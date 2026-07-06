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VR46 officialise le départ de Fabio Di Giannantonio

VR46 a publié la vidéo du moment où Fabio Di Giannantonio a annoncé son départ à l'équipe en fin de saison.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Fabio Di Giannantonio quittera bien VR46 en fin de saison. Connue depuis plusieurs semaines, la nouvelle a été confirmée par l'équipe italienne, qui a publié une vidéo du moment où Di Giannantonio a annoncé sa décision en interne.

VR46 date même le moment de ce discours au 9 mai à 11h40, soit le samedi du GP de France. Le lendemain, Motorsport.com révélait son départ pour KTM la saison prochaine. La marque autrichienne doit encore confirmer ce transfert.

"Je pensais vraiment que ce serait plus simple", a déclaré Di Giannantonio aux membres de VR46, en larmes. "Vous avez été une équipe incroyable, vous êtes une équipe incroyable. Je ne me suis jamais senti aussi bien dans une équipe, vous m'avez tout donné."

"Tout ce que je suis maintenant, toutes les bonnes choses qui m'arrivent, c'est grâce à vous. Je n'étais pas cette personne, je n'étais pas cet homme, je n'étais pas ce pilote, et c'est vraiment grâce à vous tous."

"Je dois vous dire que ces trois années ont été incroyables. Je vous garderai toujours dans mon cœur parce que si je fais un pas en avant, c'est vraiment grâce à vous."

 

Fabio Di Giannantonio a fait ses débuts en MotoGP en 2022 chez Gresini, dont il avait déjà porté les couleurs en Moto3. Il a connu des résultats inconstants mais fin 2023, il a éclos au plus haut niveau avec une première victoire au GP du Qatar… alors que sa place en MotoGP était très menacée, puisque Gresini venait de recruter Marc Márquez.

Di Giannantonio a finalement trouvé refuge chez VR46. Il a obtenu une moto d'usine en 2025 et il est très régulier cette année, ce qui lui permet d'être le meilleur représentant de Ducati au championnat, à la troisième place derrière les pilotes Aprilia officiels, après une nouvelle victoire, au GP de Catalogne.

Fabio Di Giannantonio a remporté le GP de Catalogne.

Fabio Di Giannantonio a remporté le GP de Catalogne.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Chez KTM, Di Giannantonio fera équipe avec Álex Márquez, dont le départ de l'équipe Gresini est officiel puisque la formation italienne a annoncé les recrutements de Joan Mir et de Dani Holgado. Di Giannantonio et Márquez ont déjà partagé le garage de l'équipe Gresini en 2023, mais KTM doit encore formellement annoncer leur recrutement.

Du côté de VR46, on attend l'arrivée de Fermín Aldeguer, directement sous contrat avec KTM et avec qui Di Giannantonio avait été en concurrence pour la place en 2024. À ses côtés, Nicolò Bulega, qui écrase la saison du WorldSBK, tient la corde grâce au soutien de Ducati, mais des membres de la VR46 Riders Academy ont encore leurs chances, comme Luca Marini et, dans une moindre mesure, Franco Morbidelli, actuellement en place.

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