MotoGP GP de Malaisie

Fabio Quartararo 19e et furieux : "Cela faisait longtemps que je n'avais pas autant souffert à Sepang"

Alors que la frustration a été un thème récurrent pour Fabio Quartararo cette année, les essais libres de vendredi ont été particulièrement difficiles pour le pilote Yamaha.

Rachit Thukral

Publié: 30 oct. 2026, 12:05

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Fabio Quartararo ne parvenait pas à expliquer son manque de performance après avoir signé le troisième moins bon temps des essais du Grand Prix de Malaisie. Il a reconnu qu'il n'avait "pas autant souffert à Sepang depuis longtemps".

Le champion du monde MotoGP 2021 a été vu à plusieurs reprises en difficulté, élargissant sa trajectoire lors de la séance de vendredi après-midi, alors qu'il peinait à maîtriser sa Yamaha M1 sur les 5,4 km de ce circuit rapide.

Ces difficultés ont visiblement exaspéré Quartararo. Des images télévisées l'ont même montré en train de frapper presque son réservoir en regagnant les stands.

Le Français a finalement terminé la journée à 1"6 du meilleur temps, à la 19e place. Il n'a devancé que le remplaçant de Toprak Razgatlioglu, Augusto Fernandez, et le pilote Aprilia blessé Jorge Martin, dans un peloton de 21 motos. L'écart avec son coéquipier Alex Rins, meilleur représentant de Yamaha en 14e position, s'élevait à une demi-seconde.

Invité à faire le bilan de sa performance à Sepang, où l'état du revêtement a été vivement critiqué, Quartararo a déclaré : "Quand on regarde les chronos, presque tout le monde a été plus rapide que l'an dernier lors des essais. Je ne pense donc pas que la piste soit tellement plus dégradée."

"En revanche, mes sensations étaient bien pires. Je ne sais pas si cela vient d'un réglage ou d'autre chose, mais j'ai été en difficulté et je ne me suis pas senti bien du tout."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo de: Qian Jun / MB Media / Getty Images

Interrogé sur les raisons de sa colère au guidon, le pilote tricolore a répondu : "Je dirais que c'était une journée frustrante dans l'ensemble."

Relancé sur l'origine de cette frustration, entre un manque de vitesse et d'éventuels problèmes sur sa moto, il a ajouté : "Un peu tout à la fois. Je me suis senti vraiment, vraiment mal aujourd'hui. Je n'ai pas réussi à attaquer, quelle que soit la manière, pour aller vite et être performant."

"C'est quelque chose que j'ai essayé d'améliorer pendant les essais, dès ce matin. Mais cela faisait longtemps que je n'avais pas autant souffert sur ce circuit."

Quartararo avait réalisé un week-end solide en Malaisie l'an dernier. Il s'était qualifié sur la deuxième ligne avant de terminer cinquième des deux courses. À l'époque, il disposait encore de l'ancien moteur quatre cylindres en ligne de Yamaha, depuis remplacé par un nouveau V4.

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