Quartararo, 15e de cette séance, et Joan Mir, 16e.

GP d'Allemagne MotoGP - Essais

Toutes les statistiques
 
Pos. Pilote # Moto Tours Temps Écart km/h V-max
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 26

1'19.394

   165.276  
2 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 27

+0.166

1'19.560

 0.166 164.932  
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 27

+0.280

1'19.674

 0.114 164.696  
4 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 29

+0.317

1'19.711

 0.037 164.619  
5 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 28

+0.447

1'19.841

 0.130 164.351  
6 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 31

+0.512

1'19.906

 0.065 164.217  
7 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 28

+0.602

1'19.996

 0.090 164.033  
8 Spain J. Martín Aprilia Racing Team 89 Aprilia 27

+0.617

1'20.011

 0.015 164.002  
9 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 25

+0.632

1'20.026

 0.015 163.971  
10 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 26

+0.638

1'20.032

 0.006 163.959  
11 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 21

+0.651

1'20.045

 0.013 163.932  
12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 26

+0.674

1'20.068

 0.023 163.885  
13 Italy P. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 25

+0.738

1'20.132

 0.064 163.754  
14 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 27

+0.820

1'20.214

 0.082 163.587  
15 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 26

+0.824

1'20.218

 0.004 163.579  
16 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 26

+0.834

1'20.228

 0.010 163.558  
17 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 25

+0.928

1'20.322

 0.094 163.367  
18 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 23

+1.157

1'20.551

 0.229 162.903  
19 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 20

+1.467

1'20.861

 0.310 162.278  
20 Spain Á. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 25

+1.620

1'21.014

 0.153 161.972  
21 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 25

+1.727

1'21.121

 0.107 161.758  
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