Quartararo a enfin montré son "vrai potentiel" sous la pluie

Les conditions pluvieuses, en particulier quand la piste est en train de s'assécher, ont souvent posé problème à Fabio Quartararo en MotoGP. Le Français n'a pris que la neuvième place au GP de France 2020 et la septième au GP d'Autriche 2021, tandis que la seule élimination de sa carrière en Q1 est survenu au GP d'Émilie-Romagne 2021, sur un circuit partiellement humide.

La course de Mandalika semble cependant avoir marqué un cap pour le Champion du monde en titre, deuxième à l'arrivée au terme d'une course au cours de laquelle il a su se montrer incisif, des erreurs dans les deux premiers tours l'ayant fait glisser au cinquième rang. Quartararo était certes déjà monté sur le podium d'une épreuve disputée sous la pluie, au Mans l'an dernier, mais le contexte était différent et il n'avait jamais senti une aussi bonne adhérence à l'arrière sur piste humide qu'en Indonésie

"Sincèrement, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ces sensations sur la moto [sous la pluie]", a déclaré le Français en conférence de presse après l'arrivée. "En 2019, on n'a pas eu de course sous la pluie, mais dans toutes les séances d'essais j'étais dans le top 10. En 2020 et en 2021, j'étais tout le temps hors du top 10 et je n'ai jamais pu faire de bonne course."

"L'an dernier, j'ai fait un podium au Mans mais c'est surtout parce qu'avec les slicks j'ai pu creuser un écart de dix secondes sur les autres. Ici, c'était totalement humide et j'avais du grip à l'arrière. C'est ce que je demandais à Yamaha dans ces conditions et c'est ce qu'on a eu."

Régulièrement mécontent du manque d'évolutions sur sa moto, Quartararo semble donc satisfait de ce point mais pense aussi que la surface du circuit de Mandalika a joué en sa faveur : "C'est un peu une question de chance parce que sur certaines pistes, l'asphalte ne donne pas d'adhérence quand il pleut. Ici, il y avait l'adhérence. Depuis Austin 2021, on a utilisé des réglages totalement différents sur la moto et c'était déjà mieux. On a changé de très petites choses à ce niveau, et en ajoutant le grip sur l'asphalte, ça aide beaucoup. Peut-être que si on fait de plus gros changements, ça aidera à avoir plus de grip arrière."

Quartararo a prouvé ce dont il est capable

Fabio Quartararo espère maintenant reproduire des performances de ce type à chaque course troublée par la pluie, le GP d'Indonésie ayant selon lui été plus conforme à ses véritables capacités dans de telles conditions. "Un gros résultat, une grosse confiance parce que ces conditions peuvent arriver dans beaucoup de courses", a-t-il résumé, interrogé par le site officiel du MotoGP, pour poser les mots sur ses sensations.

"On doit trouver ce grip arrière sur toutes les pistes parce que je connais mon vrai potentiel sous la pluie ; sincèrement, c'est celui-là. On doit le trouver sur toutes les pistes parce qu'il me manque toujours la même chose, le grip arrière, et si on trouve ça, on pourra se battre tout le temps. Peut-être pas toujours pour le podium, mais un top 6 ou un top 7 sera réaliste."

À Mandalika, Quartararo a même pu prendre une prise de risques inédite pour lui dans ces conditions : "Dans le dernier tour, j'attaquais dans une position que je n'attendais pas, je ne pensais pas poser l'épaule sous la pluie ! J'ai trouvé quelque chose de plus sur cette piste et j'espère le faire sur beaucoup plus de circuits."