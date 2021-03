Quartararo a eu besoin d'une demi-journée pour se réhabituer à la M1

Fabio Quartararo a pour la première fois pris place dans le stand de l'équipe officielle Yamaha, samedi, pour entamer les essais de pré-saison qui vont permettre de préparer le premier Grand Prix au programme dans trois semaines. Ces débuts aux couleurs de l'usine ont toutefois été compliqués pour le pilote français, qui a admis avoir peiné à retrouver ses marques avec la puissante MotoGP, après trois mois de pause durant lesquels il n'a roulé qu'en motocross ou au guidon d'une R1 préparée pour le circuit.

Quinzième du classement, à une seconde de l'Aprilia qui a dominé la feuille des temps samedi, Quartararo a aussi été le plus actif en piste, ne ménageant pas ses efforts pour se remettre dans le bain. Il sera de retour en piste à 12h heure française, avec cette fois, espère-t-il, la possibilité de mieux mettre à profit les tests qu'il réalisera.

C'était ta première journée en tant que pilote officiel. Quelles sont les différences que tu as pu remarquer par rapport à l'année dernière ?

Ça a été une journée cool. Je suis très content. [Par contre] j'ai eu beaucoup de mal à me réhabituer à la M1. Franchement, je pense qu'il m'a fallu plus d'une demi-journée, parce qu'en passant de la R1 à la M1 j'étais complètement perdu. Au final, je suis content parce que mes sensations étaient bonnes à la fin, on a fait un assez bon test. C'est bien d'être dans l'équipe officielle, j'aime l'ambiance, et je pense qu'on va progresser petit à petit.

Comment s'est passée cette reprise physiquement et mentalement ?

Physiquement je m'attendais à pire. Sincèrement, j'ai fait 70 tours et je me sens super bien, à par les mains qui sont assez détruites. Normalement, j'avais tout le temps mal aux bras et un petit peu aux jambes, mais [samedi] je me [suis senti] bien physiquement. J'ai juste eu vraiment du mal à m'habituer à la M1. Je pensais que ce serait un petit peu plus rapide, mais j'ai mis du temps, donc j'ai hâte d'être à [dimanche] pour pouvoir dès le début vraiment m'amuser. Là, franchement, ça n'était pas facile.

As-tu remarqué des points positifs sur la moto de cette année par rapport à celle de l'année dernière ?

On a testé le nouveau châssis, mais il m'a fallu une demi-journée pour recommencer à piloter correctement la moto alors je ne peux pas vraiment dire si c'était mieux ou non. On va avoir une journée de plus pour véritablement le tester et je pourrai ressentir un peu plus les détails. Les chronos ont été plus lents [que l'année dernière], et moi je ne roulais pas à 100%, alors [dimanche] on aura de meilleures possibilités de découvrir la moto.

Maio Meregalli avait dit pendant la présentation qu'on verrait presque immédiatement si la moto était meilleure ou pas, parce que les changements tendent à la rapprocher de celle qu'avait Franco Morbidelli l'année dernière. La différence n'est finalement pas si grande ?

Pour le moment, j'ai dit au team que ça a été une journée difficile pour moi, parce que ça n'a franchement pas été facile de me réhabituer à la M1, et essayer de fournir des commentaires clairs était assez difficile. Je ne peux donc pas dire si c'était mieux ou moins bien. On avait aussi monté des nouveaux pneus au début et je ne pilotais pas super bien. Jusque dans les derniers tours, mes sensations n'étaient pas géniales. Alors je préfère attendre [dimanche] pour vraiment faire un commentaire au sujet du nouveau châssis, pour le moment c'est difficile à dire.

Quelles sont les principales différences pour ce type de travail entre le team satellite et l'équipe d'usine ?

C'est peut-être trop tôt pour le dire, ce n'est que ma première journée de test en tant que pilote d'usine. Mais ce que je peux dire c'est qu'il y a beaucoup plus de gens dans le box, habillés en bleu ! On sent donc qu'on a beaucoup plus de responsabilité, mais j'aime ce type de travail.

