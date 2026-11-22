MotoGP GP du Portugal
Quartararo estime que Marc Márquez est le plus grand pilote de l'histoire du MotoGP
Le pilote français réagit au sacre de Márquez et donne son avis sur la place de l'Espagnol parmi les plus grands noms de la moto.
Rachit Thukral
Publié: 22 nov. 2026, 17:10
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Photo de : Lluis Gene / AFP via Getty Images
Fabio Quartararo estime que la remarquable conquête du titre MotoGP 2026 par Marc Márquez ne laisse plus aucun doute sur son statut de plus grand pilote de l'histoire du championnat.
Le pilote Ducati a décroché son 10e titre mondial dès le Grand Prix du Portugal, dimanche, à une manche de la fin. Il a ainsi comblé un retard de 102 points sur Marco Bezzecchi, pilote Aprilia, au terme d'un retour spectaculaire après sa blessure.
Cette couronne, sa huitième dans la catégorie reine, lui permet d'égaler la légende Giacomo Agostini. Ce dernier l'a rejoint sur le podium après le tour de décélération pour une célébration spéciale organisée conjointement par MotoGP et Ducati.
Márquez avait déjà intégré le débat autour du titre de GOAT dans les années 2010, après avoir remporté six titres lors de ses sept premières saisons dans la catégorie reine. Mais ses récents succès en 2025 et 2026, après plusieurs années marquées par les blessures, ont définitivement renforcé sa légende.
Lui-même champion du monde, Quartararo n'a pas tari d'éloges à l'égard de Márquez, qu'il considère comme le plus grand pilote que le MotoGP ait connu.
"Je pense que les célébrations parlent d'elles-mêmes. Monter les marches avec le GOAT, c'était vraiment très sympa à voir", a déclaré le pilote Yamaha.
"Je n'ai rien à dire parce que, quand j'avais 14 ans, c'était lui qui gagnait. Maintenant que j'en ai 27, il gagne toujours. Je pense qu'il est temps pour lui de prendre sa retraite [rires]. Je plaisante."
"Mais oui, c'est le plus grand, le plus intelligent et le plus rapide."
Interrogé pour savoir s'il considérait désormais Márquez comme le GOAT, Quartararo a répondu sans hésiter : "Oui".
Marc Marquez, Ducati Team
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Márquez a subi un sérieux coup d'arrêt au Grand Prix d'Indonésie 2025, lorsqu'un incident provoqué par Bezzecchi lui a occasionné une nouvelle blessure à l'épaule. Cette chute a encore compromis sa condition physique et l'a contraint à subir une opération supplémentaire en cours de saison 2026.
Pour compenser ses limites physiques, Márquez a davantage misé sur son approche mentale afin de prendre l'avantage sur les deux pilotes Aprilia, Bezzecchi et Jorge Martín, dans la lutte pour le titre.
Quartararo a salué la force mentale de l'Espagnol cette saison, soulignant sa capacité à déstabiliser ses rivaux par le jeu psychologique.
"J'ai vu un commentaire qu'il a fait il y a deux jours, dans lequel il disait que sa version la plus rapide appartenait plutôt au passé. Aujourd'hui, j'aime la façon dont il joue sur le plan mental avec tous les pilotes. Je pense qu'il est vraiment, vraiment malin."
"Il est aussi très fort. Il n'est pas seulement rapide. Il a toutes les qualités et il est rapide quelles que soient les conditions."
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