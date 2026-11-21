MotoGP GP du Portugal

Quartararo revient sur sa remontée lors du Sprint : "Les premiers tours étaient amusants !"

Le pilote Yamaha est passé de la 20e à la huitième place samedi.

Richard Asher Rachit Thukral

Publié: 21 nov. 2026, 19:23

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Fabio Quartararo affiche un état d'esprit plus positif que d'habitude avant le Grand Prix du Portugal de dimanche, après avoir vécu un Sprint "amusant" samedi.

Le Français a remonté le peloton depuis la 20e place sur la grille jusqu'à la huitième à l'arrivée, gagnant huit positions au cours des trois premiers tours.

Il a conclu cette belle prestation en dépassant la Ducati d'usine d'Iker Lecuona dans le dernier tour, ce qui lui a permis de marquer deux points.

"J'ai pris un excellent départ, puis j'ai dépassé quelques pilotes... Certains ont commis des erreurs, et j'ai ensuite dû dépasser à des endroits où l'on ne voit généralement pas ça, comme au milieu du virage 14 ou dans le virage 8."

"Alors oui, j'ai dû attaquer de manière assez agressive. Les premiers tours étaient amusants !"

"Ensuite, je suis resté bloqué derrière Iker", a raconté Quartararo. "Je pense que mon rythme était deux ou trois dixièmes plus rapide, mais je ne pouvais même pas tenter de le dépasser. Dans les derniers tours, quand il a commencé à pleuvoir, j'ai pu attaquer un peu plus."

Quartararo a expliqué que sa mauvaise position sur la grille, puisqu'il avait été le plus lent des quatre pilotes Yamaha en qualifications, ne reflétait pas son véritable rythme.

"Je savais que mon rythme était bien meilleur que celui de la 20e place, mais je n'ai pas réussi à boucler un seul tour en qualifications", a déclaré le Niçois.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Interrogé pour savoir si le timing de la chute de Diogo Moreira et du drapeau rouge qui a suivi avait joué un rôle, Quartararo l'a confirmé.

"Je pense qu'il aurait préféré ne pas chuter !", a souri Quartararo en réaction aux plaisanteries suggérant que le drapeau rouge avait été provoqué volontairement par son futur coéquipier chez HRC, qui occupait alors la tête de la feuille des temps. "Parce que c'était une grosse chute."

"Mais oui, bien sûr, cela nous a lourdement pénalisés, car partir quasiment dernier n'aide pas. Mais je pense que c'était vraiment sympa de faire une course comme celle-là."

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