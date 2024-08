Fabio Di Giannantonio forfait après sa luxation de l'épaule

Les chutes ont été très nombreuses au Red Bull Ring vendredi, et Fabio Di Giannantonio est celui qui en a le plus fait les frais. Pendant les Essais, l'Italien est tombé à haute vitesse au virage 8 et a immédiatement été transféré au centre médical pour des examens, qui ont confirmé une luxation de l'épaule gauche.

"Après un examen au centre médical du circuit, une luxation de l'épaule gauche a été diagnostiquée à Fabio Di Giannantonio", annonce l'équipe VR46. "Il va passer de nouveaux examens à l'hôpital Judenburg."

Un peu plus d'une heure plus tard, le verdict est tombé, avec un forfait pour la suite du week-end. "Après sa chute au virage 8 aujourd'hui, Fabio di Giannantonio a été déclaré inapte à disputer le Grand Prix d'Autriche", a annoncé l'équipe de Valentino Rossi.

"Une vraie déception et une grosse chute", a résumé Pablo Nieto, le manager de l'équipe. "Malheureusement, le choc a été à très haute vitesse et Fabio n'a rien pu faire pour éviter les graviers. Nous avons immédiatement été informés qu'ils s'était luxé l'épaule gauche et, plus tard, l'équipe médicale a décidé de le transférer à l'hôpital pour un second examen. Il est inapte pour ce week-end et ne sera pas en piste demain. Il doit se reposer, retrouver des forces et passer par tous les traitements nécessaires pour reprendre le travail le plus vite possible. Allez Fabio !"

Fabio Di Giannantonio aurait vécu un samedi difficile s'il avait roulé puisqu'il aurait dû disputer la Q1, ayant conclu la séance en 20e position puisqu'il n'a naturellement pas repris la piste après sa chute. Ducati aura donc sept pilotes au départ, qui se sont tous classés parmi les dix premiers ce vendredi.

Di Giannantonio est le seul pilote touché physiquement après les nombreuses chutes du jour. Pedro Acosta, tombé trois fois, a fait la cabriole la plus spectaculaire dans la matinée, en perdant le contrôle de sa KTM à plus de 300 km/h en arrivant au virage 4. Projeté au sol, l'Espagnol a longuement glissé mais a pu se relever très vite.

Aleix Espargaró, Marco Bezzecchi, Brad Binder, Stefan Bradl et Enea Bastianini sont également tombés ce vendredi.