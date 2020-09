Quartararo : "Le rythme pour le podium, voire la victoire"

La série de quatre pole positions consécutives de Fabio Quartararo, entamée en fin de saison dernière, a pris fin ce samedi à Brno sur une petite chute survenue dans son ultime tentative en qualifications.

Le Français, qui s'élancera derrière Johann Zarco dimanche, avait dû couper son effort dans le tour précédent alors que la chute de Cal Crutchlow avait engendré la sortie des drapeaux jaunes. Seulement, sur un bitume unanimement décrit comme étant en très mauvais état, tenter un second tour à l'attaque maximale revenait sans doute à en demander un peu trop à ses pneus.

"Malheureusement Cal est tombé devant moi, ça a entraîné le drapeau jaune, or on sait que sur cette piste les conditions sont très mauvaises et que c'est [sur] le premier tour du pneu [qu'on fait le temps] sinon c'est fini. Mon premier secteur était vraiment bon mais ensuite Cal est tombé alors j'ai ralenti. J'ai tenté un autre tour mais j'étais un peu trop à la limite !" sourit le pilote Petronas. "J'ai fait de mon mieux, mais ça n'était pas suffisant, j'ai poussé trop fort, je suis passé sur une bosse dans le virage 13 et je suis tombé."

Indemne, Quartararo balaye bien vite la pointe de déception engendrée par cette pole envolée alors qu'elle était possiblement à sa portée, et se tourne vers la course. Lui qui déplorait hier une journée difficile bien qu'il ait signé le meilleur temps, se félicite à présent d'avoir trouvé la clé en EL4, la séance la plus représentative de la course à venir.

"Je suis content car je ressens la limite : j'ai freiné trop tard dans l'avant-dernier virage mais c'est bon à savoir et je vais bien, le principal objectif était d'être en première ligne", assure-t-il. "On a beaucoup progressé sur le rythme en EL4. Je suis content et j'ai hâte d'être à demain parce que je pense que notre rythme va nous permettre de nous battre pour un très bon résultat, peut-être pour la victoire, alors on verra comment ça se passera. Ce ne sera pas une course facile."

"En rythme, on connait les sensations, alors on verra demain comment ce sera après le Moto2 mais je suis content de ce qu'on a fait aujourd'hui", souligne Quartararo, accompagné par son coéquipier, Franco Morbidelli, dans le top 3, alors qu'il le désignait comme étant l'homme le plus rapide à l'issue de la première journée.

Est-ce à dire qu'il faut prévoir une autre course dominée par les Yamaha ? "Notre problème était de voir où seraient les Ducati : Dovi et Jack sont plutôt loin, mais maintenant il y a Johann en première position !" s'étonne-t-il. "Je m'attendais à ce que Jack ou Andrea soit un peu plus rapide, mais ils semblent être en difficulté avec un si faible grip, alors que normalement c'est leur point fort vu la puissance de leur moteur. On sait que la Yamaha est bonne sur toutes les pistes."

"Ça ne sera pas une course facile, mais on sait qu'on a le rythme pour se battre pour le podium alors on va faire de notre mieux pour demain. Ce sera une course totalement différente de celles de Jerez", prévient Fabio Quartararo, double vainqueur en Andalousie et solide leader du championnat.