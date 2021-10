La France tient son champion !

Le meilleur pilote français de l'Histoire

C'est l'événement pour la France : Fabio Quartararo est le premier pilote sacré pour notre pays dans la catégorie reine des Grands Prix. La France n'est que le septième pays à s'emparer du titre depuis la création du championnat en 1949. Toutes catégories confondues, le Niçois est le septième à être couronné après Johann Zarco (2 titres), Mike Di Meglio (1), Arnaud Vincent (1), Olivier Jacque (1), Christian Sarron (1) et Jean-Louis Tournadre (1).

Quartararo était déjà entré dans l'Histoire en décrochant sa première victoire MotoGP l'an dernier, à 21 ans… 20 ans et 304 jours après le dernier succès de la France dans la catégorie reine, celui obtenu par Régis Laconi à Valence en 1999.

Il est ainsi devenu le quatrième pilote français à s'imposer dans la catégorie principale, après Pierre Monneret (GP de France 1954), Christian Sarron (GP d'Allemagne de l'Ouest 1985) et donc Régis Laconi (GP de Valence 1999). Ses trois aînés n'ont gagné qu'une fois.

Toutes les victoires de la France en 500cc/MotoGP :

Année Grand Prix Pilote 1954 France Pierre Monneret 1985 Allemagne de l'Ouest Christian Sarron 1999 Valence Régis Laconi 2020 Espagne Fabio Quartararo 2020 Andalousie Fabio Quartararo 2020 Catalogne Fabio Quartararo 2021 Doha Fabio Quartararo 2021 Portugal Fabio Quartararo 2021 Italie Fabio Quartararo 2021 Pays-Bas Fabio Quartararo 2021 Grande-Bretagne Fabio Quartararo

Au Grand Prix de Doha 2021, il a participé avec Johann Zarco au premier doublé français depuis la création du MotoGP, le sixième de l'Histoire toutes catégories confondues (les autres ont été réalisés en 250cc dans les années 1980). C'était aussi la première fois que deux pilotes français partageaient un podium en Grand Prix depuis 2009 (Cluzel et Di Meglio à Losail en 250cc) et la première fois en catégorie reine depuis Pierre Monneret (vainqueur) et Jacques Collot (3e) au GP de France 1954 ! Zarco et Quartararo ont remis ça au GP de France, respectivement deuxième et troisième.

Le palmarès de Fabio Quartararo par rapport aux autres pilotes français :

Il est le plus grand poleman français dans la catégorie reine, avec 15 réalisations, devant Christian Sarron (6).

Il compte 20 podiums, le plus grand nombre pour un pilote français dans la catégorie reine, devant Christian Sarron avec 18.

Il est le seul Français à avoir gagné plus d'une fois en 500cc/MotoGP, son compteur affichant à ce jour huit succès dans la catégorie.

Un champion précoce

Quartararo devient, à 22 ans et 187 jours, le sixième plus jeune Champion du monde dans la catégorie reine depuis la création des Grands Prix en 1949. Depuis que le MotoGP a été créé en 2002, il n'est que le troisième plus jeune à être couronné derrière Marc Márquez (20 ans et 266 jours) et Casey Stoner (21 ans et 342 jours).

Par ailleurs, jamais un pilote Yamaha n'avait remporté le titre si jeune. Quartararo détrône Jorge Lorenzo pour ce record de précocité.

Il est aussi le plus jeune poleman en MotoGP : il a battu le précédent record de Marc Márquez en décrochant la pole position du Grand Prix d'Espagne 2019 à 20 ans et 14 jours.

Il est le cinquième plus jeune pilote à être monté sur le podium en 500cc/MotoGP : il avait 20 ans et 57 jours quand il a terminé deuxième du Grand Prix de Catalogne 2019.

Il est le huitième plus jeune vainqueur de l'Histoire en 500cc/MotoGP : il avait 21 ans et 90 jours lors de son premier succès à Jerez en 2020 ; le record est de 20 ans et 63 jours pour Marc Márquez.

Il est le deuxième plus jeune pilote à avoir signé deux victoires consécutives en MotoGP : il avait 21 ans et 97 jours lorsqu'il y est parvenu au GP d'Andalousie 2020 ; Marc Márquez l'avait fait à 20 ans et 154 jours en 2013.

Fabio Quartararo en chiffres

22 ans ; il est né le 20 avril 1999 à Nice

116 Grands Prix, dont 49 en MotoGP

9 victoires, dont 8 en MotoGP

24 podiums, dont 20 en MotoGP

18 pole positions, dont 15 en MotoGP

10 meilleurs tours en course, dont 9 en MotoGP

963 points, dont 586 en MotoGP

Son taux de réussite en MotoGP :

8 victoires en 49 Grands Prix : 16,32%

20 podiums en 49 Grands Prix : 40,82%

15 pole positions en 49 Grands Prix : 30,61%

586 points en 49 Grands Prix : 11,96 par course