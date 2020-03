Ezpeleta transmet "confiance et calme" face au COVID-19

En ce 20 mars, qui aurait dû marquer le début du Grand Prix de Thaïlande MotoGP, Carmelo Ezpeleta a adressé une lettre ouverte aux fans des Grands Prix moto, qui tous, d'un pays à l'autre, vivent à la fois dans l'angoisse provoquée par la pandémie de COVID-19 et dans l'incertitude quant à la date à laquelle la compétition pourra reprendre, en même temps que la vie normale.

"L'ensemble du paddock et de la famille MotoGP était censé faire ce que nous aimons le plus : courir. Nous aurions adoré voir les pilotes de chaque catégorie se battre en piste et nous offrir une bagarre jusque dans le dernier virage comme nous pouvions l'attendre de Buriram", écrit Carmelo Ezpeleta.

Et le patron de la Dorna de poursuivre : "En raison de la crise du coronavirus qui balaie la planète, il est clair que cela n'a pas été possible compte tenu des mesures préventives mises en place par les gouvernements du monde entier pour préserver notre santé. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, nous devons être conscients de notre responsabilité et nous soutenir mutuellement en suivant ces restrictions et les recommandations des autorités dans l'intérêt de tous."

"Ce virus empêche le monde de tourner, et ce pendant une durée indéfinie, mais nous sommes sûrs que nous reprendrons notre vie quotidienne et que nous en sortirons encore plus forts qu'avant. Il s'agit d'une pause provisoire et je veux transmettre à tous un message de confiance et de calme dans cette situation."

Depuis près de 30 ans, Dorna Sports gère en sa qualité de promoteur les Grands Prix moto, une responsabilité étendue par la suite notamment au WorldSBK. Comme il l'a fait récemment, alors qu'il est plusieurs fois apparu en première ligne pour informer des changements engendrés par l'épidémie de coronavirus, Carmelo Ezpeleta rappelle que la mission de sa société est la course, "et cela continuera à être le cas".

"Même dans les pires situations, nous maintiendrons notre devise : le but est de courir. Nous avons la compétition dans le sang et je ne peux pas imaginer de scénario capable de nous arrêter. Le COVID-19 a touché chacune des compétitions sportives mondiales, et cette pandémie n'a malheureusement pas épargné le début du Championnat du monde MotoGP 2020. Néanmoins, notre sport va perdurer et continuer à courir, comme il l'a toujours fait depuis sa création en 1949."

Le calendrier MotoGP a d'ores et déjà subi de gros changements sur son programme pour les mois de mars et d'avril, annulant un Grand Prix et en en remportant trois autres pour repousser le lancement de la saison de deux mois. Celui-ci est désormais fixé à début mai, cependant chacun sait que la situation peut encore être amenée à évoluer comme l'ont prouvé nombre d'autres championnats, à l'instar de la F1 dont le début de saison est désormais fixé à début juin.

"Après les changements que nous avons déjà annoncés, nous devons maintenant nous tenir au courant de chaque détail à la fois quant à l'évolution de cette pandémie et aux politiques gouvernementales, dans le but de maintenir le nombre maximum d'événements. C'est notre principal but et notre objectif à l'heure actuelle", assure Carmelo Ezpeleta, qui précise que "la situation est identique pour le WorldSBK" (dont le programme a subi plusieurs modifications également) et que les calendriers de la Coupe du monde MotoE, du Championnat du monde junior FIM Moto3 et de toutes les séries annexes sont modifiés. "Nous ferons également tout notre possible pour les accueillir au mieux de nos capacités", ajoute-t-il.

En attendant d'entrevoir une date de sortie à cette crise profonde, l'impact financier n'est pas négligeable et inquiète les différents acteurs impliqués dans ces domaines. Sur ce point, Carmelo Ezpeleta se montre également à l'écoute et attentionné : "Au sein de la Dorna, nous nous efforçons de faire en sorte que cette crise ne laisse à la famille du MotoGP et à tous nos paddocks qu'une seule conséquence : celle d'un calendrier modifié."

Saluant "la patience, le professionnalisme et la véritable compréhension" de toutes les personnes impliquées, Carmelo Ezpeleta ajoute : "Nos pensées et toute action que nous entreprendrons sont centrées sur deux choses : nos fans et, bien sûr, tous ceux qui travaillent si dur pour rendre nos championnats possibles. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour voir les pilotes, les ingénieurs, les mécaniciens, le personnel logistique, les dirigeants, les caméramans, les journalistes, les techniciens multimédia, les coordinateurs et toutes les autres personnes formant une part essentielle de notre sport revenir à ce que nous faisons de mieux : courir. Ce qui a toujours été, est et restera l'essence même de ce que nous sommes."

Le promoteur espagnol promet que tout est mis en œuvre afin que nous puissions "de nouveau divertir et enthousiasmer [les] fans dès que possible. Ils sont infatigables et nous suivent fidèlement de piste en piste ou via n'importe quel support ou plate-forme, d'un bout à l'autre du monde. Nous le leur devons, ainsi qu'à l'incroyable Histoire de notre sport. Alors, à tous ces fans, il ne reste qu'une chose à dire : nous espérons vous revoir bientôt, à nouveau en piste."

