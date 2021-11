Deuxième victoire de Quartararo au BMW M Award

Pour la deuxième année consécutive, Fabio Quartararo a remporté le BMW M Award, classement qui, depuis 2013, récompense les meilleures performances des pilotes MotoGP en qualifications sur l'ensemble de la saison.

Les premières saisons, les chronos étaient cumulés tout au long du championnat, mais désormais les résultats des qualifications sont pris en compte sur la base d'un barème de points identique à celui des courses. Une pole position rapporte donc 25 points, une deuxième place 20 points, etc.

Dès son arrivée dans la catégorie reine, Marc Márquez a dominé cette compétition honorifique, jamais battu de 2013 à 2019, grâce notamment aux 62 pole positions qu'il a décrochées. Après sa blessure, c'est Fabio Quartararo qui a pris l'ascendant. Déjà deuxième de ce classement lors de sa première saison en MotoGP, le Français a tiré profit en 2020 de ses quatre pole positions et de ses neuf départs depuis la première ligne pour battre l'ensemble de ses adversaires, remportant une BMW M2 CS qu'il a aussitôt offerte à son père.

Cette année, rebelote ! Quartararo a dominé indéniablement l'exercice des qualifications sur l'ensemble de la saison, notamment grâce à une série de cinq pole positions consécutives entre Portimão et Barcelone, auxquelles il a ajouté 14 départs de la première ligne en 17 Grands Prix. Son plus faible placement est une étonnante 15e position sur la grille de départ de la dernière manche en date, à Misano, alors qu'il était précédemment toujours parti depuis le top 5.

Les qualifications du Grand Prix de l'Algarve, ce samedi à Portimão, lui ont valu la septième place pour cette avant-dernière manche, alors que son principal rival Pecco Bagnaia s'est adjugé la pole position. Mais les points cumulés sont malgré tout suffisants pour le Français, qui affiche 27 unités d'avance à ce classement et ne pourra donc plus être rattrapé. Auteur de six pole positions sur l'ensemble de la saison, Bagnaia aura été moins présent en première ligne.

À noter cependant qu'avant le dernier Grand Prix de la saison, qui aura lieu la semaine prochaine à Valence, Quartararo et Bagnaia sont au coude-à-coude dans le cadre du "Tissot Pole of poles Award" récompensant le détenteur du plus grand nombre de pole positions sur l'ensemble de la saison, avec cinq réalisations pour le Français et désormais six pour l'Italien.

Au total, les pilotes Ducati en sont à neuf poles (Jorge Martín en a trois, Johann Zarco une) et Yamaha en compte six grâce à celle que Maverick Viñales a ajoutée au compteur de Quartararo. Honda en a décroché une avec Pol Espargaró.

Palmarès BMW M Award en MotoGP

Saison Pilote Moto 2021 Fabio Quartararo Yamaha 2020 Fabio Quartararo Yamaha 2019 Marc Márquez Honda 2018 Marc Márquez Honda 2017 Marc Márquez Honda 2016 Marc Márquez Honda 2015 Marc Márquez Honda 2014 Marc Márquez Honda 2013 Marc Márquez Honda 2012 Jorge Lorenzo Yamaha 2011 Casey Stoner Honda 2010 Jorge Lorenzo Yamaha 2009 Valentino Rossi Yamaha 2008 Casey Stoner Ducati 2007 Valentino Rossi Yamaha 2006 Nicky Hayden Honda 2005 Sete Gibernau Honda 2004 Valentino Rossi Yamaha 2003 Valentino Rossi Honda