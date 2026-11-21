MotoGP GP du Portugal
Quartararo revient sur sa remontée lors du Sprint : "Les premiers tours étaient amusants !"
Le pilote Yamaha est passé de la 20e à la huitième place samedi.
Richard Asher Rachit Thukral
Publié: 21 nov. 2026, 19:23
Copier le lien
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur WhatsApp
Partager sur LinkedIn
Partager sur Pinterest
Partager sur Viber
Ajouter comme source privilégiée
Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Fabio Quartararo affiche un état d'esprit plus positif que d'habitude avant le Grand Prix du Portugal de dimanche, après avoir vécu un Sprint "amusant" samedi.
Le Français a remonté le peloton depuis la 20e place sur la grille jusqu'à la huitième à l'arrivée, gagnant huit positions au cours des trois premiers tours.
Il a conclu cette belle prestation en dépassant la Ducati d'usine d'Iker Lecuona dans le dernier tour, ce qui lui a permis de marquer deux points.
"J'ai pris un excellent départ, puis j'ai dépassé quelques pilotes... Certains ont commis des erreurs, et j'ai ensuite dû dépasser à des endroits où l'on ne voit généralement pas ça, comme au milieu du virage 14 ou dans le virage 8."
"Alors oui, j'ai dû attaquer de manière assez agressive. Les premiers tours étaient amusants !"
"Ensuite, je suis resté bloqué derrière Iker", a raconté Quartararo. "Je pense que mon rythme était deux ou trois dixièmes plus rapide, mais je ne pouvais même pas tenter de le dépasser. Dans les derniers tours, quand il a commencé à pleuvoir, j'ai pu attaquer un peu plus."
Quartararo a expliqué que sa mauvaise position sur la grille, puisqu'il avait été le plus lent des quatre pilotes Yamaha en qualifications, ne reflétait pas son véritable rythme.
"Je savais que mon rythme était bien meilleur que celui de la 20e place, mais je n'ai pas réussi à boucler un seul tour en qualifications", a déclaré le Niçois.
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Interrogé pour savoir si le timing de la chute de Diogo Moreira et du drapeau rouge qui a suivi avait joué un rôle, Quartararo l'a confirmé.
"Je pense qu'il aurait préféré ne pas chuter !", a souri Quartararo en réaction aux plaisanteries suggérant que le drapeau rouge avait été provoqué volontairement par son futur coéquipier chez HRC, qui occupait alors la tête de la feuille des temps. "Parce que c'était une grosse chute."
"Mais oui, bien sûr, cela nous a lourdement pénalisés, car partir quasiment dernier n'aide pas. Mais je pense que c'était vraiment sympa de faire une course comme celle-là."
Votre avis nous intéresse !
Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?
Répondez à notre enquête en 5 minutes.
- L'équipe Motorsport.com
Lire et poster des commentaires
Lire aussi :
Partager ou sauvegarder cet article
Copier le lien
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur WhatsApp
Partager sur LinkedIn
Partager sur Pinterest
Partager sur Viber
Article précédent Jorge Martín sur ses chances : "Je n'y suis pour rien, tout dépendait de Márquez"
Meilleurs commentaires
Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?
Voir plus & commenter
Plus de
Richard Asher
Marc Márquez relativise son erreur dans le Sprint : "Demain, nous aurons une nouvelle chance"
MotoGP
MotoGP
GP du Portugal
2 h
Marc Márquez relativise son erreur dans le Sprint : "Demain, nous aurons une nouvelle chance"
Bezzecchi savoure la fin du "calvaire" en Sprint et franchit la première étape du "miracle" nécessaire pour le titre
MotoGP
MotoGP
GP du Portugal
3 h
Bezzecchi savoure la fin du "calvaire" en Sprint et franchit la première étape du "miracle" nécessaire pour le titre
Bezzecchi en pole, Marc Márquez deuxième au Portugal
MotoGP
MotoGP
GP du Portugal
7 h
Bezzecchi en pole, Marc Márquez deuxième au Portugal
Plus de
Fabio Quartararo
Quartararo : "C'était très étrange de regarder le GP du Qatar depuis chez moi"
MotoGP
MotoGP
GP du Portugal
1 j
Quartararo : "C'était très étrange de regarder le GP du Qatar depuis chez moi"
Quartararo espère retrouver les conditions du sprint à Sepang : le potentiel sur le sec est "vraiment limité"
MotoGP
MotoGP
GP de Malaisie
21 j
Quartararo espère retrouver les conditions du sprint à Sepang : le potentiel sur le sec est "vraiment limité"
Álex Márquez décroche la pole devant Marc Márquez, Jorge Martin forfait
MotoGP
MotoGP
GP de Malaisie
21 j
Álex Márquez décroche la pole devant Marc Márquez, Jorge Martin forfait
Dernières actus
Quartararo revient sur sa remontée lors du Sprint : "Les premiers tours étaient amusants !"
MotoGP
MGP MotoGP
GP du Portugal
9 min
Quartararo revient sur sa remontée lors du Sprint : "Les premiers tours étaient amusants !"
Hadjar: "Nous sommes passés pour des idiots"
Formule 1
F1 Formule 1
GP de Las Vegas
1 h
Hadjar: "Nous sommes passés pour des idiots"
Jorge Martín sur ses chances : "Je n'y suis pour rien, tout dépendait de Márquez"
MotoGP
MGP MotoGP
GP du Portugal
2 h
Jorge Martín sur ses chances : "Je n'y suis pour rien, tout dépendait de Márquez"
Marc Márquez relativise son erreur dans le Sprint : "Demain, nous aurons une nouvelle chance"
MotoGP
MGP MotoGP
GP du Portugal
2 h
Marc Márquez relativise son erreur dans le Sprint : "Demain, nous aurons une nouvelle chance"
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Vous avez deux options :
- Abonnez-vous.
- Désactivez votre bloqueur de publicité.
Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici
Votre bloqueur de publicité est désactivé ?
Rechargez la page.
Gérer les alertes
S'inscrire