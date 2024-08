Essais - Jorge Martín confirme, les Français loin du top 10

Si la température ambiante est restée à 25°C cet après-midi à Silverstone, le soleil a fait grimper la température de l'asphalte à 43°C, alors que l'on attend des conditions de plus en plus fraîches ce week-end. Cette séance restait déterminante pour l'entrée en Q2, les dix premiers étant assurés de se qualifier sur les quatre premières lignes de la grille de départ.

La séance a débuté avec des malheurs pour plusieurs pilotes Ducati. Enea Bastianini et Marco Bezzecchi ont immédiatement été frappés par des soucis techniques, avec une fumée blanche qui s'échappait de leurs motos.

Ces mésaventures n'ont pas empêché les pilotes des marques italiennes de vite prendre le pouvoir. Jorge Martín, leader dans la matinée, a rapidement pris les commandes. Fabio Di Giannantonio l'a devancé mais Martín était dans sa roue et a immédiatement repris son bien. Maverick Viñales a très brièvement placé Aprilia en tête mais Pecco Bagnaia le suivait de près et l'a battu dans la foulée, avant d'améliorer son chrono.

Bastianini a permis à l'équipe Ducati officielle de conclure le premier relais avec un doublé, devant Viñales et Martín. Takaaki Nakagami est de son côté tombé à Copse, sans se blesser.

Comme d'habitude, les pilotes ont été moins nombreux à améliorer leurs chronos au cœur de la séance, mais Viñales a pris la tête et Martín est remonté au deuxième rang. Mais tout restait à faire, les pilotes préférant attendre le dernier quart d'heure pour véritablement partir à l'assaut du chronomètre, avec le top 10 en ligne de mire. Marc Márquez, 12e devant Johann Zarco, et Fabio Quartararo, 15e, faisaient partie de ceux qui devaient à tout prix améliorer leur temps.

Aleix Espargaró, Bagnaia puis Di Giannantonio ont été vus à la première place. Márquez a cherché à prendre la roue de Martín et surtout à y rester, ralentissant quand le pilote Pramac le faisait. Une stratégie payante puisqu'alors que Martín se positionnait en tête, Márquez remontait en sixième position.

Les pilotes ont fait un dernier passage par leur garage avant leur dernier relais de la journée. Quartararo était toujours 15e, devant Zarco, mais les Français n'allaient pas jouer les premières places.

Bagnaia a replacé son nom en haut de la feuille des temps, avant d'être battu par Espargaró puis par Martín. Álex Rins a de son côté chuté et s'est relevé en boitant, payant les séquences de ses récentes blessures et de celle de l'an dernier. Après une petite frayeur, Márquez a glissé jusqu'à la dixième position mais aucun pilote n'a pu le faire sortir du top 10.

Jorge Martín a conservé la tête devant Aleix Espargaró et les pilotes Ducati officiels, Pecco Bagnaia et Enea Bastianini. Jack Miller, en quête d'un guidon pour 2025, a signé un cinquième temps encourageant devant Fabio Di Giannantonio, Brad Binder, Maverick Viñales, Marco Bezzecchi et donc Marc Márquez. Tous ses pilotes disputeront la Q2 samedi matin.

Seulement 13e, Pedro Acosta sera l'un des favoris pour les deux places restantes et devra passer par la Q1, où il affrontera Fabio Quartararo et Johann Zarco, seulement 16e et 17e de cette séance.

