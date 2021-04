En pole et ravi de son rythme, Quartararo affiche sa confiance

Un chrono annulé pour Pecco Bagnaia, fautif d'une amélioration alors que Miguel Oliveira avait chuté devant lui, a offert à Fabio Quartararo ce qui est déjà sa 11e pole en MotoGP, la première cette saison. Même s'il n'a pas été le plus rapide en Q2, le pilote Yamaha a fait forte impression toute la journée, réalisant le meilleur temps en EL3 comme en EL4.

Conscient des circonstances particulières qui lui permettront de débuter la course depuis la première place sur la grille, Quartararo se réjouit surtout d'avoir atteint tous les objectifs fixés jusqu'à présent, qu'il s'agisse de la bonne gestion de son week-end, du rythme de course affiché depuis vendredi et évidemment de sa position idéale pour le départ.

"Cette pole n'a pas exactement la même gout que les autres, mais le plus important, c'était de partir de la première ligne et on a atteint notre objectif", a déclaré El Diablo en conférence de presse. "Le plus important, c'est notre rythme ce matin avec tous les types de pneus, et aussi d'avoir testé les pneus dans l'après-midi [en EL4]. Le rythme était bon. J'aurais pu attaquer un peu plus ce matin, mais on voulait rester prudent. Je suis très content du rythme et du travail de l'équipe."

Ce bon début de week-end est d'autant plus encourageant que Fabio Quartararo avait éprouvé de grandes difficultés au GP du Portugal la saison passée, dégringolant de la cinquième à la 14e position en course. Déjà rassuré par le niveau de sa Yamaha à l'issue des essais disputés vendredi, le Français a eu confirmation des progrès effectués par son équipe durant l'intersaison, retrouvant des sensations qu'il n'avait plus connues depuis sa première saison dans la catégorie, il y a deux ans.

"Sincèrement, [après le] Qatar je n'étais pas inquiet, mais anxieux de voir le comportement de la moto à Portimão. On savait qu'on était bon au Qatar. Dès que je suis arrivé ici, je me suis dit 'Maintenant, c'est plus proche de 2019 que 2020', ce qui est vraiment une bonne nouvelle. Cela faisait assez longtemps que je ne m'étais pas senti aussi bien sur la moto. Parfois, on est à la limite et le chrono ne vient pas. Aujourd'hui, j'étais fluide sur la moto, j'étais à l'aise et sincèrement, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ça sur une moto."

"Pour moi, la plus grosse différence, c'est qu'on n'avait pas de sensations en courbe l'an dernier, et que la moto sortait très large", a-t-il décrit. "Cette année, quand on veut tourner et jouer avec l'accélérateur, la moto tourne et on a ces sensations sur l'avant pour doubler et trouver la limite. L'an dernier, je tournais mais je ne savais pas si j'allais tomber. Ce n'était pas facile de comprendre la moto. Ça paraît bien meilleur cette année. C'est pour ça que, plus que la première ligne aujourd'hui, je suis surtout satisfait de mes sensations en EL3 et EL4. J'avais de très bonnes sensations sur la moto par rapport à l'an dernier."

Les impressions sont bonnes mais ce n'est pas pour autant que les chronos viennent facilement, la M1 version 2021 obligeant les pilotes à s'employer pour réaliser de bonnes performances. Une particularité qui ne gêne pas particulièrement Quartararo : "Je me sens vraiment bien sur la moto par rapport à l'an dernier. J'ai de meilleures sensations, il y a plus de fluidité, mais la moto est beaucoup plus exigeante que l'an dernier et qu'il y a deux ans. Mais c'est notre travail d'arriver en forme sur les courses, et je me sens très bien. Cependant, c'est vrai que c'est différent de 2019."

"Quand je suis arrivé en MotoGP, j'entendais que la Yamaha était facile. Aucune moto n'est facile en MotoGP, mais elle était favorable [au pilote], et sur celle-là il faut beaucoup attaquer pour faire un tour ou avoir le rythme. C'est plus exigeant que 2019 mais ça me va."

Vainqueur il y a deux semaines à Losail et en pole ce week-end, c'est donc en favori que Fabio Quartararo se présentera sur la grille de départ dimanche à Portimão. Le warm-up lui permettra d'effacer les derniers doutes sur son choix de pneus, même s'il a déjà une préférence. "[Les conditions] changent à chaque fois. C'était différent entre la matinée et l'après-midi. Les deux pneus ont l'air de bien fonctionner. Je penche plus pour le medium maintenant, mais on va tester le dur au warm-up. Je suis confiant avec les deux. Je pense que si on prend le dur ou le medium, les deux seront bons pour la course."

