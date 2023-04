Fabio Quartararo appelle Yamaha à "changer de mentalité"

Jerez, c'est la piste de Fabio Quartararo. Celle qui lui a valu sa première pole position en MotoGP en 2019 (assortie du record de précocité) et sa première victoire de catégorie, un an plus tard. En cinq Grands Prix sur place, il a enchaîné quatre poles avant de se qualifier deuxième l'année dernière ; en course, il y a fêté deux victoires et une deuxième place, et s'est montré performant lors des deux autres éditions, l'une marquée par un problème mécanique et l'autre par un syndrome des loges alors qu'il se trouvait à chaque fois aux avant-postes.

L'édition 2023 marquera donc un tournant. Dans la lignée d'un début de championnat rude, où le Français parvient de moins en moins à compenser les infériorités de sa Yamaha face aux autres machines du plateau, il n'a pu obtenir que la 16e place sur la grille de départ. Un véritable revers pour celui qui n'avait toujours connu que la première ligne en Andalousie, et qui ne s'était même tout bonnement jamais qualifié aussi bas dans la catégorie MotoGP.

Et ce résultat est d'autant plus douloureux à encaisser quand on sait à quel point la position de départ pèse sur la performance qu'il est possible de livrer en course. Mais il est à l'image de ce début de saison du Champion du monde 2021, qui ne s'est pas placé plus haut que septième en quatre qualifications à ce stade.

"Encore une séance de qualifications difficile pour nous. Franchement, je m'attendais à pouvoir faire bien mieux aujourd'hui, sur ce circuit qui est spécial pour moi", admettait-il, dépité.

"Nous étions venus ici avec un autre objectif. Nous ne nous attendions pas à connaître autant de difficultés", a confirmé Massimo Meregalli au site officiel MotoGP. Il faut dire que depuis la mise en place du format actuel des qualifications il y a dix ans, jamais Yamaha n'avait manqué la Q2, or cette fois ni Fabio Quartararo ni son coéquipier Franco Morbidelli n'ont pu s'extraire de la Q1.

Un départ canon gâché par le drapeau rouge

Dès cet après-midi, pour la première épreuve du week-end, Quartararo a donc fait ce qu'il pouvait pour tenter de gommer ce désavantage. Et contre toute attente, il y est parfaitement parvenu au premier départ.

Huitième au moment de plonger dans le virage 1, le Français pouvait espérer viser haut dans la foulée, mais c'était sans compter sur l'interruption de l'épreuve quelques secondes plus tard. Au deuxième départ, replacé sur le 16e emplacement de la grille, le pilote Yamaha n'a pas pu rééditer sa prouesse et ses espoirs de points se sont d'emblée envolés.

"J'ai vraiment réussi à faire un bon [premier] départ. J'ai gagné neuf places dans le premier tour. C'est la première fois que ça m'arrive de toute ma carrière, donc c'était un bon départ. Au deuxième, j'ai fait plus ou moins le même départ mais les autres ont fait un meilleur premier tour", explique Fabio Quartararo à Canal+.

Fabio Quartararo

Sans discourir sur le déroulement d'une course avare en satisfaction par la suite, le pilote Yamaha a surtout tenu à adresser un message à son équipe. "Il va falloir essayer de trouver une solution pour demain, et surtout une solution pour rouler au moins derrière un pilote, pour rester coller et essayer un dépassement, parce que là c'est vraiment un cauchemar. Il va falloir vraiment bouger et changer de mentalité", prévient-il sans mâcher ses mots.

"On a perdu pratiquement tous les points forts", rappelle-t-il, "[quand j'arrivais] par exemple à faire la différence en vitesse de passage. Les freinages, c'est toujours un de nos points forts. Il va falloir trouver une solution et, surtout, changer la mentalité du team parce que je pense qu'on est plus en train de dormir que de faire quelque chose de bien."

Dans ce contexte pesant, quel peut être son espoir pour dimanche avec 25 tours de course ? "Faire du mieux, mais sincèrement, en partant 16e c'est difficile d'espérer quelque chose, surtout que quand on est derrière un pilote on n'arrive pas à rouler. Essayer de faire un bon départ et essayer de faire un bon résultat", conclut-il.