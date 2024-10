Essais - Marc Márquez domine une séance mouvementée

La première séance du week-end a été annulée à cause de la pluie et le MotoGP a plusieurs fois modifié le programme pour compenser le temps perdu. La durée des Essais a dans un premier temps été portée de 60 à 80 minutes et celle des EL2, samedi matin, allongée de dix minutes en avançant légèrement la séance, mais il a finalement été décidé de ne maintenir une seule heure en piste cet après-midi à Phillip Island, tout en conservant une séance portée à 40 minutes samedi matin.

Le ciel s'est légèrement dégagé et surtout, la pluie a cessé, permettant aux pilotes de se précipiter en piste avec les slicks. Leur programme était chargé, entre le besoin de tester les pneus sur une durée limitée mais aussi la nécessité d'entrer dans le top 10, cette séance déterminant l'entrée directe en Q2, le tout alors que l'on craignait l'arrivée imminente d'une nouvelle averse.

En tout début de séance, Jorge Martín était au cœur d'un groupe et, visiblement gêné par Fabio Quartararo, il a chuté au virage 4, en parvenant cependant à éviter le contact avec le Français. Le leader du championnat a pu remonter sur sa Ducati et regagner son stand.

Sur une piste dont le niveau d'adhérence s'améliorait à chaque tour, Marc Márquez a abaissé la référence boucle après boucle. Derrière lui, Quartararo a fait un petit passage dans la zone de dégagement au virage 4 et quelques instants plus tard, Jack Miller a voulu doubler Johann Zarco au même endroit mais il a aussi dû passer dans le dégagement pour finalement tomber, à très basse vitesse, dans l'herbe encore détrempée... et dans la courbe portant son nom !

Un quart d'heure après le début de la séance, alors que Jorge Martín et Pecco Bagnaia, qui a vite écourté son premier relais, n'avaient toujours pas de chrono à leur actif mais étaient en piste sous un soleil presque inattendu, le drapeau rouge a été déployé en raison de l'arrivée de la faune sur le circuit ! Une oie a traversé la piste... et la séance a rapidement pu reprendre ses droits.

Une fois de retour en piste, Martín et Bagnaia ont pu intégrer le top 10, le premier se rapprochant même à 0"009 du chrono établi par l'aîné des Márquez. Le second a en revanche dégringolé jusqu'en 14e position. Fabio Quartararo n'était de son côté que 16e, sur une Yamaha en proie à de très grosses vibrations à l'arrière, son pneu faisant même de spectaculaires rebonds lors de certains freinages !

La référence a finalement été battue à mi-séance par Miller, qui a repoussé Márquez à 0"289, mais l'Espagnol a vite repris le pouvoir pour 0"057, avant de porter son avance à 0"277. Derrière eux, Johann Zarco, présent dans le top 10 depuis le début de la séance, a confirmé sa bonne forme en prenant la troisième place, restant cependant à plus d'une demi-seconde du leader.

Bagnaia, qui avait déjà réintégré le top 10, et Martín, se sont ensuite disputé cette troisième position, le dernier mot revenant à l'Espagnol. Pedro Acosta, qui était sixième, a de son côté évité de la chute de peu en étant dans le sillage de Bagnaia. Martín a continué ses améliorations jusqu'à remonter au deuxième rang, à 0"145 de Márquez. Marco Bezzecchi s'est intercalé entre eux avant les derniers relais, entièrement consacrés à la performance pure avec la Q2 dans la tête de tous les pilotes.

Un Zarco définitivement dans le bon rythme sur le circuit qui l'a vu décrocher son premier succès l'an passé est remonté au deuxième rang mais le classement a vite évolué : hors du top 10 jusque-là, Maverick Viñales a pris la tête à un peu plus de dix minutes du drapeau à damier. Márquez a répliqué, d'abord en se rapprochant à 0"033, ensuite en reprenant les commandes pour 0"390.

Avant les dernières tentatives et alors que la pluie n'allait pas perturber cette séance, le pilote Gresini devançait Bezzecchi, Martín, Viñales, Fabio Di Giannantonio, Miller, Acosta, son frère Álex et Zarco. Quartararo était 11e devant Bagnaia, jusque-là bien moins fringant que Martín dans cette séance, et Enea Bastianini, lui aussi discret ce vendredi.

Zarco piégé, Quartararo très proche de la Q2

En fin de séance, Lorenzo Savadori, aligné à la place d'un Miguel Oliveira encore blessé, est tombé au virage 1, provoquant un drapeau jaune qui a gêné plusieurs pilotes. Bagnaia était déjà passé dans cette zone et il a pu remonter au quatrième rang.

Martín semblait en mesure de battre Márquez mais il a dû ralentir en raison d'un lièvre qui a traversé la piste juste devant lui.

Dans la foulée, des chutes ont troublé les plans de KTM, Acosta et Miller étant piégés au virage 6. Acosta est tombé à très basse vitesse, sur une herbe toujours très humide, alors que Miller a perdu le contrôle de sa moto à haute vitesse.

Ces incidents ont rendu les améliorations difficiles. Marc Márquez a ainsi conservé la première place mais sous le drapeau à damier, Álex Márquez a signé le deuxième temps, offrant un doublé à la fratrie et à Gresini. Bezzecchi a pris la troisième place devant Martín, Bagnaia, Viñales, Brad Binder, Di Giannantonio et Franco Morbidelli, auteur d'un bon temps au dernier moment. Álex Rins a créé la surprise en prenant la dixième place, grâce à un bon tour en fin de séance.

Lire aussi : MotoGP Le programme du GP d'Australie MotoGP 2024

Quartararo n'a échoué qu'à 0"015 de son coéquipier, mais devra disputer la Q1 samedi matin. Le champion du monde 2021 y affrontera Miller, Acosta et Zarco, qui ont dégringolé dans le classement en fin de séance, mais aussi Bastianini, seulement 16e dans cette séance et unique pilote Ducati à ne pas être directement qualifié pour la Q2. Aleix Espargaró est encore plus en retrait puisqu'il n'a pris que la 18e place. Malade, Raúl Fernández s'est classé au 22e rang.

GP d'Australie MotoGP - Essais