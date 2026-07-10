Essais - Márquez au rendez-vous, Bagnaia aux abonnés absents

Le soleil était présent sur le Sachsenring pour la deuxième séance du week-end, équivalent des pré-qualifications puisqu'elle allait permettre de connaître les dix premiers pilotes à accéder à la Q2. La température ambiante était de 24°C et celle de l'asphalte était mesurée à 43°C.

Pedro Acosta, déjà équipé d'un pneu tendre à l'arrière, s'est vite positionné en tête, avant d'être délogé par Marco Bezzechi, en piste avec un pneu medium. De nombreux pilotes se sont intercalés entre eux, à commencer par le maître des lieux, Marc Márquez, qui a pris la deuxième place à 0"081 du leader, en roulant aussi avec un medium.

Bezzecchi a gagné 0"041 sur son propre chrono. Le pilote Aprilia a conclu son premier relais devant les frères Márquez, avec Marc deuxième et Álex troisième. Raúl Fernández, leader dans la matinée, était quatrième devant Acosta, Fabio Di Giannantonio, Pecco Bagnaia et Jorge Martín.

Quand ils ont repris la piste, les pilotes ont surtout utilisé le pneu medium afin de l'évaluer dans la durée, en vue de la course. Un contexte moins propice aux améliorations, ce qui a permis à Bezzecchi de préserver sa première place.

Pedro Acosta a quant à lui dû abandonner un tour rapide en raison de la présence sur la trajectoire de Franco Morbidelli, coutumier du fait. La direction de course a annoncé une enquête sur l'incident mais puisque la séance n'était pas entrée dans ses 20 dernières minutes, la période cruciale pendant laquelle les pilotes visent le top 10, le pilote VR46 devrait échapper à une pénalité.

À mi-séance, Bezzecchi a pris un pneu tendre et a amélioré son temps référence de 0"070. Il a fallu attendre une dizaine de minutes de plus pour voir d'autres pilotes se battre à l'avant avec le pneu tendre. Di Giannatonio en a profité pour prendre le pouvoir, 0"431 devant Bezzecchi.

Dans le dernier quart d'heure de la séance, Marc Márquez a pris la tête, avec le premier chrono du week-end sous les 1'20. Jack Miller a créé la surprise en égalant le chrono du pilote Ducati, au millième près.

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Di Giannantonio a répliqué en reprenant la première place, 0"167 devant Márquez et Miller. L'Italien utilisait un pneu tendre à l'avant, alors que la plupart des pilotes étaient en piste avec le dur.

Au moment d'aborder les cinq dernières minutes, décisives, Martín était un modeste dixième et Bagnaia était hors du top 10, en 12e position. Les deux pilotes devaient améliorer leur temps pour espérer se qualifier directement pour la Q2.

Bagnaia est remonté au huitième rang, ce qui a exclu Martín des positions qualificatives... mais le leader du championnat les a rapidement réintégrées. Les différentes améliorations ont ensuite fait dégringoler Bagnaia en 12e place. Ai Ogura, lui aussi sorti du top 10, l'a en revanche réintégré.

Marc Márquez a collé près de trois dixièmes à l'ensemble du plateau, après avoir lui aussi adopté un pneu tendre à l'avant.

Au moment où Joan Mir sortait d'un bac à graviers traversé à haute vitesse, Enea Bastianini est tombé au virage 8, ce qui a mis fin à sa séance et a provoqué un drapeau jaune. Même si celui-ci a été retiré, Bagnaia n'a pas pu tenter de retrouver le top 10.

Marc Márquez a conservé sa première place, devant Fernández, Di Giannantonio et son frère, Álex Márquez. Miller a signé un beau cinquième temps avec sa Yamaha, devant Ogura et les pilotes Aprilia officiels, Bezzecchi et Martín. Acosta et Morbidelli ont pris les deux dernières places attribuées ce vendredi pour la Q2, mais il en restera deux à prendre samedi matin.

Bagnaia sera le grand favori pour l'une de ces places en Q1, où il affrontera notamment Fabio Quartararo, 15e de cette séance, et Joan Mir, 16e.